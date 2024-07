Doña Matilde (XII)

Aunque, en términos generales, puede argumentarse que en ambos bandos hubo preocupación por la preservación del Patrimonio Histórico-Artístico, no resulta menos cierto que los motivos inmediatos por los cuales ambas administraciones rivales se decidieron a tomar medidas no siempre fueron los mismos. Y es importante calibrar la medida en que los especialistas, funcionarios o no, coadyuvaron a facilitar, o dificultar, determinadas medidas, dejándose llevar por motivos estrictamente profesionales –en sentido bastante amplio- o por impulsos ideológicos, muy alejados en el bando republicano de los gubernamentales. En definitiva, ¿todos los técnicos de la Administración ayudaron o hubo algunos –quizás muchos- dedicados a dificultar las labores encomendadas por sus superiores?

Efectivamente, no todos se implicaron de igual modo y la historia –o la propaganda- ha pretendido unificar actitudes, convirtiendo en colaboradores voluntarios a todos los funcionarios del bando leal.

Es preciso, antes de examinar la actitud de Matilde López Serrano, en su papel profesional, comprender el modo de desarrollarse los acontecimientos e, igualmente, el modo de evolucionar el punto de vista de los implicados, no solo en su faceta laboral, sino en sus posicionamientos políticos, casi nunca manifiestos, por motivos de seguridad fáciles de comprender. Y es evidente que la división del país en dos zonas dejó a muchos ciudadanos en el lado equivocado. Y eso no solo les causó grandes dificultades, y peligros, sino que también afectó decisivamente a su grado de cooperación con el régimen respectivo. En teoría todos cumplían puntualmente con sus obligaciones, pero no siempre era así, aunque no lo pareciera. Trabajaban para el enemigo o, mejor, para los valores que el enemigo representaba. Unas veces como colaboradores necesarios; como opositores taimados, otras. La situación no era la misma en el bando leal al gobierno de la Segunda República que en el lado de los sublevados. En éste, cualquier oposición era imposible, porque todos los servicios de la Administración, también los relacionados con el Patrimonio Artístico, estaban militarizados y entorpecer u oponerse suponía un peligro cierto.