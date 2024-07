A estas alturas del siglo XXI, ya pocos dudan –aunque, por desgracia, no muchos lo hayan leído y, posiblemente, hablen de oídas- que George Orwell fue un visionario, un profeta que, a mediados del siglo XX, fue capaz de concebir dos historias distópicas que, de manera sencilla, sarcástica y terrorífica, mostraban un futuro para la humanidad que no ha dejado de manifestarse con toda su espeluznante realidad en los últimos tiempos. Y toda aquella arquitectura literaria, intelectual y apocalíptica no necesitaba, para erigirse, de zombis, holocaustos nucleares, guerras interminables, hambrunas sonrojantes o flujos migratorios que retratan la impotencia y lo peor de nosotros mismos como sociedad. Por no hablar de invasiones alienígenas o teorías conspiratorias. Simplemente, retrató una sociedad aberrante y autodestructiva basándose en ideologías tóxicas y en la naturaleza humana, de por sí tendente al autoritarismo y no a la libertad, a la represión y no a la solidaridad, al oscurantismo y no a la transparencia.

Si bien ‘1984’ describe con quirúrgica precisión cómo acabamos siendo presos –algunos, incluso, aplaudiendo con las orejas- de totalitarismos execrables donde se destacan la represión política, la neolengua, la policía del pensamiento, la vigilancia masiva, la manipulación informativa o el Gran Hermano que controla, dirige y decide por nosotros, ‘Rebelión en la granja’ es el éxtasis de la podredumbre que destilan determinadas ideologías que, desde el culto a la personalidad, se ponen al servicio de la opresión y, bajo la demagogia y las falsas promesas, convierten una sociedad en apariencia normal en una comunidad que se devora a dentelladas donde solo cambian y mejoran los actores principales, pero no las desigualdades y, mucho menos, la calidad de vida.

En la Granja, donde todo parecía funcionar, los cerdos lideraron una revolución bajo el liderazgo de los dos más inteligentes: Bola de nieve y Napoleón. Si bien todo parece ir bien, las discrepancias entre ellos pronto aparecen: uno quiere la prosperidad y, el otro, el poder. Napoleón convierte a la granja en dictadura, los cerdos se erigen en élite, y usa a sus perros para destrozar al discrepante, hasta el punto de que hacen bueno al granjero y adoptan las maneras hostiles y degradantes de los humanos a los que combatieron y que les llevaron a la revolución. Conductas, planes de desarrollo y siete principios de convivencia que, por supuesto, irán cambiando y adaptando según la conveniencia del líder y su corte porcina. Puede que funcionen algunas cosas, que las relaciones con otras granjas parezcan restablecidas, pero eso de que los cerdos acaben siendo peores que los propios humanos y que sus ideas fundacionales sean adulteradas –al «ningún animal matará a otro animal» inicial le añadirán el «sin motivo»- o que sea un burro el que les recuerde que toda la teoría ha quedado en nada o, peor aún, que «todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros», guarda semejanza con todos esos salvapatrias que, queriendo cambiar el mundo, nos han enseñado que, en realidad, lo que querían era cambiar su mundo.

Mientras tanto, en Badajoz no sé si estamos al comienzo de una fábula o una ucronía, porque el persistente olor a cerdo que hay en la ciudad nos recuerda aquella vieja contienda entre 1997 y 2003 sobre un cebadero cerca del antiguo Continente y que perfumó la ciudad de punta a punta. Esperemos que solo sean olores temporales y no fruto de las andanzas de Napoleón.