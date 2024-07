Veranos distintos

Hay tantas formas de vivir las vacaciones estivales casi como personas. Por un lado están los que prefieren lo de siempre (tumbarse al sol en la playa); o conocer la tierra de sus ancestros desplazándose en una caravana, ir a festivales de música con su cámper o plantar su tienda en un camping de montaña. Todas ellas, opciones muy válidas. Por el otro lado nos encontramos a quienes apuestan, por ejemplo, por algo diferente: descubrir nuevos lugares a la vez que colaboran en actividades de tipo solidario y cooperativo.

Y es que el verano es una época del año bastante propicia para el desarrollo de un voluntariado que puede, por qué no, ligar la parte de disfrute con la inversión de nuestro tiempo, lo más valioso que tenemos, en efectuar una labor social y, así, poner nuestro granito de arena en la mejora de nuestras realidades. Esto lo sabemos bien los jóvenes que hemos participado en alguna ocasión en campos de trabajo (o campos de voluntariado internacionales). En mi caso, solo guardo momentos gratos de mi estadía durante sucesivos veranos en algún punto geográfico para, entre otras labores, llevar a cabo intervenciones arqueológicas en castros gallegos o actuaciones medioambientales en parajes de la cordillera Cantábrica o las islas Cíes. Este voluntariado, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, es la punta de lanza para seguir contribuyendo, pasada esa franja de edad. Eso me acontece a mí ahora, cuando dedico estos días de julio a participar en una excavación arqueológica romana en Portugal, en una hermosa villa alentejana: Alter do Chão.

Los beneficios son más que conocidos puesto que esa solidaridad nos transforma, nos hace crecer pero, sin duda, lo mejor se halla en conocer a personas implicadas, que comparten intereses comunes y con las que se pueden fraguar sólidas relaciones de amistad. No se puede olvidar el entorno, dado que esa estancia posibilita que podamos descubrir otros pueblos, ciudades, regiones y países. Quien da el paso y apuesta por ello demuestra su valentía, su personalidad abierta a la aventura, a lo desconocido, a otros escenarios que, a buen seguro, nos depararán sorpresas agradables. Además, estas experiencias favorecen la empatía y la apertura a otras culturas y al conocimiento de nuevos valores. ¡Es una oportunidad única para convertirse en una mejor persona!

Sea cual sea tu elección, mi invitación a este «verano distinto» nos interpela a dejarnos llevar, fluir, sentir… Y a correr por las sendas que atraviesan los pinares cercanos al pueblo de nuestros abuelos. Sobre todo, no te pongas límites y, si lo deseas, vuela grandes distancias para recorrer el mundo y cumplir el sueño de conocer otras culturas, con sus tradiciones, comidas, costumbres, patrimonio… y todo aquello que les rodea. Aunque, a veces, lo más impresionante está cerca de nosotros. Bucea en el mar para bajar a las profundidades y deslumbrarte con la luminosidad del reflejo de peces que nadan tranquilos a tu lado, sin asustarse. Asciende a los picos más altos o a los más sugerentes, pensando en culminar, cuando puedas, otros muchos, solo por el ánimo de divisar paisajes que se guardarán para siempre en tu memoria. Deléitate con el placer de las palabras escritas y las historias que nos conmueven, ya sean clásicos o libros novedosos, de los que apenas sabemos nada pero que nos abren la puerta a sensaciones desconocidas. Conduce tu bicicleta cargada de ilusión por carreteras interminables que serpentean y, en lugar de marearnos, nos maravillan con una danza cadenciosa. Come, ríe, llora, duerme, salta, mira, conversa, lanza, saborea, abraza, bebe, enloquece, toca, escucha, acaricia…

Ese listado de verbos cuyas acciones deseamos que formen parte de nuestra existencia durante estos meses de sol es prolongado. ¡Tantas cosas que nos gustaría realizar! Cuanto más lo pensamos, menos tiempo nos queda. Por eso, no te apresures y goza cada momento, da igual donde te encuentres. La vida se convierte en algo así como ir viendo lo que podemos hacer, sin temores ni prisas, a veces solo, otras acompañado de diferentes personas, de animales, o rodeado de plantas y árboles que oxigenan nuestro interior y vivifican nuestro espíritu. No importa cómo ni con quién, solo disfruta el instante, el «aquí y ahora», en un verano que, te deseo, sea excelente para ti.