El regalo de Abascal

María Guardiola actúa como si tuviera mayoría cuando en realidad no la tiene. Cuenta con los mismos diputados que el PSOE y Vox acaba de romper su pacto de gobierno por mandato directo de Abascal. Sin embargo, la presidenta extremeña está convencida de que su pareja de baile no le va a traicionar, antes muere que aliarse con la izquierda. Es esa garantía la que le permite actuar con seguridad, sabedora de que su expareja de baile no va a encontrar acomodo con otro.

El dicho español de que más vale sola que mal acompañada cuadra a la perfección con esta relación. María Guardiola ha visto el cielo abierto para regresar a la coherencia de su discurso inicial y no se lo ha pensado dos veces escenificando una ruptura tan firme como anhelada. Ha aparcado cuestiones incómodas exigidas por Vox y ha despedido a dos cargos intermedios impuestos por la formación en un santiamén. Hay que tener en cuenta que la presidenta ya tiene aprobado su primer presupuesto, que la legislatura se puede decir que está lanzada y que, quién sabe, lo mismo pasa como con Vara que cuando estuvo en minoría y Podemos se puso intransigente, llamó a la puerta del PP y negoció con Monago. Fue una legislatura a dos bandas: dos presupuestos negociados con el PP y otros dos con Podemos, y luego ganó con mayoría absoluta.

La política tiene extraños compañeros de viaje y los extremos tienden a salirse del tablero, por lo que más vale jugar la partida en el centro que andar con desvaríos. Todo sea que Miguel Ángel Gallardo, el nuevo líder del PSOE, acepte sentarse a dialogar con el PP. Hoy por hoy parece poco probable, por no decir imposible, debe hacerse un hueco en la política regional, dentro y fuera de su partido, y eso no pasa por tender la mano a su contrincante y facilitarle el trabajo. Pero, quién sabe, la legislatura es larga como un océano y en una travesía pasan cosas tan inesperadas como que una crisis de gobierno se traduzca en un fichaje. Porque Vox se ha echado a un lado, que no al monte, pero su consejero de Gestión Forestal se ha cambiado de partido. Ignacio Higuero, que sustituyó a Camino Limia tras dimitir en octubre, se ha quedado en casa del PP pues le gusta más que la suya y todos tan contentos. Dicen que por el bien de Extremadura.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha pedido a la presidenta que impulse en la Asamblea una moción de confianza. No en vano, María Guardiola fue elegida con los votos del PP (28) y de Vox (5) y ahora suma menos que el PSOE (28) y la formación morada (4). De Miguel dice que quiere saber qué apoyos tiene el gobierno regional y si cuenta con el refrendo de la Cámara para seguir adelante o de lo contrario convocar elecciones. Pero María Guardiola va a hacer oídos sordos. Impulsar una iniciativa así sería pegarse un tiro en el pie y correr un riesgo político innecesario. Mejor aceptar la marcha de Vox como un regalo inesperado y a correr, que debe asentarse en el cargo y aspirar dentro de tres años a una mayoría tan holgada como para prescindir de incómodos compañeros de viaje.