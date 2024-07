Doña Matilde (XIII)

La proclamación de la Segunda República dio lugar, como ya mencioné, a la creación de un organismo que administrase los que habían sido, al menos en teoría, bienes de la Corona y a una reestructuración y reclasificación de su numeroso personal. El 22 de marzo de 1932 se creó un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Hacienda, bautizado como Patrimonio de la República. Todo lo que estaba bajo su enorme jurisdicción pasó a ser de utilidad pública, dirigido por un Consejo de Administración. La entrada de Matilde López Serrano en la biblioteca del Palacio Nacional –antes Real- tuvo lugar muy poco antes de la redefinición del órgano, pero, sin la menor duda, dentro de su etapa republicana. No puede defenderse su actividad posterior, al menos en lo administrativo, como prueba de fidelidad a la institución monárquica. Las cosas cambiaron al producirse la sublevación militar, aunque hubo cierta normalidad los primeros meses. Precisamente hasta que comenzó el asedio de Madrid –principios de noviembre de 1936-, el gobierno de la República huyó a Valencia y se creó la Junta de Defensa de la capital, bajo la autoridad del general José Miaja Menant (6 de noviembre de 1936).

En ese momento hubo un ajuste, impuesto por las circunstancias. El 2 de diciembre de 1936 se suspendió al Consejo de Administración y se nombró un único Administrador-Gerente, Juan Gómez Egido. Era un destacado militante del PSOE y había sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Resultó ser competente en su cargo, y leal, pero carecía de preparación en los aspectos patrimoniales. Lo cierto es que no se le exigía que lo fuera, habida cuenta de la presencia de técnicos entre los funcionarios a sus órdenes.

En ese momento todo eran emergencias. Y nadie advirtió, o no pudo soslayar, mucho menos cuando las tropas sublevadas estaban en la otra orilla del Manzanares, que el Patrimonio de la República estaba sometido, en lo castrense, a la Junta de Defensa, pero, en lo administrativo, tenía sus propias competencias no derogadas. Eso crearía problemas no tardando mucho. Y más en los puntos calientes: El Escorial, el Pardo, Aranjuez y, claro, en el Palacio Nacional de Madrid. Y, a río revuelto...

