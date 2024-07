A quienes nos gusta leer, recordamos con nostalgia algunos de esos primeros libros que nos sedujeron cuando éramos niños, nos introdujeron en universos desconocidos. Hace poco, en casa de mi madre, pude reencontrarme con uno de ellos cuyo evocador título, ‘Maravillas del mundo’, aún me cautiva. Forma parte de esos ejemplares que llegaban a tantas casas de familias españolas de los setenta y ochenta, que eran socias del Círculo de Lectores. Miro el año de edición y me sorprende su antigüedad: 1968. Este volumen, de tapas duras y con la imagen a color de una erupción volcánica en una isla islandesa (Surtsey), desprende un halo de invitación al descubrimiento. Lo contemplo con añoranza, consecuencia del olor que desprende, a algo vetusto; de los desperfectos que presenta su lomo (que alguien, tal vez mi padre, pegó cuidadosamente en su día) o del tono amarillento de sus páginas, con ligeras manchas y pecas de óxido que no molestan para su lectura y visionado. De hecho, me encanta la idea de pensar en el poso que tiene este objeto cultural, elaborado para que el lector pueda emprender un viaje por el globo terráqueo, un inmenso territorio en el que tanto la naturaleza como el ser humano han creado excelencias que todo el mundo debería conocer, al menos en imágenes.

Hoy lo tenemos fácil, tan al alcance de nuestras manos que solo basta con teclear en un buscador de internet «Alhambra de Granada» para que, en pocos segundos, una retahíla de fotografías de este monumento vinculado a la dinastía nazarí nos invada la pantalla. Desde luego que es una conquista ese acceso fácil al conocimiento mas aquí, en este libro con sabor añejo, se guarda la esencia de lo auténtico, de lo elaborado a fuego lento, como una exquisita fabada. Me voy al índice y leo esa clasificación: maravillas de la Antigüedad, de Europa, de Asia, de África y de América. Salto de un punto a otro y, de manera aleatoria, me paro en una página. Me sorprende esa fotografía de las impresionantes cataratas Victoria, en el corazón de África, y sonrío al pensar en el niño que fui, ávido de saber, que también exploró gracias a esta obra las otras dos cataratas más importantes del planeta: las del Niágara y las del Iguazú, en el continente americano. De esa famosa lista de las siete maravillas del mundo de la antigüedad (con las pirámides de Guiza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría) nos trasladamos, hojeando, a otras inolvidables como Machu Picchu, el Coliseo de Roma, la Acrópolis de Atenas, el Taj Mahal o la Gran Muralla China.

Ese espíritu de descubridor intrépido, común entre bastantes niños y jóvenes, que parecía estar aletargado, revive en mí al adentrarme en un libro que, visto por cualquiera, no deja de ser una vieja reliquia pero que me provoca un despertar al viaje, literal pero también metafórico. Valoro hoy mucho este encuentro imprevisto con una publicación que me mostró mi padre durante mi niñez y que me hizo soñar con palacios dorados, murallas ciclópeas, templos gigantescos o construcciones de la Madre Naturaleza que nos quedan boquiabiertos: el mar Muerto, el Gran Cañón del Colorado, la selva del Amazonas o el monte Everest.

Además, el recorrido por esta obra nos regala sorpresas como una postal con la imagen de la Virgen de la Soledad, fechada en marzo de 1965, en cuyo reverso un hombre (mi tío) escribe una felicitación a su hermano (mi padre) por su santo. A esos prodigios que desfilan por estas páginas se suma lo mejor: la indescriptible emoción que puede llegar a remover algo como un viejo libro que hacía años que no veíamos. Déjense llevar y prueben este sencillo ejercicio de introspección literaria y vital, capaz de desbordar un río de sensaciones muy enriquecedoras.