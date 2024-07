Doña Maltilde (XIV)

Cuando se inició el asedio de Madrid por las tropas sublevadas, el Palacio Nacional se encontró prácticamente en primera línea, manteniendo intacto su contenido. Los proyectiles de la artillería atacante comenzaron a impactar contra él, especialmente contra su fachada occidental –aunque, en general, procedían de piezas de campaña y poco calibre y muchos de ellos no estallaron-. Con todo, algunos penetraron por las ventanas y causaron graves destrozos en el interior, sobre todo en las salas de aparato que dan al Campo del Moro. Otros llegaron a caer en el patio central y en la plaza de la Armería y alguno rebasó el edificio, para impactar en la plaza de Oriente, llamada, entonces, de la República. Una parte del mobiliario de los salones occidentales se movió, pero no evacuó por falta de medios, a los aposentos orientales, menos expuestos al fuego. Solo después de una visita personal del general Miaja, el gerente, Gómez Egido, consiguió convencerlo para que el Arma de Ingenieros republicana tapiara todos los vanos de las zonas afectadas. Los gruesos muros fueron la mejor defensa de su importante contenido, no sin sufrir daños. Y en el interior reinaba una gran confusión administrativa. A la sección del cuerpo de Carabineros que lo custodiaba se unió una parte de la famosa columna Mangada. Los conservadores y el escaso personal civil subalterno se las veían y se las deseaban para prevenir y atajar los daños causados por el enemigo y por las tropas afectas. ¡Imaginen! Los técnicos estimaron que el Archivo, por su situación semisubterránea no corría peligro, pero la Biblioteca sí.

Doña Matilde tuvo que trabajar muy duro, teniendo su puesto de trabajo en oficinas lejanas a palacio, para conseguir la evacuación de libros y monetario a otro lugar más seguro. No fue un proceso rápido. Primero hubo de convencer a la gerencia de su necesidad. Desplegó un enorme esfuerzo hasta lograrlo. Una parte fue al Museo del Prado, al Arqueológico Nacional, otra. Amparada en ese trajín desarrolló otra intensa y peligrosa actividad. Y en eso estriba el interés, si es que lo tiene, de este relato.

