Los veranos están asociados a muchas cosas que, generalmente, tienen que ver con el pasado muy remoto o momentos felices, aunque no siempre: un amor (y ahí lo dejo), una playa (La Antilla o Zahara), un campamento (Chipiona), una ciudad (Denia), un libro (Jane Eyre), una despedida (aún sigues conmigo), un gesto (mi madre mirando al mar en Viveiro y echándose, con su mano derecha, el pelo hacia atrás ), un rostro (fundido en negro), una comida (en Bolonia, Las Redes, una tradición que debió llegar mucho antes), una excursión (a los lagos de Enol), una canción (Hotel California, que tanto la bailamos), un hotel (el Waldorf, sin duda) o un cine de verano (el de Santa Marina, en el foso del Baluarte de Santiago, en la calle Regino de Miguel, viendo La vida sigue igual, donde, por cierto, Julio Iglesias iba a sanar su cuerpo y alma a un hotel, el Entremares, en la Manga del Mar Menor; o en la Terraza del López de Ayala, zurrándonos de miedo con La mano).

En verano, más allá del dúo dinámico o la serie Verano azul (dos recuerdos de leyenda), me dejo llevar por pelis que veo una y otra vez, películas que me relajan, me transportan o me hacen feliz. Me gusta el buen rollo(¡Mamma mía!, Vacaciones en Roma, la espléndida Vacaciones de Ferragosto, de la mano del inefable Gianni o Bajo el sol de la Toscana, que uno a Solo tú por aquello de llevarme, de nuevo, a Positano), el paisaje lejano junto al mar de La taberna del irlandés, las aventuras adolescentes o juveniles que nunca tuve (o las tuve solo en sueños o las tuve y me da miedo recordar de Verano del 42, Le llaman Bodhi, Los Goonies, Cuenta conmigo o cualquiera de las versiones de Tú y yo, aunque prefiero la de Cary y Débora (y hablando de Cary y de Kate, Vivir para gozar) y una del oeste que no falte (Misión de audaces y la Trilogía de la caballería: Fort Apache, La Legión invencible y Río Grande), como no les faltaba a los protagonistas de Verano 70 (aquellos sí que eran veranos y no estos) o Amor a la española, entre tantos años sesenta de cine español, cuando visitábamos en la pantalla la costa del sol, la tropical, la blanca, la dorada o la brava y, por supuesto, acompañando, después, a Colomo a Isla bonita.

Me gustan los veranos de Rohmer (Pauline en la playa, El rayo verde y Cuento de verano), aunque hablen demasiado, pero son deliciosos e ingenuos, como éramos, como seguimos siendo, o el de Bergman enUn verano con Mónica, doloroso e inquietante, las locuras de la Hepburn en Venecia, de Billy Wilder con Avanti (Ischia y la bahía de Napoles) y 1,2,3 (Berlín sin muro) o de ese puñado de locos entrañables de El mundo está loco, loco, loco, loco o Ratas a la carretera, los timos de Un par de seductores (sean Martin y Cain o Brando y Niven), los planos sudorosos y expectantes de La ventana indiscreta, la costa azul de Atrapa un ladrón (en ambas, una bellísima Grace Kelly), el crucero de la Russell y la Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, el terror de Tiburón, a Lemon y Mathau con En bandeja de plata o La extraña pareja (y un poco de periodismo con Primera Plana, casi mejorando aLuna nueva), las gamberradas de Resacón en Las Vegas (y de paso regreso, con el rat pack, a La cuadrilla de los once y el remake con Clooney y su otra pandilla) y la risotada de la Garbo en Ninotchka. Necesito el negro rubio de la Stanwyck en Perdición y el negro español de la trilogía de El crack o las playas de Garci en El abuelo o You’retheone y terminar agosto con Navidades en julio esperando a Rock Hudson y a Gina Lollobrigida Cuando llegue septiembre.

No quería hablar de pelís y aquí he dejado 52.