Solidaridad rayana

He vuelto a ver una película que me sigue emocionando, tal vez sea porque encierra una historia que nos hace creer que, pese a la brutalidad más atroz, se atisba casi siempre un halo de esperanza, de solidaridad, de respeto a la dignidad humana. Y todo ello en un espacio geográfico a caballo entre dos países pero en el que, durante esos años, en uno de ellos imperó la locura, la intolerancia, el horror y la muerte. En Los refugiados de Barrancos, segundo documental de la Asociación Cultural Mórrimer, de Llerena, encontramos testimonios de personas que viven en esta localidad alentejana próxima a Valencia del Mombuey, Oliva de la Frontera y Encinasola y que durante el verano y otoño de 1936 dieron lo mejor de sí mismas. ¿Cómo? Salvando vidas humanas, de españoles que huían de fusilamientos masivos, perpetrados por el ejército franquista que entraba a sangre y fuego en aldeas, pueblos y ciudades de Andalucía y Extremadura, sembrando el terror. Esa columna de la muerte, como la denominó el historiador villafranqués Francisco Espinosa en uno de sus libros, desató lo peor del ser humano: el deseo de una aniquilación sistemática del enemigo, de cualquier individuo sospechoso de haber simpatizado con el sistema político democrático de la II República. Nos resulta difícil imaginar cómo esos hombres y mujeres pudieron sentir las ráfagas de disparos, el miedo en el cuerpo, el dolor por el familiar o amigo fusilado, el desamparo de la mujer desnuda y humillada vagando por las dehesas o el salvajismo de los cazadores de hombres, capaces de internarse en Portugal, cruzando el río Ardila, para capturar a republicanos. Frente a ese espanto brotó en esta localidad lusa, con tantos vínculos con España (el barranqueño o las ‘touradas’ son una muestra de ello), el apoyo y la ayuda al prójimo, materializada en hombres que infringieron las normas fijadas como fue el caso del teniente Seixas y otros vecinosbarranquenses. Ellos -desobedeciendo órdenes- alojaron, dieron de comer, curaron y salvaron vidas de refugiados del país hermano. Estos héroes anónimos de una guerra que no era la suya demostraron su empatía, su humanidad. Desplegaron algo más que una confraternidad fronteriza, una solidaridad rayana. Una actuación que, décadas después, fue agradecida en forma de Medalla de Extremadura, en 2009, ante el admirable comportamiento de la población de Barrancos. A quienes habitan a uno y a otro lado de la Raya les han unido fuertes vínculos históricos: una pobreza y desigualdad remota, un latifundismo pretérito o la lejanía y el abandono de los centros de poder, sacudido por tantas especies de contrabando de cosas, de personas o de ideas. Porque en las fronteras nunca es fácil reducir el mundo a universos culturales concretos, definidos. Las conductas se guían como consecuencia de la transición, la permeabilidad, la movilidad o los itinerarios clandestinos que, a la luz de la Luna, establecen prácticas insumisas que van más allá del comercio con ciertos productos. Esta encrucijada de caminos, donde quizá no se sabe bien dónde comienza Portugal y acaba España, que tan bien reflejó Alonso de la Torre en su libro La frontera que nunca existió. Viaje por la Raya de Extremadura y el Alentejo, aparece representada en este confín, en esta esquina, alejado de todo, al oeste, muy al oeste, entre Badajoz, Huelva y el Alentejo. Allí, en Barrancos, existe una gesta colectiva que merece ser más divulgada y conocida. Es más, me atrevo a afirmar que merece ser trasladada a un guion que dé lugar a un largometraje cuya trama poco podría envidiar a La lista de Schindler. Oskar Schindler salvó vidas durante la II Guerra Mundial pero un militar portugués, el teniente Antonio Augusto Seixas, lo hizo antes, durante la guerra civil española, con su arriesgada decisión de crear un campo de refugiados clandestino, en la finca Russianas. Tenemos el deber de transmitir historias que nos iluminen, nos humanicen, y luchar contra el olvido y un revisionismo histórico alimentado por los bulos. Hazañas como la del pueblo de Barrancos, en 1936, son dignas de respeto y veneración.