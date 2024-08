Alabanza a la siesta y a la sandía

El verano, tan ansiado durante las jornadas invernales en las que la noche llega poco después de las seis, puede llegar a resultar agotador. Cuando el calor de julio y agosto aprieta con ganas, y se aproximan o rebasan los cuarenta grados, uno ha de confinarse en casa para protegerse de un sol inmisericorde, que embiste como si se metamorfoseara en cientos de cuchillos listos para atacar las superficies de nuestro cuerpo expuestas al astro rey.

¿Quién no recuerda a nuestras abuelas y ese saber ancestral suyo que hacía que, al amanecer, se abriesen puertas y ventanas para crear corrientes, logrando así que se alcanzasen flujos de aire fresco en las estancias? Otro remedio, hagamos memoria, era enfriar algo la casa fregando bien temprano y pulverizando agua en las macetas del pasillo y la azotea y los arriates del patio. Todo ello con un fin: ayudar a reducir la temperatura dentro de la vivienda, que por lo general contaba con muros gruesos y estaba encalada para reflejar la luz solar y reducir el bochorno, y en la que se instalaban visillos o telas finas y claras para impedir también que entrasen las siempre molestas moscas. Esos trucos y costumbres, transmitidos de generación en generación para hacer frente al calor extremo, perduran pese a que se abuse tanto, hoy en día, del aire acondicionado.

Tras mitigar la temperatura con esas corrientes y el agua, era el momento de cerrar puertas y ventanas, echar persianas y bajar toldos para impedir que la luz no incidiera. Parece como si el reloj se frenase por causa de una flama que ralentiza nuestros cuerpos y voluntades. Gastamos el mínimo de energía ante un ardor insoportable. Afuera, la búsqueda de la sombra en esas horas cruciales, por pueblos y ciudades, es un ejercicio indispensable de supervivencia. En los almuerzos estivales no pueden faltar dos platos estrella que combinan plenamente: la textura del gazpacho extremeño con la jugosidad de una sabrosa tortilla de patatas (con cebolla) bien cuajada, para evitar la salmonelosis. La digestión y la modorra inducen a disfrutar de lo que Camilo José Cela llegó a bautizar como el «yoga ibérico», más necesario que nunca en verano: la siesta. Sus ventajas son de sobra conocidas, contra el estrés, y para optimizar el rendimiento físico e intelectual. La claridad invita a parar, a adormecerse en la penumbra y a beneficiarse de ese sueño reparador, aunque sea solo durante diez o quince minutos, para afrontar lo que queda de jornada. Antes de que se pusieran de moda los ‘siestódromos’ por grandes ciudades de todo el mundo, aquí ya apreciábamos los dones de una práctica común y sencilla, cuyos orígenes se remontan a los romanos. De ahí su nombre, que procede del latín ‘sexta’, que equivalía a la sexta hora del día, cuando este se dividía en períodos de luz de doce horas.

Al despertar de la siesta, nada mejor que deleitarse con uno de los mayores manjares del verano: la sandía. Pocas cosas existen tan estimulantes como, por la tarde, una o dos tajadas de esta fruta diurética, antioxidante y con una gran cantidad de agua, vitaminas y minerales. Con su exterior duro, de color verde oscuro o rayado, y con su característica pulpa roja en el interior salpicada de pepitas negras, su intenso sabor es un auténtico regalo, pues, ya conocemos, cuando vamos a abrirla, cuchillo en mano, corremos el riesgo de que nos salga blanca e insípida. No importa. Incluso así merece la pena tomarla, pues su función refrescante y nutritiva sigue vigente. Siempre me ha gustado la sandía más que el melón. En verdad, me encantan todas las frutas, hortalizas y verduras, pero a mí la canícula me huele y me sabe a tomate, a sandía, a melón, a melocotón, a albaricoque, a nectarina, a paraguayo, a ciruela… Son la esencia del verano y sin ellos, estoy seguro, nada sería igual para afrontar tiempos ardientes. Ni la playa, ni la piscina, por ejemplo, se le pueden equiparar. Así que aprovéchense de dos placeres muy asequibles, propios de estos meses achicharrantes: la siesta y la sandía.