Ayudas sin control

Puede que sea políticamente incorrecto, o muy duro, o pónganle la etiqueta que quieran, pero la solidaridad ha de empezar por los más cercanos antes de extenderse a los desconocidos y a los que están lejos. Todo lo demás es postureo y falsa generosidad, sobre todo si se practica con el dinero ajeno, el público, ese del que dijo una ministra “que no es de nadie”.

Esto viene a cuento de la situación que estamos empezando a padecer (gracias a los poderes políticos, nacionales e internacionales) y que pretende obligarnos a aceptar, de buen grado, que hay que repartirlo todo entre todos.

Otros artículos de Mercedes Barona Con permiso de mi padre Tiempo de silencios Con permiso de mi padre Ni memes ni memas Con permiso de mi padre Tremenda ordinariez

No sé si saben que recientemente se ha aprobado que los españoles no tengan prioridad, por el hecho de serlo, en las subvenciones al acceso a la vivienda y demás ayudas sociales. O sea, que haber nacido en este país no te va a dar derecho a ser atendido antes, en igualdad de condiciones.

Otro de los problemas está, por ejemplo, en el reparto de ayudas sociales, muy necesarias muy justificables… en determinados casos. Desde mi punto de vista, si subvencionas a cambio de nada, esa ayuda no es más que una limosna que se acaba convirtiendo en un derecho adquirido. No digo que esas ayudas tengan una compensación como si fuera un trabajo, pero creo que es justo devolver de alguna manera parte de lo recibido. Y sobre todo, el control de quién recibe y cuánto recibe. Porque, no lo olviden, ese dinero es una aportación que hacemos a través de los impuestos. El Estado tiene que gestionarlo de la manera más eficaz y justa (en teoría) porque nos cuesta mucho esfuerzo esa aportación a la bolsa común como para que se le dé a quien no lo merece.

Porque, no lo duden, al final todo es un tema económico ¿o creen que los hoteles o las “oenegés” están dispuestas a acoger inmigrantes sin recibir compensaciones económicas? Y es lógico, siempre que todo ello no suponga un esfuerzo extra a la ya maltratada economía familiar. Insisto, todo es gestión. Si tienen ustedes la paciencia y el estómago necesarios, dedíquense a leer el BOE y las ingentes partidas que nuestro país dedica a tantos proyectos a los que luego no exigen resultados; miles de personas colocadas viviendo de “ayudar” a los demás, de impartir talleres o charlas sin apenas concurrencia. A lo mejor hay que revisar este viciado sistema en el que se pierde dinero a chorros por miles de pequeños agujeros, porque reconozcan que cuando escuchan eso de “para sanidad y educación”, dan ganas de que ardan algunas instituciones.

Empieza suave la temporada. Feliz lunes.