El/la candidato/a

La concejala socialista Silvia González, en su intervención en el pleno municipal. / Celia Rojas

Lo dijo en este diario, en la entrevista previa a las elecciones municipales de mayo de 2023. Ricardo Cabezas, en aquel momento candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, respondía a una pregunta directa: «¿Serán sus últimas elecciones?. Creo que sí. Yo no puedo seguir resolviendo problemas desde la sombra. En estos cuatro años, la mayor parte del tiempo en la oposición la he dedicado a resolver problemas a asociaciones de vecinos, culturales, clubes deportivos. La gente tiene que ser consciente de que si de verdad les gusta mi trabajo y el servicio que les he prestado sin gobernar, deben entender cómo se podría hacer estando al frente del ayuntamiento».

Era su tercera vez como cabeza de lista del PSOE en Badajoz y se entendió perfectamente y sin matices que su intención, si perdía, como así ocurrió, era no repetir como candidato de su partido en su ciudad. El PSOE fue la opción más votada en 2019, pero la derecha pactó repartirse la alcaldía entre el PP y Cs con tal de que no fuese alcalde un socialista. En mayo de 2023 la victoria popular fue clara, con mayoría absoluta. Desde ese instante se dio por hecho que Ricardo Cabezas no volverá a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones municipales. Al menos que cambie de opinión, él o su partido. No sería descabellado. No sería la primera vez. Ejemplos de inconsistencia y de viraje hay muchos y de mucha mayor trascendencia.

Otros artículos de Ascensión Martínez Romasanta EL CHINERO Demanda al bus EL CHINERO Intermodalidad EL CHINERO La boda

Ni en el PSOE local ni en más altas esferas -que se sepa- han dado aún ningún paso para buscar relevo a Cabezas. Cada sigla marca sus tiempos y el PSOE no tiene previstas sus primarias locales hasta dentro de un año. Hay quien piensa que el/la elegido/a merece un periodo para foguearse. Nada mejor que relevar a Cabezas en la portavocía municipal, que tanta visibilidad le da. Aunque no tanta como la diputación. Pero Cabezas no puede marcharse del grupo municipal para dejar paso a su sustituto/a, porque entonces tendría que abandonar la corporación provincial. No parece que esos sean sus planes. Otra opción sería dar un paso al lado y dejar sitio a su heredero/a sin abandonar la bancada municipal.

En el último pleno, el celebrado esta semana en el ayuntamiento de carácter extraordinario, la sucesión de Cabezas ha salido a relucir. No es de extrañar. Comienza un nuevo curso político y parece que hay curiosidad, al menos entre las filas del partido que gobierna. Por contra, los socialistas muestran aparente calma. Silvia González fue la señalada. Era ella la que hablaba, en lugar de Cabezas, a quien el concejal de Economía y Hacienda, el popular Javier Gijón, se refirió como «el anterior portavoz», dando por hecho que la sucesión está en marcha. Ella reaccionó tranquila. Aclaró a Gijón que desde principios de legislatura es la portavoz adjunta y ejerció como tal en el debate de aprobación definitiva del presupuesto municipal, un papel que se le presume por descontado al portavoz titular.

Silvia González responderá siempre con una sonrisa a la pregunta de si será ella la candidata. Una sonrisa de lealtad a su candidato. Otros nombres de mujeres han saltado a la palestra. Su compañera del grupo municipal Concha Baños está haciendo sobrados méritos en sus intervenciones en las sesiones plenarias. O la diputada en el Congreso Maribel García, que también hizo sus pinitos en el ayuntamiento.

Quien crea que el tiempo vuela, que las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y que a los candidatos noveles hay que cocinarlos con tiempo, solo tiene que tirar de hemeroteca reciente para darse de bruces con la realidad, que es otra. El PP eligió a Ignacio Gragera como candidato cinco meses antes de la cita electoral y en unas condiciones nada halagüeñas, pues procedía de otro partido (Ciudadanos) y además la cúpula provincial del PP tenía otro favorito. Nada de esto le perjudicó. Al contrario: ganó las elecciones municipales con mayoría absoluta. Ahí queda eso.