Cierto es que el Espacio Cultural Santa Catalina, con sus extraordinarias exposiciones, se convierte, en la actualidad, en la cita ineludible que casi da fin al verano y las vacaciones y abre de par en par las puertas de Badajoz a la cultura. En realidad, algunas instituciones, públicas o privadas y otras entidades y asociaciones, no cierran en verano, algo que permite que la ciudad siga viva durante los meses estivales. Pero, con el inicio del curso, hay una especie de consenso generalizado para aceptar que todo se renueva, que todo empieza de nuevo con nuevas propuestas y fuerzas e ideas y que regresamos a otro año no natural donde, entre todos, hemos logrado convertir a Badajoz en una capital cultural efectiva, real, que perdura en el tiempo, que alcanza todas las disciplinas y que no necesita altavoces para posicionar su trascendencia en el mundo de la cultura y todas las artes que en ella se reúnen.

No es necesario recurrir al calendario para demostrar que Badajoz es una ciudad que no para, que no se cansa de innovar, renovar y proponer actividades culturales donde no se excluye, porque también es cultura, la fiesta, el deporte, la conmemoración histórica, la expresividad religiosa, el acontecimiento y el intimismo, lo multitudinario y lo específico.

Otros artículos de Juan Manuel Cardoso Disidencias Veranos Disidencias Tochos Disidencias Cerdos

La cultura en Badajoz es un río de abundancia con diversos afluentes que, desde todos los ámbitos ciudadanos e institucionales, va tejiendo un panorama enriquecedor para el alma apto para todos los públicos, sensibilidades y gustos. Las artes tradicionales, las bellas artes, las vanguardias y lo contemporáneo, las imágenes y las letras, lo plástico y el diseño, lo espectacular y lo que cabe en una sala pequeña, los espacios urbanos se convierten en huertos de cultura, en bodegas donde se guardan los más preciados tesoros de nuestra historia y la capacidad intelectual de cuantos protagonistas conforman lo que identificamos como la memoria cultural de nuestra comunidad.

La ciudad, que está viva y es diversa, ha ido adaptando a su devenir cuantos elementos condujeran a su crecimiento, expansión y trascendencia. Así, hace décadas, el único curso que comenzaba era el escolar, que también es importante, no hay que olvidarlo, y, poco a poco, fue incorporando citas que marcaban el ritmo.

En los ochenta y noventa, por ejemplo, el Festival de Teatro en el López de Ayala, luego llegó Almossassa, que adelantó el calendario y el concurso de pintura al aire libre, que aún lo adelantó más. Incluso, recordamos aquellos Mira al Guadiana (hoy desparecidos) de mayo y septiembre, que también nos mostraban un principio y un final de curso. Y ahora, aunque Santa Catalina ha tomado la delantera, la Noche en Blanco de Badajoz, el primer sábado de septiembre, es una de las grandes citas culturales anuales que aguardamos con impaciencia por lo que tiene de espectacular, de participación –tanto de ciudadanos como de artistas y espacios abiertos- y de proyección, que todo vale para hacer de Badajoz una referencia cultural sin parangón.

Fueron Miguel Celdrán y la concejala de Cultura, Consuelo Rodríguez Píriz, quienes la propusieron en 2010 y a pesar del 2020 (un auténtico año en blanco), ya irá, el próximo sábado, después de tres alcaldes y cuatro concejales de cultura, por su decimocuarta edición. Y ya saben de qué va esto: de las cincuenta mil personas en el primer año a las más de ciento veinte mil en las últimas ediciones, disfrutando de casi 200 actividades en la calle o en el más de medio centenar de espacios abiertos en una noche donde muchos han descubierto edificios, monumentos y actividades artísticas. Y una noche tan amplia como los sueños de una ciudad siempre despierta.