El poder de estar conectados. La necesidad de la cooperación internacional

Miguel Luna, en Ecuador. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Volver de Ecuador conmovido y lleno de gratitud es quedarse corto. No solo por los paisajes ni por el abrazo verde de la selva ni por el río que parece hablar. Es por las personas. Por su manera de cuidar, de resistir, de construir comunidad con orgullo y sin renunciar a su identidad.

Gracias al Programa Mandela he tenido la oportunidad de sumergirme en una forma de cooperación que va mucho más allá de lo que imaginaba. Ya no entiendo la cooperación como una ayuda desde fuera. Ahora sé que se trata de confianza mutua, de respeto profundo y de caminar juntos, sin imponer, sin liderar desde arriba.

Fue allí, entre comunidades vivas y resilientes, en Mindo, Nanegal, Tulipe, Gualea San Miguel de los Barros, Masphi, Calacalí o Quito, donde aprendí que colaborar no es solo transmitir saberes, sino abrir espacios donde cada persona puede contar su historia y sentirse escuchada. AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) y su trabajo con la Fundación Imaymana de Cacho Andino en Ecuador me mostraron una pedagogía que libera, que une generaciones, que transforma. Vi en su propuesta un puente real entre la educación, la participación ciudadana y la cooperación internacional.

También comprendí que defender el territorio no es una consigna, sino una forma de vida: cuidar la tierra, sembrar sin perder las semillas propias, aprender con los árboles y los ríos como maestros. La naturaleza y las personas están entrelazadas, y cualquier proceso de cooperación debe entender eso para ser realmente transformador.

El enfoque del Programa Mandela, impulsado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID, me pareció profundamente necesario. Centrado en fortalecer liderazgos comunitarios, en promover redes horizontales de aprendizaje, en defender derechos humanos desde una perspectiva de justicia y dignidad... es un modelo inspirador. Su apuesta por una cooperación que acompaña, que escucha, que aprende, debería ser un faro para quienes soñamos con un mundo más justo.

Y en paralelo, la labor de AUPEX desde Extremadura demuestra que lo local y lo global pueden encontrarse de forma coherente y respetuosa. Su forma de entender el desarrollo —desde la cultura, la educación y la ciudadanía activa— hace que la cooperación no sea algo lejano, sino algo que puede comenzar en nuestros propios pueblos, en nuestras propias aulas.

Hoy me siento más comprometido que nunca con una forma de cooperación que no salva, sino que comparte. Que no dirige, sino que acompaña. Que no mira desde arriba, sino desde el mismo suelo que pisan las comunidades.

Gracias a todas las personas que hacen posible el Programa Mandela, gracias a todas mis compañeras y compañeros en este viaje, en especial a las personas de AUPEX que nos han cuidado en este maravilloso viaje, Juan, Castillo y Gema. Gracias por confiar en mí. Y gracias, sobre todo, por mostrarme que otra forma de cooperación —más humana, más horizontal, más viva— no solo es posible, sino que ya está en marcha.