Días en soledad

Tracy trabaja en la cafetería Panecafé. / D. A.

El fin de semana pasado salí a la calle para ver con quién me encontraba. Salí para ver a los peatones que circulaban por un Badajoz solitario. Una ciudad que había disminuido su población y había desplazado a las carreteras de salida el ruido de coches recién revisados en el taller del barrio. Coches con el depósito de la gasolina a punto de rebosar y las ruedas infladas con los valores que indica el manual de mantenimiento.

El fin de semana pasado tuve un día de esos en los que uno tiene ganas de hablar, de encontrarse con conocidos para pegar la hebra sobre cualquier tema, aunque el tema fuese la política, bueno de eso no, de cualquier otra cosa. La política provoca más enfrentamientos que encuentros. La política se nos está yendo de las manos con el trabajo que costó conquistarla y poder participar de ella mediante las urnas. Todavía sigue diciendo algún político con voz engolada: “Hemos venido a mejorar la vida de la gente” y la gente piensa y ve que la única vida que mejora es la de ellos, sobre todo cuando nos enteramos de que son capaces de cambiar leyes para su beneficio.

El fin de semana pasado salí a la calle, estaba solo en Badajoz, tan solo como Ábalos en aquella rueda de prensa, aunque eran soledades diferentes. La mía fue casual, la suya se la ha buscado. El fin de semana pasado estuve solo en la ciudad porque todas las personas que conozco, esas con las que tengo más confianza, esos que llamamos los íntimos, esos a los que llamaría si te pasará algo gordo estaban fuera: mis hermanos, tres o cuatro amigos, mi hija, algún compañero del trabajo y ya está, no son muchos, pero suficientes.

El fin de semana pasado sentí la soledad, no como un mal, sino como una oportunidad de vagar por Badajoz sin rumbo, recorrer las calles mirando con detenimiento todas las cosas que me llaman la atención de una ciudad que unas veces me gusta y otras me duele. Vi cómo de un banco de hierro se levantaba un muchacho que estaba tumbado, tenía puesta la camiseta de Lamine Yamal, miré detenidamente pero no era él, tampoco su padre, todavía es pronto para eso, aunque todo puede llegar. Seguí vagando por la ciudad sin rumbo cuando de pronto pensé en un destino, me acordé de que en el museo Luis de Morales había una exposición de fotografía de Antonio Fontal y decidí ir a verla mientras seguía pateando la ciudad sin prisas y pensando que aunque conozca a mucha gente en Badajoz son pocos a los que llamaría en caso de necesidad, a los que llamaría son principalmente de la familia. Cuando acumulas años aumenta el número de gente que conoces, mientras que el grupo de los importantes va disminuyendo.

A mediados de julio hay poca personas por la calle, aunque luego los centros de salud están llenos y no hay cita hasta dentro de dos o tres días en el mejor de los casos.

Sentado en un portal veo a un joven con cara de viejo, tiene el pelo largo y la cara muy chupada, tiene una litrona en la mano, por su lado pasa un joven que va caminando rápido, con dirección a la plaza Alta, llama la atención su barba densa de unos cuantos meses, vestido con unos pantalones sucios que le quedan grandes y una camisa de manga larga a pesar del calor, lleva en una mano una bolsa de plástico con el logo de un conocido supermercado, la otra la lleva cerrada agarrando fuertemente unas monedas, se acerca al de la litrona, lo saluda por su mote, este le ofrece la botella, le da un trago y sigue su caminar rápido, casi corriendo, a todo el que ve le dice algo, a mí me mira y me dice que me ha confundido con alguien, le contesto que saluda a todo el mundo y dice que sí, que saluda porque es de pueblo, soy de Villafranca de los Barros, luego en su andar ligero le oigo en un murmullo decir, mi pueblo sí que es bonito no este. Fija la mirada en el frente y sigue su caminar rápido, sujeta con fuerza las monedas de la mano, unas monedas que le llevarán a un paraíso de unas horas y al infierno de una vida.

Después de pasar por el ayuntamiento voy por la calle Montesinos en dirección al museo, no me encuentro con nadie. Son las once de la mañana, más o menos, he salido sin reloj, sin prisas, sin rumbo, sin amigos. Ábalos, yo también estoy solo y no me quejo. Me encuentro con Pedro, al que hacía mucho que no veía, fuimos compañeros de fútbol y también de estudios, estamos un rato hablando sin decir nada importante, solo frases hechas ¿cómo estás?, qué calor hace, ¿y las vacaciones?, al final se despide diciendo “hablamos”, ¿hablamos? Si no tenemos nada de qué hablar, se suele utilizar esa despedida de, hablamos, entre los que no tienen nada que decirse.

A la vuelta de la exposición y después del silencio de la ciudad compruebo que en la zona del ayuntamiento, de la Catedral, en la plaza de España, no hay gente, ni tampoco bares abiertos. De vuelta entro en la exposición que hay en la sala Vaquero Poblador, donde están colgados los cuadros finalistas de los premios Eugenio Hermoso. En San Francisco, encuentro por fin el bullicio. Actúan grupos folclóricos de distintos países. El día anterior actuaron en el López un grupo Irlandés, uno de Cáceres y otro de Uzbekistán.

Después de escuchar y ver el colorido de los grupos folclóricos, sigo el camino de vuelta a casa, me cruzo con un marroquí que conozco, nos saludamos y pienso en ellos, y en el racismo. Yo solo hablo de lo que veo, de lo que conozco y conozco a tres hermanos marroquíes que son unas excelentes personas, cada uno tiene un bazar que casi siempre tienen abierto incluidos sábados y domingos. Conozco a Claudia, a Flor, a Ludy y a Alicia, tres brasileñas y una colombiana que trabajan unas de limpiadoras, otras interna cuidando ancianos impedidos donde la palabra mañana es una incógnita, los cuidan y dan cariño, limpian sus baños enmascarando el incómodo olor de la vejez para que cuando lleguen de visita sus hijos todo esté perfecto. Conozco a Trecy una joven de Kenia que está aprendiendo rápido el idioma y a manejar la máquina del café, atiende a los clientes de la cafetería Panecafé siempre con buenas maneras, y una sonrisa. Agradezco a Trecy que me deje hacer una fotografía de su cara exótica para el encabezamiento de este penúltimo artículo, antes de que lleguen las vacaciones de verano.