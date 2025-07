Somos memoria

Lo tengo claro: no hace falta ser mujer para defender la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, es decir, el feminismo; igual que tampoco es necesario ser una persona LGTBIQ+ para ponerse del lado de la no-discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; o tener un familiar represaliado para exigir verdad, justicia y reparación para todas las víctimas que provocó la guerra civil y la dictadura franquista. Los estudiosos de este tercer asunto hablan de una memoria afiliativa, la de que quienes, sin ser descendientes directos de represaliados y asesinados, sienten la necesidad de trabajar en pro de la justicia, la dignificación y el resarcimiento; y de la posmemoria, esa memoria vicaria que transmite experiencias, recuerdos y traumas a segundas y terceras generaciones.

Y es que la memoria histórica sigue siendo un tema recurrente, vinculándose con el olvido. Ambos conceptos, memoria y olvido, han sido un objeto de deseo y borrar lo que no interesa se ha practicado en Estados desde tiempos muy pretéritos, no solo por parte del franquismo. Ya lo entendieron así los faraones de Egipto y en la Antigua Roma encontramos la ‘damnatio memoriae’, que significaba el borrado de todo sobre alguien o algo, bajo esa vieja premisa de que lo que no se recuerda no existe. Esa amnesia histórica, como explicaba Noam Chomsky, resulta peligrosa «no solo porque socava la integridad moral e intelectual, sino también porque sienta las bases necesarias para los crímenes por venir». Las democracias tenemos un deber de memoria frente a la receta del olvido y desde la investigación y el arte hallamos una vía muy propicia para acabar con esa olvidanza y crear puntos de encuentro, de dolor, de reparación. Todo ello con un fin último: sentar las garantías para su no repetición.

Me alegra enormemente la valentía del MEIAC para, en su treinta aniversario y en los tiempos regresivos que corren, montar una exposición que trabaja en esta línea de arrojar nueva luz ante hechos criminales y traumáticos de nuestro pasado reciente y ofrecer consuelo a víctimas y a toda la sociedad en su conjunto. Su nombre ya nos da pistas de sus derroteros: ‘Espacios de memoria. Las construcciones culturales como espacios de memoria’. Mediante fotografías, vídeos, instalaciones o piezas performativas, la muestra nos genera reflexiones en torno a, por ejemplo, esos recuerdos que tuvieron que ocultarse, bajo tupidos velos, en habitaciones con ventanas siempre cerradas o voces silenciados por el miedo. Traumas que se anclaron en la mirada perdida de la abuela; por maridos, padres, hermanos o hijos que no se sabe dónde están sus restos, a pesar de que existen indicios del paraje donde fueron arrojados sus cuerpos tras su asesinato. Esos ejercicios de memoria, y a la vez de empatía, que nos plantean los artistas participantes nos trasladan también a esas zonas donde se perpetraron esos crímenes contra la humanidad, violaciones de derechos humanos, a través de fotografías de esos rincones señalados por el sufrimiento. En Badajoz sabemos de eso, por desgracia. Hay lugares marcados por la masacre, como la antigua plaza de toros o las tapias del cementerio viejo, transformadas convenientemente por mandatarios sin escrúpulos ni sensibilidad hacia tantas familias, en una práctica más de memoricidio, de enterrar el recuerdo de quienes fueron torturados y ejecutados por las tropas sublevadas contra la democracia que representaba la II República.

El arte nos sirve para subvertir esa manida perorata de «la historia siempre la cuentan los vencedores». No, al menos de manera alegórica; en el arte podemos rescatar esas historias que algunos se encargaron de eliminar. Por eso, hay que visitar esta exposición, como también otra, en el Museo de Bellas Arte de Badajoz (Muba), que ha logrado traer a nuestra ciudad nuestro peculiar Guernica, un cuadro que es un símbolo pictórico de la masacre que sufrió la población pacense a partir del 14 de agosto de 1936. El Museo Nacional de Arte de Cataluña nos ha prestado un inmenso lienzo: ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’, obra realizada en 1937 por el ilustrador, cartelista y pintor catalán Martí Bas Blasi. Esta pintura del horror se emparienta, salvando distancias, con los ‘Fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid’ de Goya o, además del ‘Guernica’, con otra obra de Picasso: ‘Masacre en Corea’, de 1951.

Visitar estas dos exposiciones, muy recomendables por el rigor, el mimo y la profesionalidad con la que se han realizado, supone un deber más que necesario, por parte de todo el vecindario de Badajoz, no solo para conocer esa historia que nos han intentado silenciar sino también como un compromiso y una obligación con nuestros predecesores, con nuestro pasado y con nosotros mismos. A pesar de los que torpedean y quieren derogar las leyes de memoria histórica y democrática, este camino se ha emprendido y nadie lo va a enterrar. Le pese a quien les pese, somos memoria.