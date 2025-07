Bibliotecas (VI)

Pues sí. La correcta formación del arqueólogo es una cuestión de bibliotecas. El ojo se adiestra en el terreno, analizando la morfología de los restos conservados –inmuebles o muebles-, pero se educa leyendo. La imagen pública del profesional de la arqueología no tiene nada que ver con un lector de libros raros, aunque se le represente rodeado de volúmenes exóticos, misteriosos y polvorientos, llenos de textos difíciles de descifrar e interpretar. No es así. Insistí hace unos días en la necesidad de publicar los resultados de los trabajos de campo, para ponerlos a disposición del mundo académico, antes que nada. La acumulación de conocimientos, obtenidos a base de consultar monografías, revistas especializadas, informes de trabajos ajenos, con sus correspondientes aparatos gráficos, es lo que da al profesional densidad y capacidad de análisis. En definitiva, formación científica. La carrera de Arqueología reposa sobre los cuartos traseros del aspirante en un 75 %. ¿Entienden lo del título de esta serie?

Pero la cosa no es tan simple. Si un centro universitario, o investigador, no está dotado de una biblioteca con un buen fondo; si su política de adquisiciones es limitada, la formación de sus egresados será, por fuerza, corta. Habrán de buscar la bibliografía en otros centros especializados. Con frecuencia en distintas ciudades, cuando no en el extranjero. La digitalización ha resuelto muchas dificultades en este sentido, pero ni mucho menos todas. El crecimiento de una biblioteca suele depender de varios factores. El principal es la inversión sostenida durante mucho tiempo, por encima de administradores, políticos y circunstancias sobrevenidas. ¡Que daño le hizo al conocimiento científico de nuestro país –también al arqueológico- la Guerra Civil y una gran parte de la posguerra! En iguales circunstancias –o peores- Alemania no descuidó sus bibliotecas ni durante ni después de la Segunda Mundial. El aislamiento bibliográfico es una de las mayores causas de pobreza social. Ser buen arqueólogo también está relacionado con el desarrollo intelectual de una nación. En mucha medida las grandes bibliotecas son una representación de su grandeza. Acabaré en septiembre. Buen verano.