Sánchez sigue, Feijóo espera

Comparecencia de Pedro Sánchez ante los medios para hacer balance del curso político. / José Luis Roca

Balance simultáneo de fin de curso. Sánchez ha sobrevivido y Feijóo no ha llegado a La Moncloa, pese a que durante meses se ha apostado por el desenlace opuesto. Al presidente del Gobierno no le llega literalmente la camisa al cuello pero "seguimos persistiendo", el jefe de la oposición espera un vuelco que empieza a retrasarse demasiado. El socialista se somete a las preguntas, aunque se sienta molesto frente a las evidencias en boca ajena de su soledad. El jefe de la oposición solo torea de salón, no se deja plantear ninguna duda que amenace a cornada.

He realizado el experimento de superponer ambas comparecencias, ya que se contraprogramaron. Sánchez detallaba y Feijóo generalizaba, en ambos casos para ocultar la realidad de una supervivencia improbable y de un desembarco postergado. El PP quiere que el okupa desaloje el palacio, pero el inquilino tiene contrato en vigor aunque apenas si le llega para pagar el alquiler. "Las legislaturas duran cuatro años", repite olvidando que llegó al poder acortando radicalmente un mandato de Rajoy por la mitad. No es la única incongruencia de quien habla sin demasiada seriedad de sustituir los presupuestos inalcanzables por los fondos europeos. O que presume de "una renta de las familias un nueve por ciento más alta que en 2018", olvidando que el precio de la vivienda ha subido un 84 por ciento en el mismo periodo.

Por contra, Feijóo está anclado el apagón, como si su exposición falta de brío fuera la secuela de un corte de energía. Sánchez acapara la atención, con su atrevido "cien millones de personas que vienen a España no pueden estar equivocadas". La equivocación corresponde al país que traga ese flujo sin advertir las consecuencias. Al PSOE le conviene que le voten todos los beneficiarios del turismo, porque le costará ser apoyado por alguna de sus víctimas también millonarias. El presidente se atribuye las medallas de natación artística en el balance de acción de Gobierno, ni Trump hubiera llegado tan lejos. Sin presupuestos, con los aliados transformados en enemigos, le planta cara a un rival paralizado porque, al fin y al cabo, Sánchez solo admite el traspié de "este caso de corrupción".