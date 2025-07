A Paco Zambrano

María Isabel Rodríguez Palop, con Francisco Zambrano. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Le canté una sevillana frente a frente con el atrevimiento de la ignorancia, y el arrojo de la que, ya sentía, el veneno del flamenco al compás de nuestros cantes. Tenía apenas nueve años y desde el nacimiento de la Peña Flamenca Ciudad de Llerena que mi padre, junto a unos amigos puso en marcha, pasaba las noches y las veladas conociendo a grandes aficionados sin reconocer los cantes. Recuerdo que era una sevillana rociera, y él no paraba de sonreírme mientras me ‘peleaba con el cante’. Al final, de esa atropellada muestra de hambre de flamenco, me dijo: ¡tú tienes mucho arte!

Él era Paco Zambrano (Fuente de Cantos-Puerto de Santa María). El héroe del flamenco extremeño. El que consiguió acallar a los críticos que no concebían mas cantes que los que ellos conocían. El que erigió a Extremadura como territorio flamenco, con perdón del Marqués de Porrina. El que alimentaba espacios en los medios de comunicación con su sabiduría y humildad, sin pestañear siquiera, mientras los demás escuchábamos ojipláticos. El que ayudó a tantos jóvenes, y no tan jóvenes, a que el flamenco que sentían no se les muriera de agotamiento y aburrimiento. Porque es difícil. Es muy difícil. El flamenco es muy complicado, aunque Zambrano siempre nos los hiciera sentir tan fácil y accesible.

Mientras escribo estas letras, el corazón me palpita por malagueñas: “¡el cante más triste del mundo!”, me decía; aunque, es cierto que el compás de los jaleos se entrelaza entre las teclas y los dedos porque sé que, ahora, ese ‘fandango de la semana’ que escribía en sus redes, lo seguirá evocando, pero junto a Teresa, su compañera de vida.

La creación de la Federación de Peñas Flamencas de Extremadura, la Peña Flamenca de Fuente de Cantos, La Asociación Amigos de Badajoz (de la que, por cierto, Calixto Sánchez se hizo socio en los años 70’, hace poco me lo recordaba), el Festival de Otoño, la recopilación “definitiva” de la vida y obra del Porrina de Badajoz, las biografías de las recreaciones personales de nuestra tierra; los programas de radio. Prólogos y consejos, la compañía, las anécdotas…de todo eso, y muchísimo más, nos hemos alimentado los y las que amamos el flamenco. También de su lealtad, de su saber estar. Con ese impecable y formar elegancia de concebir un mundo, éste, desde la emotividad.

Paco Zambrano nos ha dado, y ahora nos deja, muchas cosas. Valores intangibles y tangibles para una generación y una tierra siempre en lucha entre ser, reconocerse y ponerse en valor.

Médico, maestro de profesióny diputado por vocación hizo cirugía en el corazón de todos los que aman la cultura y a nuestra tierra. Nos abrió en canal, mientras su corazón se paraba en el mar del Puerto de Santa María.

A Carmen Amaya las olas del Somorrostro le inspiraron para ser la bailaora que fue, y a Paco Zambrano, las olas de Cádiz le han mecido por alegrías, cantiñas y mirabrás, hasta el descanso y la eternidad.

No hay petenera, ni siguiriya, que alivie el hueco y el vacío que nos deja, pero valgan estas palabras para contribuir a que su legado y su figura queden en nuestra hemeroteca depositados desdela inmensa tristeza, admiración y cariño.

Premio Nacional de Investigación del Flamenco, Zambrano, aunque sobradamente reconocido en todo el país, siempre quiso honrar su afición y dedicar su tiempo a Extremadura. Sus desvelos, sus horas de empeño, trabajo y sus ganas, han puesto a nuestra tierra en el merecido lugar de este arte.

Nos lo pones muy difícil, maestro. Durante años te dedicaste a liberar el camino de piedras, escombros y jaramagos, pero sigue siendo complicado. Al flamenco hay que parirlo hacia dentro. Como los sueños. Como lo que nos hace vibrar y amar, pero faltará la luz de tus consejos.

Junto a mi padre, me enseñaste a escuchar, a creer en el flamenco y en mí. Me mostraste, año tras año, un mundo inabarcable que ahora, tu legado, convierte en accesible y cercano.

Losy las flamencas de Extremadura estamos de luto. Descuadrados. Con el compás cruzado. Con el flamenco atravesado en la garganta.

Con el vacío de la pérdida de tu compañía, y con las prisas de la memoria por traerte a este momento. Tantos momentos Paco; tanto vivido y escuchado…

Recordaba esa sevillana frente a un flamencólogo que no conocía, aunque Paco Zambrano siempre estuviera presente desde mucho antes.

Una nevera azul, repleta de jamón y manzanilla, era lo único que separaba a mi padre y a él mientras Camarón y Calixto Sánchez se enamoraban de nuestra tierra, aunque ellos lo verbalizaran con el cante.

Desde ese instante hasta la última vez que te vi, apenas un mes, han pasado cuatro décadas. “Esto que tienes aquí, es cante hablado” me dijo en la presentación de mi último libro. Nadie lo hubiera descrito mejor. Le gustó, pero él quería ir más lejos. Por su cabeza rondaba otro proyecto. Pospusimos varias veces esa conversación que lo enmarcara, lástima. Contábamos con la incondicionalidad del tiempo que, ya sabemos, es traicionero.

“Dejadme flores dejadme

que aquel que tenga una pena

no se la quitaba nadie” (Porrina de Badajoz)

Descansa en paz, maestro.