Silvia González. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Hay palabras que, a fuerza de ser repetidas, corren el riesgo de vaciarse. Participación ciudadana es una de ellas. Se cita en discursos, en programas electorales, en cualquier declaración institucional … Pero, a la hora de la verdad, muchas veces se queda en eso: en un titular. Para mí, sin embargo, no es una palabra más, es una convicción profunda. Participar es implicarse. Es construir comunidad. Es el poder de participar. Como mujer que cree en la política con alma, me duele que siga sin estar presente en nuestro Ayuntamiento de Badajoz. La participación diaria es lo más parecido a la democracia del día a día.

Quienes me conocen saben que soy una persona muy atenta a los detalles. No me quedo en la superficie. Me importa lo pequeño, porque lo pequeño es lo que marca la diferencia en la calidad de vida: una calle bien iluminada, un paso de cebra bien pintado, un banco cómodo (a ser posible con respaldo) en una plaza arbolada, un espacio donde se junten los vecinos para hablar y jugar a la petanca, una fuente en la que poder beber, una aplicación municipal que funcione de verdad... Participar significa tener en cuenta a la ciudadanía. Que nuestra opinión sirve para algo.

Hay ciudades que han avanzado muchísimo en esto. Barcelona, Zaragoza, La Coruña … Allí ya no se habla de participación como algo opcional, sino como una parte fundamental de cómo se toman decisiones. Tienen portales digitales donde el vecindario opina sobre los presupuestos, consejos ciudadanos vinculantes que influyen de verdad, mecanismos para que la ciudadanía diga «esto sí» o «esto no». Hay ejemplos muy inspiradores, municipios que han creado laboratorios ciudadanos para diseñar políticas desde cero.

Otros han desarrollado presupuestos simulados para informar dónde van a parar los recursos públicos. Aquí, el PP sustituye la participación por algo mucho más limitado: dicen que hablan con los vecinos. Confunden proximidad con participación. Confunden la atención ciudadana básica con la participación. Eso es relegar la participación a algo informal y discrecional. La participación no debe quedar en un gesto de buena voluntad. Hablar con la gente es importante, claro que sí, pero esa conversación que se genera debe conllevar, además, la posibilidad de que se abra un diálogo con la ciudadanía que permita que su voz influya realmente en las políticas urbanísticas, medioambientales, económicas o de igualdad.

Un buen ejemplo del retraso que lleva Badajoz, al menos uno de los más evidentes, es que apenas contamos con presupuestos participativos reales. Hay pueblos pequeñitos que ya los tienen desde hace más de veinte años. En la capital, el equipo del PP ha dejado este año por primera vez 100.000 euros de 150 millones para que la ciudadanía decida su destino. Veremos. Los presupuestos participativos son una herramienta vecinal extraordinaria, y no realizar esta buena práctica refleja una resistencia más que preocupante a compartir el poder de decisión con quien lo ha otorgado, la ciudadanía. ¿No es eso justo lo que debería ser la política? Participar sí es reconocer que, a veces, la ciudadanía tiene razón y hay que rectificar.

Contamos con herramientas que antes ni soñábamos. Desde plataformas digitales o encuestas online, a mapas donde los vecinos pueden señalar problemas, foros de debate en tiempo real … Pero también les digo: si quedan fuera quienes no se manejan con la tecnología, estamos promoviendo una participación a dos velocidades. Y eso no puede ser. Una ciudad es de todos, no solo de los que saben usar una aplicación.

Me imagino un Badajoz donde cualquier vecino o vecina pueda espetarle al alcalde que hay un bordillo peligroso o que falta una baldosa desde hace mucho sin tener que llamar a cuatro teléfonos distintos o abrirse una red social. Creo en una ciudad donde las personas con discapacidad se sientan seguras en la calle o puedan acudir a un pleno sin barreras -ni arquitectónicas, burocráticas ni de comprensión-. Esto sería el resultado de una participación real.

Hay una cosa que me emociona, y es la cantidad de gente que, sin estar en política, contribuye a transformar de verdad la ciudad. Personas que cuidan colonias felinas, que organizan mercadillos solidarios o que reivindican mejoras para su barrio. Fundaciones y asociaciones vecinales, donde nació mi interés por lo de todos, no paran de repensar otras propuestas culturales para hacer la ciudad más amigable. O jóvenes que levantan la voz y lo hacen con criterio. Toda esa energía no puede despilfarrarse. Hay que canalizarla desde las administraciones, que tienen ante sí el reto de ofrecer soluciones a las preocupaciones ciudadanas.

Como mujer comprometida, como socialista y como ciudadana, creo que tenemos la responsabilidad de dignificar la participación. Dotarla de recursos, integrarla en la planificación municipal y evaluarla con honestidad. Para dar curso a este objetivo, es imperioso un cambio de actitud. Lejos de temer la crítica, los responsables municipales deben propiciarla, porque el debate, y no el silencio cómodo, nos hace avanzar y mejorar. Ante el desapego que está cundiendo por la cosa pública, yo les invito a que no se dejen arrastrar por esa corriente. Implíquense, y no dejen que otros decidan por ustedes. Hagan valer su opinión, porque la participación ciudadana no es algo pasajero ni accesorio. Es la mejor vacuna contra el desencanto y la mejor manera de hacer política sin miedo a equivocarse. Lo creo firmemente.