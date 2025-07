El mar es sinónimo de verano y vacaciones. Se ponga el personal como se ponga, que ahora hay mucho disidente con el tema de la montañita, los museítos y los viajecitos históricos cuando aquí, de toda la vida de Dios, si se podía, claro, que esa era otra, el que más o el que menos, ha tirado para el mar -Cachito, el roadmovie del gran Enrique Urbizu, basada en el relato Un asunto de honor de otro grande, un tal Pérez Reverte y cuya protagonista no dejaba de repetir que solo quería conocer el mar- porque el agua, las olas, la sal, el sol, la arena y el chiringuito producen unos niveles de serotonina que ríete tú del magnesio, la glucosamina, los probióticos y el omega 3. Siempre hay que reivindicar el mar como destino vacacional, sea por un día o el mes entero, sea metiéndote una noche en un autobús para acabar en Cascais, Sesimbra o Comporta o sea en otro bus similar para encajarte en Punta Umbría, Chipiona o Estepona. Pero el mar nos proporciona paz y serenidad, además de todos esos recuerdos que desde hace ya mucho tiempo venimos acumulando como los mejores momentos de nuestra vida, ¡oh casualidad!, casi siempre relacionados con el mar. La playa, que a veces, sobre todo a los más suertudos, les parece una rutina banal, es el unicornio, el bálsamo de fierabrás, qué digo, Shangri-La y no se admite más discusión.

La primera vez que vi el mar, lo he contado muchas veces, fue en Redondela y La Antilla, la playa de Badajoz, cuando no existía ni Islantilla, que no veas cómo se ha puesto aquello hoy. Después, mis recuerdos me llevan a Galicia, a Vivero sin ir más lejos o a Sanxenxo, sí, como el rey emérito. Por ahí andaba yo cuando la OJE me llamó y acabé de campamento en el pinar de Chipiona, que esa sí que es una playa de quinto de cerveza, tortilla de patatas y sandía de veinte kilos, como poco. Y, después, la visita obligada al Santuario de la Virgen de Regla y al monumento funerario de la Más Grande, nos ponemos en pie para nombrar a doña Rocío Jurado. Un poco más tarde, casi a la par, descubrí, como Gonzalo Suárez (El detective y la muerte, El portero o Remando al viento, entre otras) o Garci (El abuelo, You’retheone o Historia de un beso), la bella Llanes y sus playas y escenarios asturianos que son un espectáculo, la Peñísco la del Cid o mi Denia del alma que se me rompe el corazón con solo pronunciar su nombre y que también tiene lo suyo en cuanto a cine (más de veinte películas y series a sus espaldas) y digamos que Son de mar o El sustituto me vienen ahora ejercitando la melancolía.

Sin embargo, hasta aquí estoy refiriéndome a otro cine, más personal, peculiar y académico, dejémoslo así porque, en realidad, del que quiero hablar es del que la crítica destrozó hasta la extenuación cuando el público lo reverenció pasando por taquilla o incorporándolo al imaginario colectivo que nos abastece a diario de imágenes, sensaciones, voces y recuerdos que permiten superar el tedio que nos atenaza, las malas noticias que no cesan y el apocalipsis zombi que se acelera. Un cine que nos llevó, solo unos ejemplos, desde Tarragona (en La gran familia alucinan cuando ven el mar, qué grande, dicen, y cuánta agua) hasta Huelva (Campeones, sí, en Islantilla, que no era Canarias), pasando por Cádiz (la de Bond que parecía estar en La Habana), Chiclana (Cateto a babor), Barbate (la disparatada Atún y chocolate) o la serie Las de la última fila que se integran casi mejor que yo en Zahara de los Atunes. Hay que recuperar esas playas y esas películas, aunque hayamos ido un millón de veces. Porque con la felicidad, la de verdad, no se negocia y Málaga (Una chica y un señor, de 1973), Marbella, Torremolinos y Benalmádena siempre merecen una oportunidad como El turismo es un gran invento (1964), Amor a la española (1967), El abominable hombre de la Costa del Sol (1968), Cuidado con las señoras (1968), Manolo la nuit (1973), Días de viejo color (1968), Una vez al año ser hippie no hace daño (1968), Tres suecas para tres Rodríguez (1975), Objetivo bikini (1968) o Los liantes (1981) y rarezas como Donde tú estés (1964), Faustina (1957), Hardcontract (1969), Kárate a muerte en Torremolinos (2001) o Torremolinos 73 (2003). Como Benidorm con su Verano 70 (una maravilla de 1969), Las chicas del tanga (era obvio que mencionara esta película de 1987), Un beso en el puerto (de 1965 con un Manolo Escobar desplegándose por la costa alicantina, incluyendo Calpe y Altea) y 40 grados a la sombra (1967). El inagotable litoral español nos obsequia Novio a la vista (1954) en Benicassin, El puente (1976) donde Bardem hizo que Landa abandonara para siempre el landismo camino, en moto, de aquella Torremolinos que tanto le dio, dos de terror como El coleccionista de cadáveres (1966 en Benalmádena) o ¿Quién puede matar a un niño? (1976 en Benalmádena, Menorca, Almuñécar y Sitges), la preciosa y vitalista Isla bonita (2015) en Menorca, sin olvidar Cullera y la Manga del Mar Menor (Rencor, de 2002) o el Madrid de los Rodríguez (El cálido verano del Sr. Rodríguez, de 1965). Dejamos para el final, y ya que hemos pasado por Murcia, la curiosidad: tres películas, tres, giran alrededor del Hotel Entremares, que aún está en pie. La playa de las seducciones (1968, con un Manuel Aleixandre disparatado y el hotel a su disposición), La vida sigue igual (de 1969, creo que fue la primera vez que fui al cine, en el foso de la Memoria de Menacho, el cine de verano Santa Marina; el hotel a donde se retira Julio Iglesias tras su accidente de coche y donde se hace cantante) y En un lugar de la Manga (de 1970, de nuevo Manolo Escobar, rondado por aquel hotel mientras la película se convertía en profética de lo que sería, años más tarde, aquel imperio turístico). Nos han dado tanto las playas de aquí o de allá, en el cine o en la realidad, que los bufones prefieren denigrar un entretenimiento vacacional a costa de sublimar la mediocridad, el adormecimiento o, peor aún, la idea de que la playa es un destino kitsch mientras ellos disimulan en chiringuitos chip, se encierran en mansiones de millonarios o se largan a las Maldivas, que no digo que esté mal, pero como lo hacen como a escondidas, dando lecciones de no sé qué o, en ocasiones, en plan gratis total, da un poco de repelús tener que aguantarlos. Me voy a dar una maratón de pelis de playas españolas y entre tanto, que la playa nos acompañe.