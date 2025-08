Habrá quien no vea el momento de colocar su maleta encima de una cama y comenzar a rellenarla con todo lo necesario para disfrutar de ese viaje, programado con antelación, a ese destino tan especial, que no tiene que ser, ni mucho menos, aquel que nos lleve a cruzar el charco ni a las antípodas. Casi siempre ocurre esto: las vacaciones estivales que más añoramos no son ni las más exóticas ni las más ostentosas, y guardan relación con la infancia y la juventud, cuando las despreocupaciones formaban parte del día a día durante los meses de julio y agosto, y hasta había espacio para el aburrimiento. Un término este, el del tedio, al que parecemos tenerle pánico en la actualidad, con niños y niñas y adolescentes a los que abrumamos con actividades para que dediquen las horas a algo provechoso: clases de refuerzo, de natación o para sacarse el B1 de inglés o el carné de conducir; campamentos, talleres variopintos … Y, cuando no están ocupados, no pueden faltar las omnipresentes pantallas de unos teléfonos móviles capaces de engancharnos en un ‘scroll’ infinito de imágenes y vídeos.

No, el verano y las vacaciones son mucho más que todo eso. Es tiempo de encuentros con familiares y amigos, algunos de ellos regresan al pueblo o a la ciudad durante unos días; de despreocuparse de relojes, alarmas y obligaciones laborales; y también de desplegar el amor por explorar y por crecer y conectar en otros territorios, de convertirnos en almas viajeras. Cada persona, con lo que desee, pues no hay opciones mejores que otras. Resulta válido quien prefiere tostarse al sol tirado en una playa masificada del Mediterráneo comiendo en el bufet del hotel, pero también está la elección de quien quiere aprovechar sus semanas de asueto para tener una estancia en capitales europeas con el fin de enriquecerse culturalmente, darse un maratón de museos y monumentos. De hecho, estamos obsesionados por distinguirnos del resto, por ser mejores de los que tenemos al lado, aunque seamos lo mismo; por señalar que nuestras vacaciones son mejores que las tuyas, con absurdas demostraciones en Instagram que solo sirven para alimentar un desmesurado ego que nunca está satisfecho. Somos peores cuando nos creemos mejores, por dejarnos fotografiar en una atestada Galería Uffizi, que los que eligen estar tendidos en una tumbona de Benidorm.

Creo que la curiosidad es un privilegio que nos llevará a profundizar donde quiera que estemos, ya sea en un camping de La Vera o en un resort de la República Dominicana. Las circunstancias personales, económicas y culturales de cada individuo marcan la manera de viajar de cada clase social. Siempre será buena elección llegar a los sitios sin prisas, con bastante tiempo para que las cosas pasen, fluyan; intentando huir de las colas y de los lugares donde se supone que se tiene que ir. Todos creemos que la nuestra es la mejor manera de disfrutar y que, si no lo hacen como nosotros, no saben pasárselo bien en su descanso. No hay duda de que el destino turístico que elegimos está fuertemente influenciado, entre otros factores, por la publicidad y el marketing. La industria del turismo construye para cada ciudad una especie de reputación, un imaginario: está la ciudad romántica (Venecia), la ciudad del divertimento (Las Vegas), el barrio de las luces rojas (Ámsterdam), la ciudad de la torre (París y su Torre Eiffel) y otras múltiples definiciones. Sin embargo, los paraísos cercanos la mayoría de las veces resultan satisfactorios, nunca defraudan, con planes de lo más sugerentes, como darse un baño en la cantera de Alcántara bajo el vuelo de rapaces durante los días de su festival de teatro clásico, hacer la ruta del refugio de las Nieves y el Trabuquete, en Guijo de Santa Bárbara; o visitar las impresionantes cuevas de Fuentes de León.

Cuando elegimos destinos próximos, somos conscientes de que apostamos por una manera sostenible de viajar -excluyendo al avión, una de las formas más nocivas de transporte- y por el desarrollo económico de los municipios de esas comarcas, creando y manteniendo puestos de trabajo. A pesar de ello, no podemos olvidarnos de cómo en el modelo turístico actual hay masas de trabajadoras y trabajadores, por lo general temporales y precarizados, que son imprescindibles para que nosotros disfrutemos de nuestro derecho al descanso y a la desconexión. Y sin pasar por alto la proliferación de pisos turísticos no solo en grandes ciudades, que promueven el incremento de los precios de la vivienda y la gentrificación. Se trata de eso, de ser conscientes, al menos, del impacto de nuestras vacaciones y de lo acertado de elegir viajes sosegados y comprometidos con la justicia social y el medio ambiente. Ya nos lo recordaba el Nobel luso José Saramago en su libro ‘Viaje a Portugal’, que debemos viajar según nuestro propio proyecto, alejados de modas: «Dé mínimos oídos a la facilidad de los itinerarios cómodos y de rastro pisado, acepte equivocarse en la carretera y volver atrás o, al contrario, persevere hasta inventar salidas desacostumbradas al mundo. No tendrá mejor viaje».