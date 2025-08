Fin de temporada

Un paisaje del entorno de la ciudad, en una imagen captada en el ecuador del verano. / Diego Algaba Mansilla

Este artículo que usted está leyendo es el último de esta temporada. Escribo temporada porque es una palabra que está de moda, es una palabra utilizada entre aquellos aficionados a ver series de televisión. El final de una temporada es el último capítulo antes de un descanso y aunque esté escribiendo de ellas para hablar de mis vacaciones, yo no veo series, no porque no me gusten, sé que me estoy perdiendo cosas buenas, lo que no me gusta es estar enganchado día tras días hasta que llegue el desenlace final, prefiero una película que se resuelve en dos horas. De una serie también dicen que se pueden ver todos los capítulos juntos, quedarte un día entero o una noche viendo televisión, pero yo no quiero retrasar el sueño, resistir entre cabezadas para ver cómo continúa la trama y perderme la mitad de los detalles. Ese es el motivo por el que prefiero una película aunque las series estén de moda, tampoco me gusta seguir las modas. Para pillarme en mis contradicciones me podría preguntar por los libros, ¿los lees en un solo día? Hay algunos que sí, aunque para la mayoría necesito varias jornadas, con algunos llevo años. En la actualidad leo, además de periódicos y poesía, libros ya leídos de los cuales conozco la historia, libros que vuelvo a releer para recrearme en la hondura de la literatura, en los detalles, en la prosa bien escrita. Eso no quita para que de vez en cuando me meta entre pecho y espada algo nuevo y alguna noche me haya quedado enganchado hasta las tantas.

Ahora que la cosa está chunga con los títulos universitarios, tengo que decir que no terminé Filología. Cuando me jubile quiero matricularme de nuevo, no para engrosar el curriculum como el ex presidente Monago, solo para seguir aprendiendo. Cuando éramos jóvenes nuestro oficio era estudiar y jugar al fútbol, entonces estábamos deseando empezar a trabajar, ahora estamos deseando dejar de trabajar, queremos jubilarnos para volver a estudiar y apuntarnos al gimnasio. La vida es circular.

Hoy empiezo las vacaciones en La Crónica de Badajoz para que ustedes descansen de mi y yo deje de escribir, que escribir también cansa, aunque para mi sea placentero. Seguiré la próxima temporada, si la directora de este periódico así lo estima oportuno. Seguiré el próximo septiembre con historias nuevas si no soy sustituido por la inteligencia artificial u otro tipo de inteligencia, ya que la ciencia avanza a pasos agigantados y estas cotidianidades mías fija la mirada en los detalles pequeños, en las cosas humanas, en sentimientos alejados de las máquinas. No quiero máquinas que sustituyan a humanos, por eso me gusta jugar al ajedrez contra otro, ver como se mueve, como coge la pieza antes de moverla, cómo mira el tablero, me gusta tener como rival a una persona antes que la frialdad de una pantalla de ordenador.

Este verano seguiré pateando las calles, las plazas, los bares, las tiendas de Badajoz y sus alrededores para ver las cosas curiosas e interesantes con las que me encuentro para luego poder contarlas en estas páginas. La próxima temporada ya he quedado con algunas personas conocidas en la ciudad por sus actividades profesionales, personas que tienen cosas interesantes y también curiosas que decir, aunque lo que más me gusta y de los que más aprendo es de la gente anónima, de la gente sencilla, de los dueños de las tiendas pequeñas, de los camareros de los bares de barrio, de los artesanos que trabajan con las manos y por los que siento admiración además de una enorme envidia debido a mi torpeza e ignorancia con los oficios manuales. Me gustaría saber de fontanería, de electricidad, me gustaría utilizar las manos y las herramientas como lo hacen los carpinteros, los albañiles… Me quedo embobado mirando cómo corta la carne sin cortarse Antonio, el carnicero de ultramarinos Inmaculada, lo hace sin dejar de hablar, alternando la mirada entre el cliente y la pieza. Antonio es capaz de sacar en menos de un minuto un filete deshuesado de un muslo de pollo. Admiro como hace una puerta de un trozo de madera Julián el carpintero, o como pela los cables y coloca los enchufes en la pared Manolo el electricista, o como enmarca los cuadros y corta el paspartú, Miguel Ángel en su taller de la galería Arte Joven. Siento admiración por el pintor de brocha gorda que se cuelga de una pared para pintar la fachada de un edificio, aprendo más de los que me dicen “chacho” vestido con un mono de trabajo, que de los que me dicen señor sentados detrás de una mesa de un despacho.

Tengo vacaciones en el periódico aunque en el centro de salud todavía me quedan unas semanas de trabajo.

Cuando llegue ese día llenaré el depósito de gasolina e iré a pueblos grandes y pequeños, conocidos y desconocidos, españoles y portugueses, iré despacio por carreteras secundarias con poco tráfico, pasaré entre campos amarillo, ¿con lo sublime que son los paisajes extremeños y todo los productos que nos da la tierra, como puede haber gente que sea capaz de incendiarlos? Mientras escribo este artículo dice la radio que las Hurdes están ardiendo, dicen que probablemente tengan que desalojar Horcajo, un pequeño y entrañable pueblo cerca de Pinofranqueado donde pasé unas inolvidables navidades en familia, todavía me acuerdo de su alcalde pedáneo, un joven que nos regaló un tarro grande de miel.

Este verano puedo ir con el coche por la carretera de Olivenza y parar en uno de los dos bares del Corazón de Jesús y ver la calle hasta la ermita, una calle de la que se quejan sus vecinos por el abandono del Ayuntamiento. Seguiré mi camino y quizás compré aceite y vino en la bodega Exagravín, la que está detrás de la finca de la Adelantada. Seguiré camino y pasaré por las pedanías que hay antes de llegar a Olivenza y en Olivenza iré al paseo Grande y el paseo Chico, a la pastelería Fuentes a comprar Técula Mécula, entraré en la iglesia de la Magdalena para ver sus singulares columnas retorcidas, iré al museo etnográfico y entraré en alguno de los bares del recorrido para probar su cocina entre española y portuguesa, luego seguiré camino, me desviaré hasta la pedanía de San Jorge de Alor para ver sus singulares chimeneas. Y seguiré la carretera con la cámara de fotografía preparada en el asiento del acompañante, junto con una libreta y un bolígrafo para tomar notas, y luego, a partir de septiembre, seguir intentando cada viernes escribir el mejor de mis artículos, el artículo redondo, aunque eso nunca llegue. n