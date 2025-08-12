¿Quién desencadenó la guerra? (I)

Como Sartre, concibo la creación literaria como un compromiso con la gente y con el tiempo que nos ha tocado vivir. Es precisamente la Palabra lo que hace al hombre un animal distinto, inteligente y capaz de comunicarse; un animal social y, por consiguiente, solidario, que necesita de los demás.

También entiendo que el hombre, además de un animal social y político, es un ser histórico. Entiendo que cada hombre, cada mujer, es heredero/a de la Historia, por lo que necesariamente tiene que conocer el pasado.

Sentado lo anterior, creo que casi noventa años después del inicio de la guerra civil española, sigue siendo necesario ahondar en la historia de aquellos difíciles años. Se puede hacer a través de la Historia, pero también de la Literatura y de la Memoria, siempre sin resentimientos ni rencores, sin revanchismos, sin avivar tensiones ni odios. No es del olvido ni del recuerdo pasional, sino del conocimiento histórico de donde los pueblos adquieren la experiencia necesaria para impedir la repetición de las tragedias.

Los que tenemos cierta edad sabemos cómo fue la transición de la dictadura a la democracia. Sabemos lo que significó una consigna de la reconciliación nacional que permitiría que ciertos asesinos se fueran de rositas; verdugos que, además, tendrían la desfachatez de exigir al pueblo español que se borrara la memoria, obviando que el olvido representa el paradigma de lo injusto. El olvido dificulta el ejercicio de una democracia completa y la asunción de una fraternal reconciliación (sobre el olvido no puede construirse una sociedad justa, libre, fraternal).

Recién estrenado el siglo XXI fallecía en un hospital de Mérida, rodeado de los suyos, "habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición de su santidad” –según nota necrológica aparecida en la prensa regional– un hombre de 84 años, teniente honorífico de la Guardia Civil, por más señas. En 1949 ese hombre tenía 33 años, era comandante de puesto en un pueblo de La Serena y asesinó a sangre fría, después de ser cruelmente torturados, a Manuel Merino, Antonio Iglesias, Sinesio Calderón y Antonio Cortés (campesinos de Garlitos, Cabeza del Buey y Helechal). Aplicó la ley de fugas diez años después de terminada la guerra civil. Mató a cuatro inocentes porque, después de doce días ininterrumpidos de crueles torturas, su estado era tan lamentable que no se atrevía a presentarlos ni ante el inquisitorial juez Enrique Edmar Fernández. Oculto entre unos peñascos de granito, un cabrerillo de Helechal de poco más de doce años fue testigo del crimen. No se puede pedir ni al conjunto de la sociedad y mucho menos a las víctimas que olviden. Olvidar sería una segunda condena a muerte.

Unos mismos hechos pueden producir diferentes emociones, distintas interpretaciones. Durante cuarenta años, una buena parte de la población española vivió convencida –por la machacona propaganda del régimen franquista y la deformación histórica– de que el 14 de agosto de 1936 y la plaza de toros de Badajoz eran sólo inventos republicanos; que los resultados de las elecciones del 16 de febrero habían sido falsificados, que la revuelta militar estaba justificada por la violencia que precedió al 18 de julio, que los militares se alzaron sólo unas horas antes de un levantamiento izquierdista ya preparado, y que algunas de las iglesias que salpican la Ruta de la Plata no habían sido bombardeadas por los fascistas para desalojar de ellas a los republicanos que, ingenuamente, creyeron que en “suelo santo” estarían a salvo.

Aún hoy, gente de buena fe, al ver desmontados los mitos que posiblemente dieron sentido a su vida, reaccionan de manera airada, rechazando, sin previo análisis ni reflexión, todo aquello que interpretan como una agresión personal. La profunda carga emocional de aquella España rota, que nos legó una dictadura de casi cuarenta años, aún nos alcanza.

Es difícil desarmar completamente los mitos y leyendas que se fraguaron durante aquellos años, máxime cuando a esa dificultad hay que añadir un problema de fondo: el miedo a la historia. Miedo, sobre todo, de aquellos que, sometidos al adoctrinamiento y la propaganda de la larga dictadura, bien se encontraban incapacitados para remediar el descerebramiento a que los sometió un discurso maniqueo y triunfalista, o bien –como escribió un día el profesor Alberto Reig Tapia–, en un acto de coherencia política y autosatisfecha incapacidad de evolucionar, asumen gozosamente el papel de los dinosaurios en la historia.

Yo creo que, casi noventa años después, estamos en condiciones de establecer algunas conclusiones en torno a la guerra civil española. En primer lugar, el punto de partida estriba en quién desencadenó la guerra. Pretender a estas alturas que la guerra la originaron precisamente aquellos que se opusieron al inicio de la misma, sobrepasa toda posibilidad de análisis lógico y no deja de ser una falacia justificadora y obstinada de quienes aún pretenden que la sublevación de 1936 fue una necesidad histórica para impedir el asalto al poder de las masas populares e impedir, asimismo, sus consecuencias económicas, sociales, políticas y religiosas.

En segundo lugar, los rebeldes, es decir los franquistas empezaron por situarse al margen de la ley. Los defensores de la República tuvieron que empezar por defenderse de una violentísima agresión. Por ello es imposible seguir sosteniendo la aberración jurídica en que se basaron los consejos de guerra, que fallaban condenas, por el supuesto delito de adhesión a la rebelión militar, precisamente contra aquellos que habían defendido la legalidad vigente.

En tercer lugar, una vez desencadenado el conflicto, no se puede ignorar la distinta actitud de las autoridades de cada una de las partes en que quedó dividida España. En una de ellas se practicó el terror a priori y con el beneplácito de las autoridades. En el otro se respondió a posteriori y ante la impotencia de las autoridades. Para apreciar esto basta con hacer un análisis comparativo de las declaraciones de los máximos responsables de cada uno de los bandos. Está claro que los sublevados disponían de órdenes estrictas para imponerse sin contemplaciones. Ante una población mayoritariamente hostil, la práctica indiscriminada del terror podía contribuir a debilitar la resistencia que se esperaba. Pero es que las autoridades rebeldes hicieron algo más que inhibirse ante los asesinatos: con sus declaraciones contribuyeron a fomentarlos; los ampararon cuando no los propiciaron.

Entre otros son conocidas las declaraciones de Mola y Queipo de Llano. Pero no fueron los únicos. Los máximos responsables de la represión del verano del 36 en Badajoz contribuyeron a fomentar la práctica del terror. A nadie escapa ya que las fuerzas al mando del teniente coronel Yagüe se distinguieron en la ocupación de la provincia por su implacable ferocidad. En su avance desde Sevilla no hicieron prisioneros. A los vencidos se les fusilaba sobre el mismo campo de batalla.

Después de que la columna de Yagüe abandonara Badajoz se siguió fusilando en la plaza de toros, en las tapias del cementerio y en la cárcel. Había que quitarles las ganas a los revolucionarios, a sus familias y a sus descendientes, de volver a las andadas. Había que restaurar las estructuras sociales características de la España oligárquica que, en la provincia de Badajoz, había recibido serios golpes. Durante unos meses (marzo–julio de 1936) el poder de la oligarquía agraria, basado en la posesión de la tierra desde los tiempos de las Órdenes Militares, prácticamente había desaparecido y con ello había sido tocado seriamente todo un conjunto de comportamientos políticos, tradiciones culturales, conductas morales y religiosas y una singular y excluyente manera de interpretar la historia de España. De ahí que, además de utilizar el terror como arma política, la legislación de tipo social de los sublevados tendió, desde el principio, a acabar con todo lo que obstaculizara el predominio de aquella vieja oligarquía agraria (continuará).