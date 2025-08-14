Niveles de complicidad (y III)

Hoy, casi noventa años después del golpe de Estado, ¿qué queda de todo aquello? Cuando un 20 de noviembre el pueblo español recibió la noticia de la muerte de Franco, el régimen había sufrido ya un considerable desgaste. Sin embargo, hasta aquel día habían llegado, nítidamente, al menos tres de las grandes características de la dictadura surgida de la guerra civil: ausencia de sufragio universal; existencia de un partido único, que no tiene el poder, sino que es instrumentalizado por el Estado; y el poder personal de Franco.

El régimen franquista mantuvo hasta el final toda una serie de símbolos: banderas, himnos, las listas de caídos por Dios y por España en los edificios públicos, el nombre de José Antonio Primo de Rivera en las fachadas de los templos, las fiestas que mantenían vivo el recuerdo de la guerra y la división de los españoles (el alzamiento del 18 de julio, la victoria del 1 de abril, el día de los caídos…).

Durante cuarenta años, para unos hubo honores, funerales, monumentos, un lugar adonde los familiares pudieran ir a depositar unas flores, encontrando en esa cercanía el bálsamo para consolar las ausencias. Para otros sólo hubo desprecio y olvido, y la angustia sin medida de ignorar el paradero de sus familiares asesinados: desigualdad ante los tribunales de justicia, desigualdad ante las instituciones del Estado, lo que ha impedido hasta hoy aclarar, no sólo las circunstancias de miles de muertes, sino la localización de incontables desaparecidos, así como la posibilidad para sus familiares de darles digna sepultura…

A la pérdida de un ser querido sigue el duelo por esa pérdida. Sin embargo, cuando no sabes siquiera donde están sus restos y ni siquiera puedes recordarlo en público, el corazón se hace una llaga y el dolor te bloquea durante el resto de tu vida. Eso es lo que pasó con las víctimas durante la dictadura, vilmente acosadas perseguidas, humilladas, “asesinadas”, a veces lentamente.

En Extremadura son muchos los cuerpos no identificados que permanecen en fosas comunes. En algunas, como las de Badajoz, Mérida o Castuera, los restos de los represaliados no identificados son incontables. Otras, a veces individuales, en su mayor parte colectivas, aun se encuentran diseminadas por los campos de Extremadura. Algunas fueron abiertas al llegar la democracia, otras han sido exhumadas por la Asociación para la recuperación de la memoria histórica en lo que va del siglo XX y los restos hallados trasladados a los cementerios. Muchas no sabemos todavía a ciencia cierta dónde se encuentran, debajo de qué olivos, al pie de qué cuneta, en qué descampado, al lado de qué tapia de cementerio.

Por eso, frente a quienes gritan que ya es hora de superar con el olvido las heridas de la guerra y los traumas de la posguerra, frente a quienes prefieren una España desmemoriada, yo digo que sí, que hay que superar de una vez por todas las viejas heridas, pero que el medicamento no se llama olvido, sino memoria, conocimiento histórico. Porque, para olvidar, antes es necesario conocer la verdad, toda la verdad.

Hace ya medio siglo, cuando preguntabas por los efectos de la guerra civil en Badajoz, apenas encontrabas a alguien que quisiera hablar de ello. Los vencidos, porque seguía habiendo miedo. Los vencedores, porque había muchos niveles de complicidad en las fechorías: el que mata, el que denuncia para que maten, el que manda matar, el que tolera, el que sabe pero calla… Había demasiadas implicaciones y era mejor no hablar, porque si ves una fechoría y decides callar, en cuanto se habla de ello te sientes culpable…

De modo que no nos vengan con cuentos otra vez los amantes de la desmemoria y la propaganda, los herederos ideológicos de quienes desencadenaron la tragedia, porque como escribió León Felipe, a estas alturas de la historia, nos sabemos todos los cuentos. Sabemos “Que la cuna del hombre la mecen con cuentos… / Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos… / Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos… / Que los huesos del hombre los entierran con cuentos… / Y que el miedo del hombre… / ha inventado todos los cuentos”.

¿Qué queda de todo aquello?, nos preguntamos ochenta y nueve años después del golpe de Estado que dio inicio a la guerra y trajo una dictadura de casi cuarenta años. Desde 1977 el poder político emana del pueblo español, expresado por el sufragio universal, y los derechos humanos están reconocidos en la Carta Magna. Ciertamente el régimen no es una república, sino una monarquía, pero constitucional, parlamentaria y democrática. En resumen, los principios de la democracia que presidió la vida de los españoles entre 1931 y 1936 vuelven a estar vigentes desde 1977.

Sin embargo, sería erróneo pensar que tantos años de historia desaparecen sin dejar rastro. De hecho, en los órdenes sociopolítico y socioeconómico una parte de la España actual no se puede explicar sin tener en cuenta la herencia y vestigios del régimen anterior. Y es que, como escribió Tuñón de Lara, las ideologías cambian más lentamente que las normas de organización política y las mentalidades evolucionan todavía más despacio. Y ahí está esa ultraderecha, cada día mas ultra y mas de derechas para rubricarlo. Si no estamos vigilantes, en nombre de la libertad, la democracia y la justicia se destruirá democracia, justicia y libertad. De hecho, el horror de 1936 cada día se hace más visible a lo largo y ancho del mundo. En estos momentos, la esperanza yace flotando en un charco de incertidumbre y la angustia nos cala hasta los huesos…