Jorge desbroza el terraplén próximo a su vivienda. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Coinciden al describir la situación en la que viven en sus barrios: se sienten «abandonados». Abandonados por el Ayuntamiento de Badajoz, que debería garantizar el bienestar de sus vecinos, que se quejan de que no reciben atención. Algunos han acudido a las redes sociales para denunciar esta falta de interés y podrían ser más.

En Cerro de Reyes, Jorge ha tenido que dedicar muchas horas de su tiempo y mucho esfuerzo a desbrozar y limpiar un terraplén de la calle Ángel Ganivet, junto a su vivienda. Este vecino y su mujer aseguran que ha pasado un año desde que vieron por última vez a los trabajadores del servicio municipal de Parques y Jardines y la situación era insostenible, por lo que decidieron actuar por su cuenta y riesgo. Riesgo, sí, porque encima de que se han encargado de realizar una tarea que compete a la Administración, desde el ayuntamiento les han advertido de que podrían ser sancionados. Burro y apaleado.

No son los únicos que se enfrentan a un castigo por haber intentado mejorar el lugar en el que viven, ellos y sus familias. En una calle de la barriada de Llera, los vecinos han aportado de sus bolsillos 18.000 euros para asfaltarla, porque era prácticamente intransitable. Su situación es distinta, porque esta calle está fuera de ordenación. Eso quiere decir que en el papel del plan urbano de Badajoz figura como suelo urbano no consolidado. Es la calle El Perdigón y en su misma situación están otras tres del entorno. Sobre el papel serán alegales, pero la cruda y palpable realidad es que hace años se construyeron viviendas, que nadie impidió que se edificasen y hoy por hoy son casas plenamente consolidadas, donde amanecen, comen, duermen, viven personas (abuelos, padres y niños) que pagan religiosamente sus impuestos. Es cierto que decidieron asentarse en este lugar porque les salía más barato que si hubiesen elegido levantar sus viviendas en zonas de la ciudad consolidadas en el plano de papel. Infracción que entonces el ayuntamiento no vio o no quiso ver y consintió que existiese y creciese. Debió impedirlo. Ahora no puede mirar para otro lado, como si estos vecinos no existiesen, alegando que han incumplido la normativa. Los afectados aseguran estar dispuestos a pagar un ‘canon’ con el que contribuir a sufragar las infraestructuras de las que aún carecen. Pero no reciben respuesta a esta propuesta.

Como tampoco la tienen los vecinos de la barriada de Tulio, que llevan años denunciando que no tienen servicios mínimos, tan mínimos con el agua potable, pues la que sale de sus grifos no es apta para el consumo. Han acudido a todas las instancias habidas y por haber. De nada les vale que les den la razón o una palmadita en la espalda si el ayuntamiento no se sienta con ellos a buscar una salida que acabe con deficiencias tercermundistas.

Como tercermundista es la situación de Las 800, donde tampoco parecen ver la luz los problemas con las redes de agua, que mantienen levantadas las calles del barrio y las convierten en inaccesibles. Años llevan sus vecinos sin ser escuchados.

Como años llevan sin ser atendidos los del Corazón de Jesús que, con una sola calle y una veintena de viviendas, curiosamente sí es un barrio, legalmente contemplado en el papel del plan urbano. Incongruencias del desarrollo urbanístico. A pesar de ello, también sus vecinos dicen sentirse abandonados. Con este adjetivo describen que en 50 años no se hayan renovado sus aceras, por las que no pueden caminar los mayores -son mayoría-, como también carecen de autobús urbano o de un parque infantil donde jueguen sus niños, que en verano se multiplican. El alcalde, Ignacio Gragera, los visitó a principios de agosto. Lo hizo porque semanas antes los vecinos habían publicado sus quejas en este diario y después se manifestaron unos pocos en la inauguración del Mercadona de Huerta Rosales. El alcalde no pudo obviarlos. Tras la visita, Gragera no ha valorado los compromisos adquiridos, si es que los hubo. Alega que fue una visita ‘privada’. ¿Privada? ¿No fue en calidad de alcalde? Si no habla, no tendrá que rendir cuentas de los incumplimientos. Será por eso que evita las respuestas.