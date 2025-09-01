Bibliotecas (VII)

Hablaba de arqueólogos y bibliotecas. De la necesidad que tiene el profesional de la Arqueología de disponer de buenas –al menos una- bibliotecas, porque el proceso de investigación –la excavación, cuando es necesaria, es solo su primer capítulo- requiere de comparación con lo ya descubierto y razonado por otros profesionales. Cada vez hay más centros para estudiar nuestra ciencia, pero la rápida e intensa creación de universidades públicas desarrollada en España desde mediados de los años 70 del siglo XX, dotadas la mayoría con bastantes facultades, y la falta de coordinación en la organización de las especialidades ofrecidas –en Letras y Ciencias- se convirtió en un corto plazo en el gran enemigo –entre otros- de la investigación en nuestro campo. Es difícil la creación paralela de bibliotecas que abarquen un amplio espectro de conocimientos manteniendo el suficiente nivel de adquisiciones para ser, realmente, un instrumento de trabajo útil a profesionales, egresados o en ciernes. Se requieren desembolsos muy cuantiosos y nuestras universidades públicas no nadan en la abundancia y a veces nos consideran como un simple adorno –en la Comunidad de Madrid, ahora, se llama miseria-. Y la adquisición de la bibliografía necesaria no constituye, por desgracia, una prioridad. A lo sumo, los centros regionales o provinciales compran lo referente a su ámbito geográfico, pero eso limita y provincializa la investigación. A medio plazo la empobrece.

La digitalización ha paliado en parte el problema, pero no lo ha resuelto del todo. Comprar libros en versión digital también cuesta. La política de las editoriales, privadas o públicas, no permite reproducir de modo gratuito –ni siempre barato-. Solo los libros, a veces básicos, muy antiguos, fuera ya de su período de protección legal, pueden copiarse gratuitamente. Y en eso tampoco andamos muy adelantados. No soy un defensor a ultranza de ese país regido por un anciano impresentable, pero envidio sus universidades y, sobre todo, sus bibliotecas y su capacidad de suplir sus lagunas bibliográficas en beneficio de la docencia y de la investigación. Allí y aquí se llama inversión y no es una cuestión anecdótica. Debiera tomarse en serio.