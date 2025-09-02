Tengo para mí que el final del verano llegó y tú partirás o la vuelta al cole es inevitable o todos esos nuevos propósitos que se han ido amasando durante los calurosos días de verano y que dejan tiritando a los que hacemos con la llegada del año nuevo, se van a perder como lágrimas en la lluvia o, como escribía el recurrente Jorge Manrique, son, nuestras vidas, “los ríos que van a dar en la mar, que es el morir”. ¡Ay la fugacidad de la existencia humana! Durante semanas y meses organizando, preparando, ahorrando y esperando el veraneo, la playa, el viaje, el pueblo, el campo, el descanso o la nada, porque también hay un buen puñado de mortales que no tienen nada de esto más allá de los veladores en las terracitas, la piscina de la urbanización propia o de un amigo y algún río o pantano cerca que no esté contaminado, escribía, vuelvo al hilo, que tanto tiempo aguardando el verano mientras maldecíamos el frío y la lluvia y las nieblas y las gripes y todo ese ritual perverso, y ya está pasando si es que no ha pasado ya. Empezamos septiembre y a poco que veamos a los niños desfilando o a sus progenitores con las prisas, nos daremos cuenta de que el año está finito y de que nuestras vidas han consumido un trozo más de camino.

Podría, en este tedioso y alucinógeno comienzo de curso, referirme a las tormentas o serpientes de verano que nos han atribulado, divertido, preocupado, atormentado, agobiado, aburrido, entretenido y enfadado, desde aquella primigenia revuelta por culpa de las biografías o currículum adornados hasta todo lo referente a Gaza y Ucrania, con la demagogia, la hipocresía y la ignorancia habitual. Entre los temas que de verdad interesan a la gente y son graves para la convivencia y el desarrollo, hasta los que solo le interesan a los eruditos, a la violeta o los abajo firmantes siempre de guardia, apareció otra catástrofe en las Españas que sirvió para demostrar la humanidad del pueblo y la miseria militante de algunos o demasiados políticos, tan ajenos a la realidad como yo de pisar la luna. Mientras desafinábamos o nos devorábamos, como casi siempre, los enemigos reales, los de verdad, los que quieren que hagamos precisamente lo que estamos haciendo ni siquiera mostraron un mínimo de solidaridad -un tuit, al menos- con los que sufrían y luchaban bajo el fuego. Mientras el verano me acorralaba, sigo perdiendo la fe en la gente, lo que no me impide observar las tipologías que se cruzan a diario por la calle o en nuestras vidas. Por ejemplo, ya alguna vez los he citado porque ahora están muy de moda, los que caminan en abanico, abordando toda la acera, convirtiendo el espacio peatonal en un cuadrilátero o, peor aún, en el octágono donde nos rodean topurias aparentemente plácidos y que son lobos. O el que te viene de frente y en vez de mirar su frente nos mira a nosotros de frente, fijamente, como si nos conociera sin conocernos, hasta el punto de que nos dan ganas de preguntarles aquello de si tengo pájaros en la cara. ¿O es en la cabeza? O el que ocupa tu espacio, que le da igual que vayas por la derecha, izquierda o el centro, que el o ella de ideologías no entiende, o si te conoce y estás parado, empieza a hablar y, por mucho que desees zafarte, te va rodeando impidiéndote la marcha, porque creerá que lo que te cuenta es importante o interesa mucho, lo que nunca suele ser cierto.

Entre los parlantes, tenemos al que solo te habla de muertes y enfermedades y su contrario, el que no hace más que compartir contigo lo feliz que es y que la vida que lleva comparada con la tuya demuestra que somos un agujero negro, que no lo dice, pero lo piensa. Y el premium es el que enlaza una noticia o chisme o chascarrillo o chiste, uno de tras de otro y no te deja meter baza ni pidiéndoselo por favor o riéndote por quedar bien. Otro premium es el que te suelta sin más que has engordado, que no sé si es peor persona que el que te larga que has adelgazado y, a continuación, la pregunta del millón: ¿te pasa algo? Entre las tipologías de circulantes, están los que se acompañan de perro o de dispositivo o de ambos: los que van por la calle caminando, cruzando pasos de peatones o, incluso, en bici o en patinete o, peor aún, conduciendo un coche, o, aún peor, con el carrito con el niño dentro, mirando el móvil. No atendiendo llamadas, no, mirando a saber qué como si no fuera suficientemente divertido simplemente caminar o circular por la calle sin más. Supongo que aquí entrarán los tontos de toda la vida que, si bien antes solo los aguantábamos en la calle o en algunos bares, ahora hay que verlos por las redes sociales haciéndose notar. Y, por supuesto, los nuevos telepredicadores, toda esa pléyade de todólogos de la tele que cada mañana o tarde nos apabullan de majaderías, muchos de ellos móvil en mano alardeando de exclusiva o última noticia cuando no es más que el argumentario remitido por la cofradía del hambre. En el compartimento de al lado, los que se acompañan con perro, esa especie social, los humanos, no los animales, con correas kilométricas qué marcan un perímetro que se alarga hasta el infinito cuando van en pareja o en familia o son varios perros, y menos mal que los llevan con la correa, porque también están los que van sueltos, o sea, como el tío que iba caminando por el carril bici y el perro a sus anchas por delante y todavía se cabreó con un ciclista porque casi se mata por no atropellar al perro y su dueño y llamarles la atención por la anomalía. Aunque sigo pensando que los más peligrosos, humanos, son los que te dicen cuando ya tienes al perro encima manchándote el pantalón o a punto de devorarte, “tranquilo, no muerde”.

En esta espiral del absurdo acudimos de nuevo a Camus y su Sísifo, condenado a hacer siempre lo mismo. Camus, filósofo del absurdo, aseguraba que es imposible encontrar una respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí. Hacemos las cosas de forma rutinaria. Llevamos vidas monótonas, repetitivas, aburridas, hasta que un día nos preguntamos si todo esto tiene sentido. Ese es el problema: cuando le buscamos sentido a las cosas. Hay que aceptar que nada tiene sentido, que vivimos en un mar de preguntas e incertidumbres, que muchas de esas preguntas no tienen respuestas, pero no hay que rendirse, hay que aceptar que la vida es así, afrontarla y superar los obstáculos. Aprender a vivir sin esa obsesiva búsqueda por la explicación a todo. Nadie nos la dará. Nadie la tiene. No hay que buscarle sentido a la vida, sino darle vida a cada uno de los sentidos. Subimos cada día, cada nuevo curso, la piedra a la colina. Como Sísifo. Pero hay muchas maneras de hacerlo, de aliviar esa absurda y bendita rutina. Por ejemplo: hábitos saludables, relaciones vitamina, dejar marchar a los que no se quieren quedar a tu lado, disfrutar de las pequeñas cosas y los detalles, no permitir que el infierno de los demás nos alcance, guardar alguna ilusión en el cajón y no perseguir unicornios.