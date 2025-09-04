En la plaza de la Soledad. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En un doce de julio en Badayork, como nos gusta decir a mi Faraonas de Casco Antiguo, si además es sábado, puede ocurrir cualquier, pero cualquier cosa, de noche o de día. Si además, acaba de finalizar el Festival Ibérico de Cine, que este año cumplía treinta y un años de vida, y en el que mis funciones van, desde hacer de guía turística a las y los cortometrajistas que nos visitan, llevarles a comer, cenar, a ver las proyecciones en el López, las historias de verano son muchas más.

El futuro del mundo del cine pasa por nuestra ciudad. Guionistas, directoras y directores, actores, actrices, siempre se dan cita y se van con el gustito de una ciudad que los acoge con cariño y jamón, del bueno, bueno, en las tostadas, en los aperitivos, y del bacalao dorado que desde que lo descubren no paran de pedirlo en todas partes.

En el Festival de Cine Ibérico. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Este año, por eso de ser multifacética, se cumplió uno de mis sueños. Ser la presentadora del Festival. En realidad, que todo hay que contarlo, el presentador oficial, el actor Carlos González, cayó en los brazos de Covid, que repunta aún, de vez en cuando. En unas horas era muy difícil encontrar una sustituta, de modo que, como se dice en el mundo futbolístico, tiraron de banquillo, y allí estaba yo. Suplente dispuesta a subirme al escenario de la Terraza del López, del que soy la presentadora oficial de sus Verbenas, y dejar el pabellón casi tan alto como la luna, que para eso estaba esa noche Llena y nos miraba con ojos de películas de amor.

No debió estar mal, ya que hubo cava y flores al final del evento, y muchos premios que irán a las estanterías de las y los cineastas del futuro hispano portugués y llevarán el nombre de esta Iberia nuestra a sus estanterías preferidas. En alguna edición hubo un director que lo dejó olvidado después de la fiesta final. Eran otros tiempos y se lo llevamos al hotel antes de partir.

Vuelvo al título, 12 de julio. Con un grupo de cineastas que se negaron a abandonar la ciudad, les hice un free tour pacense de verdad verdarera. Que no se asuste Maribel Paredes, nuestra guía más famosa, pelirroja también, que sólo ejerzo para las amigas. Es imposible hacerlo como ella.

Tenía que celebrar san Fermín, que para algo nací un 7 de julio, y comenzamos con unas tostaítas en la Corchuela. Antonio, el señor del bigote que fuma puros en san Juan, siempre nos acoge y nos va poniendo lo que se le antoja, que para eso este año se jubila.

Tusitala, vino después, para comprarnos 'Toda mi violencia es tuya', de Carolina Yuste, yo la llamo Carol Jr, pero esa es otra contraportada. Lectura recomendanda para este otoño. Es brutal, desgarrador y muy de Badahó, como ella.

En Tusitala. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Visitamos la Soledad y a la altura del Porrinas apareció mi tía Angelita. Ella es una de las mujeres más bellas y amables del Casco Antiguo. Cuando era joven trabajó en el hotel Madrid, ahora residencia de monjas y en la que se alojaba el Porrinas cuando venía a cantarle a la Soledad. En esa época los amores clandestinos estaban de moda y en la misma habitación el Porrinas cantaba flamenco en portugués a su amante Amalia Rodrigues que le contestaba con fados aflamencados. Pura fantasía imaginar a la gran fadista con el Marqués del cante rodeados de pasión.

Nuestra aventura siguió por la plaza Alta y culminó con sonidos houses rodeadas de sofás de terciopelo rojo en las Tres Campanas.

En Las Tres Campanas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ponerse guapas y guapos, para salir en Badajoz, aún se lleva, por lo que atuendo nocturno, con mi dúo preferido para ir de conciertos y aparecer en el que hacían The Presbicious en un local no tan Santo y disfrutarlo y bailarlo junto a Choni, la directora de este Crónica, fue lo mejor. Como no somos altas nos dejan ponernos en primera fila. Y estar al lado del escenario hace que Manolo Velardo nos dedique canciones y Choni haga casting, así, sin darle importancia y me invite a participar en la misma.

Y yo, que me apunto a todo lo que tenga que ver con mi “Badajó” le digo que me espere, que en septiembre mi aventura comenzará.

No pretendo en ella hacer labor periodística, contrastar la verdad e ir la fuente de las noticias lo dejo para la maravilla de profesionales que hay en los medios que conozco y a los que leo y admiro.

Me gustaría transmitir en mi Agenda de Sol esas historias que ocurren en esta agitada vida social y cultural de la que soy partícipe y que vivo intensamente. No ha habido nunca un ajetreo tan importante. Y he vivido unos cuantos.

Conciertos, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, charlas, manifestaciones del arte, de la vida, del transcurrir de una ciudad como la nuestra. Intentaré hacerlo con un poquito de humor y amor, mucho amor, que en estos tiempos terribles por los que transitamos, lo necesitamos.

Este próximo sábado, espero que retornéis y os convirtáis en reyes y reinas de una Noche en Blanco en la que habrá espectáculos de todo tipo. Espero que nos veamos en alguno de los recorridos.

Disfrutad, porque con peques, en grupo, con algún amor de verano que se acaba, seguro lo vais a disfrutar.

No quedes la Noche en Blanco, llénala de recuerdos, para eso la miman y la cuidan cada año, mucho mejor.

Gracias por llegar hasta aquí.

Nos reencontramos en breve.