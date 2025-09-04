Primer día: Boston

Espero que a la llegada de esta se encuentren bien. Que les gustara llegar al café de siempre, asentir, moviendo la cabeza con un hummm, porque qué bien se desayuna en Badajoz. Mostrar fotos de sus atardeceres de agosto al de al lado, apuntar, para el verano que viene, la cala y el restaurante que descubrió alguien de la oficina . Que hayan encontrado en el quiosco la revista que viene este mes con la agenda, y la hayan estrenado ya con letra redondilla, sin salirle de la línea.

Los propósitos que algunos se hacen en Nochevieja, se pronuncian mejor ahora, con menos alharaca y purpurina, como si llevaran puesta la bata de franela. Qué bien además haber comprobado que el marrón, el burdeos …, los colores que se llevan, los tienen ya de siempre en el armario. Y que les apetezca por eso abrirlo, buscar en los altillos, reencontrarse con una chaqueta de cuero del añoo maricastaña. Qué gusto que en Extremadura el comienzo de, tan pronto, una tregua, que nada comience en serio hasta después del día ocho. Y justo antes, además, llega la Noche en Blanco que cae el día de mi cumple, para que la ciudad, contentina de verles otra vez, celebre el reencuentro, la vuelta a casa, el nuevo comienzo, Begin the Beguine. Recibieron mi última postal, verdad? Les dejé cuando ya habíamos pasado el control de migración, recogido la maleta con su etiqueta del aeropuerto de Talavera, y pintado los labios antes justo de pasar por la última línea de seguridad, con el perro policía, al que me resistía silbar y decirle hola guapo, por si se lo tomaban a mal. A las puertas del comienzo de este viaje, y con un cuaderno nuevito con ‘New England, Summer 2025’. Cuánto me apetecía sacar el jersey y dejar atrás los calores. Y qué juego de malabares debe hacer mi cabeza para que el echar de menos, que incluso antes de despedirme se activa, me deje disfrutar de la aventura.

Empiezo con unos días como si entrara en la cápsula de descomprensión, antes de estar preparada para llegar al destino. Sin listas, ni objetivos, flaneando por las calles, sin querer, ni pretender nada más que respirar y mirar, con lentitud. En esta ocasión paso de largo la cola que siempre hay en Cheeers, y uno de los que para mí es uno de los barrios más bonitos del mundo, Bacon Hill. No solo por la belleza de sus puertas de colores, los adoquines, las plantas que adornan las ventanas de guillotina, las farolas de gas que tiemblan como si detectaran el paso de los fantasmas de los que una vez recorrieron esas calles, sino por eso, porque basta sentarse en un banco en Louisburg Square y cerrar los ojos. No se oyen turistas si vas temprano , solo el paso de quienes aquí vivieron, rumorosos como los pájaros despertándose en los árboles, espesos. Te cuentan hasta casi hacerte casi dormir, como cuando yo le leía ‘Mujercitas’ a mi hija de pequeña, como cuando yo me lo leía a mí misma, a lo largo de mi vida. Siempre que puedo vengo a presentarle mis respetos a Louise May Alcott, frente a su casa, de ladrillo rojo, columnas blancas y contraventanas verdes inglés. Paseo hasta donde me gusta empezar cada vez que llego a esta hermosa ciudad. Un cartel te invita a entrar : ‘Siempre abierta a todos, porque Dios ama a todos’. Es la Old Soth Church, una congregación protestaste, en pie desde 1669. Una vez, en una noche fría, escuché a lo lejos un jazz suave, me fui acercando hasta comprobar que salía de su interior, iluminado con velas, llamándome» como si fuera el flautista de Hammelin. Y me enamoré. Siempre vuelvo a rezar y dar las gracias. Es una de las mas antiguas de los Estados Unidos, fundada por quienes creían que la Iglesia debería ser diferente, más liberal y abierta. Algunos de sus miembros desempeñaron un papel importante en la revolución americana, y fue allí donde Samuel Adans dio la señal para el inicio del Boston Tea Party y donde se celebraron debates y reuniones que llevaron a la revolución. Hoy sigue sintiéndose ese Espíritu aperturista, sus puertas se abren para dar refugio del frío, para ofrecer ayuda para los inmigrantes con tarjetas en distintos idiomas que aconsejan qué hacer si alguien es detenido. «¿Qué hacemos? verificamos avistamientos de ICE, le apoyamos a ejercer sus derechos ante la inmigración. Compartimos información verificada para proteger a la comunidad». En sus ventanas cuelga una bandera de colores: ”Sé Iglesia: Cuida a los pobres, abraza la diversidad, rechaza el racismo, lucha contra el cambio climático, perdona, ama a Dios, empodera a los sin poder, comparte, disfruta de esta vida”. Leerlo siempre me emociona y renueva mi confianza en el ser humano. Creo que es momento de darles una pausa para saborear un buen clam chowder, una sopa espesa con almejas que templa el cuerpo como la visita a la capilla nos ha templado el espíritu. Seguimos, paseando juntos, la semana que viene.