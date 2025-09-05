Un agosto ardiente

Terreos que se han quemado junto a la carretera de Las Vaguadas, entre La Banasta y la urbanización Las Golondrinas. / Diego Algaba Mansilla

Salgo de casa … Cuántos artículos habré empezado de esta forma, «salgo de casa», como si todo lo que escribo sucediese en la calle cuando también hay cosas que pasan en el interior del hogar: en la cocina, en la ducha, en el salón, que es donde más horas hemos pasado este verano con el aire acondicionado a todo trapo, sobre todo en los días de la ola de calor según los datos del recibo de la luz, un recibo donde lo único importante para nosotros es el aumento de la cantidad a pagar. Días que me han recordado el confinamiento. Confinamiento es una palabra que parece del pasado, pero que ha vuelto a escucharse este verano en los pueblos afectados por los incendios. Aquí, en Badajoz, aunque ninguna norma gubernamental prohibía salir, lo impedía el sol que estaba en la puerta como un centinela ávido de víctimas, un sol que no paraba de lanzar rayos de fuego abrasador, unos días de calor intenso que llegaron casi a las tres semanas y que coincidieron con los incendios en España. A nosotros, de los incendios grandes, el que más nos dolió fue el más cercano, el de Jarilla, una catástrofe que sentimos como propia, también sufrimos los incendios que alguien provocaba casi a diario en los alrededores de la ciudad, en Las Vaguadas, la Banasta, San Isidro … hasta que por fin lo pillaron: pirómano, loco y desalmado, quién sabe que pasa por una mente humana capaz de incendiar el campo.

El pirómano fue el tío más odiado entre los pacenses, las redes sociales gritaban su rabia e impotencia, y reclamaban penas de cárcel más severas para los incendiarios. Al pirómano pacense lo pilló la Policía Local prendiendo fuego a los pastos que había cerca del tanatorio, según dicen las noticias llevaba tres mecheros en el bolsillo, se declaró inocente, dijo que tiró una colilla en el pasto seco sin darse cuenta. Todavía no se sabe si también es el autor del resto de incendios de este verano en Badajoz.

Hoy no salgo de casa para encontrarme con personajes, con historias o recuerdos para escribir este artículo porque aquí, en casa, también pasan cosas, pasan cosas cuando cruzo la puerta mágica de los placeres que es la cocina. Esta mañana entré, cogí la tabla de madera y el cuchillo que corta, ese cuchillo que junto a una navaja de Don Benito, una cuchara de palo que utilizo para remover y una piedra de afilar igual que la que tenía mi padre, son mis herramientas de trabajo a la hora de cocinar, también me coloco un trapo enganchado en el pantalón para limpiarme las manos. Primero pelé los ajos, corté la cebolla, no voy a llegar nunca a adquirir la velocidad de los cocineros profesionales, ellos mueven el cuchillo a la misma velocidad que un colibrí sus alas, incluso lo hacen sin mirar, luego partí pimiento, rojo y verde, los ajos los puse a una sartén con el aceite caliente donde había una hoja de laurel dándole gusto y olor. Aquí, en casa, también pasan cosas, se remueven los sentimientos cuando empieza a oler y a oírse el sonido que produce el sofrito, uno de los sonidos más atractivo de la cocina junto con el vino cayendo en el interior de la copa, o el café subiendo en la cafetera italiana. Luego pongo en la sartén el pollo troceado, el arroz y los garbanzos que había cocidos previamente, todo lo vuelco en una cazuela de barro, añadiendo unos trozos de chorizo de Valverde de Leganés, y pimentón de Jaraíz de la Vera, y la pongo al horno. Una sensación de nostalgia produce el olor de los platos que se cocinan por tradición familiar, platos que elaboramos igual que los hacían nuestros padres, platos que alimentan además del estómago los recuerdos. El recuerdo agridulce de estar todos juntos alrededor de una mesa de formica cubierta con un hule de plástico, cuando ya no podemos volver a estar todos juntos por culpa de las ausencias que va dejando el tiempo. Sabemos que muchas veces la nostalgia tiene más de lo anhelado que de lo vivido, que las cosas son como las recordamos en lugar de cómo pasaron, pero estoy seguro de que los sabores y los olores de la cocina son los vehículos más fiables para recordar las cosas tal como fueron.

Todas estas pequeñeces domésticas también forman parte de las cotidianidades de esta página, escenas que se dan sin necesidad de salir de casa en un agosto de confinamiento obligado por una ola de calor duradera en el tiempo.

Aquí, en casa, también han pasado cosas en agosto, el mes inhábil en los juzgados, en los colegios, en la Universidad, en muchos talleres, en bares de barrio y en mis artículos, porque aunque las historias que suelo contar se desarrollen en la calle de Badajoz y de algunos pueblos, estas cotidianidades también nacen de horas de lecturas, la literatura es el arte de leer, uno escribe porque lee, y aunque parezca que siempre estoy por ahí paseando donde más estoy es en casa. En agosto, que ha sido época de vacaciones y he tenido más tiempo, me he atrevido con uno de esos libros de entretenimiento, esos que suelen estar en las listas de los más leídos, libros de los que luego me arrepiento de haberle dedicado horas. Uno piensa el primer día de vacaciones que va a tener todo el tiempo del mundo cuando mira el calendario y ve un mes por delante sin ataduras laborales, sin horario. Sin embargo, cuando menos lo esperas, cuando te estás acostumbrando a la vida del ocio, y el cuerpo se ha acomodado al sillón de casa, a la relajación, cuando te has liberado del estrés, entonces te encuentras que igual que llegaron las vacaciones llega de nuevo la incorporación al trabajo y vuelves al tajo sin hacer ni la mitad de las cosas que te habías propuesto.

El primer día de vacaciones parece que las horas no se van a acabar nunca, coges un best seller, un superventas de portada bonita y título atractivo, para meterte en una historia que engancha, tramas que se van complicando y que cuando parece que se resuelve vuelve a surgir otra con habilidad por parte del escritor para mantener enganchado al lector. Cada vez que leo uno de esos libros, si logro terminarlo, me reafirmo en que los libros que quiero son aquellos que me hacen sentir, que me hacen pensar, libros para subrayar y para volver a leer en más de una ocasión, esos libros que le entran a uno ganas de coger el ordenador y ponerse a escribir.

Antes de terminar diré que cuando empecé las vacaciones leí la noticia de que quieren arreglar la avenida de Huelva, hacer una plataforma única por 700.000 euros. La avenida de Huelva es una de las avenidas más bonitas de la ciudad y no hace falta que la toquen. Mientras otras zonas de la ciudad como el barrio del Tulio, el Cerro de Reyes, barriada de Llera, las 800, Corazón de Jesús están abandonadas tal y como escribía Choni Romasanta el pasado domingo en este periódico, la avenida de Huelva es el lugar donde está mi instituto Zurbarán y la dirección del SES entre otras muchas cosas. Que la dejen como está e inviertan esos 700.000 euros en lugares más necesitados.

Ya escribiré de esto otro día, tampoco creo que sea el único que toque este tema.

Bueno, ahora sé voy terminando este primer artículo después de las vacaciones de agosto y así poco a poco ir cogiendo mano.

Otro agosto más en el que tampoco puedo hablar sobre los amores de verano, vamos a ver cómo viene el invierno.

Para terminar, el siguiente paso es buscar una fotografía. Quería poner una fotografía bonita en este primer artículo, una fotografía con mucha vida y color, pero lo más significativo de este agosto han sido los incendios, y tengo que ilustrar esta página en negro con la oscuridad que deja el fuego.