Comenzar el 1 de septiembre en lunes nos da idea de que este es el principio de un nuevo ciclo después de las vacaciones estivales, con la planificación de un curso a la vuelta de la esquina. Hasta el tiempo meteorológico lo sabía y nos han dado un respiro las temperaturas tras una ola de calor en agosto que parecía no tener fin y de incendios descontrolados que nos recuerdan, una vez más, que la falta de gestión y de mantenimiento de nuestros bosques, durante todo el año, está detrás de ese infierno en forma de llamas. A muchas personas les ocurre que la temporada, el año real, se inicia ahora, cuando abrimos las agendas de un curso, 2025-2026, que se aventura impredecible, en tiempos extraños como los actuales, en los que nos sentimos impotentes al advertir a diario cómo el gobierno de un país, Israel, continúa masacrando y exterminando a un pueblo indefenso, el palestino. Miles de personas no quieren quedarse de brazos cruzados y sienten, sentimos, la necesidad de actuar frente al horror. Las más de 400 personas de la Global Sumud Flotilla, con rumbo a Gaza, son un claro ejemplo al encarnar la mayor expresión de dignidad internacional.

Septiembre se adentra en el calendario, emprendiendo la recta final del año en curso, con la vuelta a las clases y los exámenes que permiten aprobar lo suspendido en junio, con asignaturas que siguen sin superarse, como la deshumanización de las personas migrantes, vigente en los discursos de odio de la extrema derecha, que persisten en permear a base de mentiras, en una sociedad que parece adormecida por tanto bulo y por un ‘pantallismo’que idiotiza. A veces, lo reconozco, me da pena ver a tanta gente absorbida por ese uso excesivo y nocivo de móviles por las calles o en el transporte público, y lo raro parece ser dar con alguien leyendo un periódico o revista o un libro, más allá de quienes lo hacen por puro postureo.

En pocos días, los niños y adolescentes volverán a ocupar sus asientos en pupitres vacíos durante meses y, con ellos, los deseos de contagiarles ese bendito germen de la curiosidad y las ganas y la motivación por aprender, conocer más acerca de este mundo que nos rodea, materializado en asignaturas que forman parte de ese horario que marcará los días hasta el mes de junio.

Al llegar esta primera semana de septiembre se repite esa nostalgia por esas jornadas de nuestra infancia y juventud en las que la «vuelta al cole» se resumía en días de olor a libros de texto nuevos recién comprados en la librería del barrio y a punto de ser forrados por nuestras madres, con la marca impresa de Anaya, Santillana, Akal, SM, McGraw Hill…, cuyas páginas suponían una ventana a un nuevo aprendizaje. Todo ha cambiado, para mejor en ese aspecto, y el saber no está restringido a los docentes ni a esos manuales ni a las enciclopedias, hoy ya arrinconadas y polvorientas; a golpe de clic podemos aprender sobre lo que queramos, empleando buscadores en internet o una IA que, bien usada, es una aliada en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Qué decir de esos cuadernos impolutos, de recuadros, uno para cada materia, en cuyas portadas una delicada caligrafía indicaba: Lengua, Matemáticas, Sociales, Inglés, etc., o del olor a pegamento, a las ceras Plastidecor o a la goma de borrar Milan nata. Se trataba de una ilusión guiada por empezar de nuevo el ciclo escolar, por volver a encontrarte con tus compañeros, estrenar libros -en bastantes ocasiones se heredaban de hermanos mayores o vecinos-, mochilas o rotuladores, y con un kit de materiales en el que no podían faltar la flauta, el compás, la regla, la escuadra, el cartabón y el transportador semicircular que medía ángulos.

Durante la década de los ochenta y noventa, cuando existía en España la EGB y el BUP, sustituidos por la reforma que trajo la LOGSE, con la ESO y el Bachillerato, el material escolar formaba parte de un ritual que cristalizaba con los nervios, la ilusión y la esperanza de un buen curso, con la espera angustiosa de saber quiénes iban a ser tus profesores. A pesar del avance de las tecnologías, hay cosas que no cambian, como el cosquilleo en el estómago de los alumnos o el esfuerzo, sobre todo económico, que hacen la inmensa mayoría de padres y madres para que a sus hijos nos les falte de nada en el regreso a los centros educativos. Una de las grandes conquistas políticas, la de una educación pública, universal, gratuita y de calidad para todos los niños y niñas, independientemente de la renta de su familia, sigue siendo la materialización de que solo apostando por la educación inclusiva se puede avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible. Da igual el año en el que nos encontremos: el olor a forro y a mochila nueva es inseparable de estas jornadas de comienzos de septiembre, cuando se aprecia que está próximo el ocaso del verano y abren sus puertas colegios e institutos.