La locomotora

Toldos de la calle San Juan. / S. GARCÍA

El Ayuntamiento de Badajoz va a adquirir 616 metros cuadrados de tela para colocar toldos en calles comerciales del centro. Este gasto sale de la subvención de 654.000 euros concedida por la Junta de Extremadura para la reactivación del comercio en este entorno. Cuando en octubre de 2024 el concejal del área, Eladio Buzo, anunció las inversiones que se iban a acometer con este dinero, mencionó además de los toldos otras actuaciones, como maceteros con flores y rótulos luminosos en las farolas para ‘embellecer las calles». Todo en un nuevo intento de revertir el progresivo descenso de la actividad comercial.

Ni siquiera en la Concejalía de Comercio tienen claro qué van a hacer. Buzo anunció en octubre que los toldos se colocarían en la calle Menacho, en Santo Domingo, en el lateral del paseo de San Francisco donde existen tiendas y en Felipe Checa, en el tramo entre San Francisco y Juan Carlos I. Ahora el pliego de condiciones recoge que se instalarán en Menacho y en la calle Virgen de la Soledad. Pero Buzo aclara que todavía están por decidir las ubicaciones de los toldos. Normal que no lo tengan claro. La historia de los toldos para sombrear calles en Badajoz es sombría. Polémico fue el intento de colocarlos en Menacho cuando los vecinos se negaron a que se anclasen a sus fachadas. Polémicos fueron los que se instalaron en la plaza de España, cuyos postes sobrevivieron ocho años sin uso. Más polémicos están siendo los de la calle San Juan, que parecen remiendos en el cielo. En realidad, nunca tuvieron mucho sentido como toldos, porque quitan luz a una calle poco luminosa. Fue una iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, con idea de cambiar las velas periódicamente para conjugar sus colores con los tonos de cada estación del año. Por falta de mantenimiento se han deteriorado tanto, que se han convertido en colgajos raídos que ensombrecen el recuerdo de la que hace décadas fue la principal arteria comercial de Badajoz, en la que apenas sobreviven media docena de negocios.

Alguien insiste en que colocar toldos es la solución para reactivar el comercio. Ni toldos de quita y pon ni microclima ni hilo musical ni pintacaras con la Spring Shopping ni ofertas en los aparcamientos subterráneos parecen ser la solución. Bienvenida sea cualquier actividad que propicie movimiento o beneficie a los clientes que aún siguen disfrutando del paseo entre escaparates rematado con una cerveza en San Francisco, Castelar o la plaza de España. Pero no es la panacea. El daño por la competencia de El Faro y de los nuevos modos de compra venta en internet está hecho. Si se le puede llamar daño a todo el empleo que genera un centro comercial que atrae a Badajoz a numerosos clientes de todos los puntos de la región y del otro lado de la frontera. Menacho debe buscar su propio futuro, una oferta diferenciada, inversores y una tienda ‘locomotora’ que funcione como polo de atracción. Una ‘locomotora’ como fue Zara, que dejó un denso rastro de humo cuando abandonó el edificio del antiguo teatro. Arenal no tiene el mismo tirón. Una ‘locomotora’ como lo es El Corte Inglés en la plaza de Conquistadores. ‘Locomotoras’ como Primark, Lefties y Normal, todas en El Faro.

Ese parece ser el secreto para que funcione un centro comercial, ya sea abierto o cerrado: contar con una firma consolidada que atraiga a numerosos clientes que aprovechan para entrar en las tiendas próximas. Si además encuentran facilidades para aparcar el coche de manera gratuita sin necesidad de buscar hueco y cuentan con una oferta de ocio y restauración atractiva al alcance de la mano, sin duda no habrá comercio de proximidad que pueda competir. Menacho y su entorno necesitan su ‘locomotora’. Sería un milagro que el comercio del Casco Antiguo remontase. El que sobrevive es la resistencia y el relevo parece difícil. Pero en Menacho y Santo Domingo aún pueden hablar de futuro y luchar por subirse a un tren que está por llegar. Estamos en Extremadura.