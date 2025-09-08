Bibliotecas (VIII)

Corro el riesgo de resultar pesado, aunque comprenderán que les hable de mi profesión –que es mi vocación-, en la intención de hacerla conocer, de desterrar mitos sobre ella y de ayudar a hipotéticos candidatos a practicarla. Hay un hilo adicional a todo lo escrito hasta ahora. Pongamos que el futuro profesional de la Arqueología recibe una formación adecuada y antes o después de acabar sus estudios dispone de una biblioteca bien dotada –en las universidades de nueva creación el fondo suele ser flojo-. Todo en orden. Pero, resulta que España estuvo mucho tiempo apartada de los escenarios científicos internacionales –ya me referí al aislamiento producto de la Guerra- y el español no se empleó, en Europa, casi nunca como lengua científica internacional. Ni siquiera en las publicaciones que se referían a la Península Ibérica. Muchas obras fundamentales sobre nuestro país están escritas en otros idiomas, por lo general francés, alemán e inglés –no me refiero, ahora, a quienes se especializan en otras regiones del mundo- y es ineludible leerlas, por formación y por investigación. En la actualidad el inglés suele emplearse como instrumento de comunicación académica, pero no siempre fue así. Cualquier arqueólogo que se precie debe, en el momento presente, hablar inglés, pero leer los otros dos aludidos. Y, por descontado, la propia lengua de la cultura antigua o medieval de su especialidad. El dominio prioritario de una u otra depende del período. Para un romanista, el alemán leído es necesario. Todoconlleva tiempo y dinero, no lo duden.

La desastrosa enseñanza de los idiomas en la escuela pública española obliga a los colegas coterráneos a hacer un esfuerzo lingüístico –y monetario- suplementario, para ser capaces de situarse al mismo nivel de losextranjeros, al menos, de los europeos, la mayoría de los cuales acaban sus estudios en completo bilingüismo. Creo haberlo explicado con claridad. Ser arqueólogo aquí no es tan fácil y aunque el común lo aprecie poco y crea que esto es pan comido y basta leer cuatro cositas para ser un buen profesional, “nasti de plasti” –nada de nada- como se dice en idioma caló –el romaní de España-. La bibliografía es la base de todo trabajo.