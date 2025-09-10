Pues ya está aquí la vuelta al cole en todo su esplendor. Atascos, horarios, nuevas asignaturas, el olor a tiza y goma de borrar, los pucheros del primer día, el vacile de los veteranos, el wasap de los papás y las mamás, nuevos amigos, amigas nuevas, forrar los libros, libros que hay que leer, mates, cono, idiomas, lógica, sintaxis, trabajos manuales, dibujo técnico, las ciencias, las letras, las clásicas, las generaciones del 98 o el 27, el antiguo y el nuevo régimen, la geografía e historia, las pellas -¿eso sigue existiendo? En mi época le llamábamos hacer monta, que tiene tela la expresión-, profesores, exámenes, disgustos, alegrías, las notas, los repetidores, los enchufados, los listos, ya saben, nada nuevo bajo el sol. Volver al cole, entendiéndose cole también como instituto o universidad, es como volver a nacer, pero sabiendo, porque cada año vamos creciendo y aprendiendo algo más de la vida. ¡Qué hay que ver cómo ha cambiado la vida y el sistema y todo lo relacionado con la enseñanza y la educación! Sin olvidar que en los centros se enseña, pero en las casas se tiene que educar porque, esa es otra, hay algunos que ocupan el pupitre de al lado que nunca llegas a saber si son el payaso, el delincuente, el gamberro, el premio Nobel o el líder de la clase. O un todo en uno, que eso sí que sería una anomalía. Yo soy de la EGB, el BUP y el COU (y la Selectividad, que tampoco hay que dejarla atrás; y de la Universidad con Licenciatura a cinco años la tirada). Soy de aquella EGB que empezábamos con seis años y terminábamos con catorce, para luego pasar al instituto o donde fuera (la FP o trabajar directamente o seguir el camino universitario) y que masacró la LOGSE (y todo lo que vino después), llevándose por delante unos criterios y unos conocimientos sobre el mundo y lo que en él habita y fue que nos ponía en órbita, una manera de enseñar ajustada a los estudiantes y no a las pamplinosas averías políticas de turbios ideólogos que, como ahora, solo buscan adoctrinar y a unos niños y niñas que nos formábamos -siempre hubo, hay y habrá algunos que se queden en el camino- para afrontar los retos de futuro con ciertas garantías y no como en los tiempos que corren donde el personal no sabe a qué atenerse y deambulan perdidos entre la casa familiar, notas de corte, másteres a tutiplén y un oscuro e incierto mercado laboral.

Es cierto que, cuando uno está en el cole, esto solo le importa a sus mayores y profesores, pero, ahora, con la distancia, ya llevo muchos años pensándolo, creo que la EGB en el colegio y el BUP y el COU en el instituto era una opción mejor que lo que ahora hay, en todos los sentidos (solo cambiaría el segregacionismo, es decir, me parece bien la enseñanza mixta y, en mi caso, no la tuve hasta COU), creo que la FP ha mejorado sideralmente respecto al pasado, creo, sin dudarlo (que para eso le costó las perras, el esfuerzo y el sacrificio a mi padre y a mi madre), en la formación universitaria, aunque lo de Bolonia nos haya puesto a todos de los nervios, detesto el intrusismo profesional, no puedo comprender a los que nos saben o no quieren aprovechar las bondades de la enseñanza y el aprendizaje y considero que los mejores años de mi vida fueron aquellos en los que habité en el colegio General Navarro, el Instituto Zurbarán y la Universidad Complutense. El mundo se ha complicado en exceso, la vida no es fácil para nadie, no sé si hablo ya como las personas mayores, pero me da la sensación de que hay un halo de maldad que nos amenaza y atenaza permanentemente, casi nada es fiable, de casi todos desconfías, es muy difícil acertar con algo o con alguien, todos los días hay que cavar y cavar y cavar y, desde luego, hay niños, hay niñas que lo pasan mal, que sufren, que son acosados, a veces de formas sibilina, casi inapreciable y, otras, con maneras devastadoras. No hay consuelo ni para ellos ni sus familias, la verdad, y nadie sabe dar con la tecla para solucionar ese problema.

La única esperanza que puedo transmitir es que, a mí, en el cole, por no ser guapo o porque les daba la gana, los fatuos me llamaban feo; por Cardoso, los imbéciles se dirigían a mí como cardo borriquero; y por llevar gafas, siempre fui gafitas cuatro ojos capitán de los piojos. Nunca necesité un psicólogo o un orientador (entonces ni había, creo, porque no lo sé ni me lo ofrecieron), pero repartí leña, aguanté y sobreviví a la jungla del aula y el recreo. Desprecio las novatadas, a las que me enfrenté en la mili como un titán y las que desprecié en la tuna de mi Facultad -porque en la Universidad ni las olí- cuando quise ingresar en ella y por mi oposición me dejaron fuera. Eso sí, mis Keating (el club de los poetas muertos), Snape o Albus Dumbledore (Harry Potter), Don Gregorio (La lengua de las mariposas), señorita Honey (Matilda), la profesora Watson (La sonrisa de Mona Lisa), Sherman Klump (Profesor chiflado), Richard Dadier (Semilla de maldad), Dewey Fin (Escuela de rock), Sócrates García (Cantinflas en El Profe), Mathieu (Los chicos del coro), Thackeray (Rebelión en las aulas) o Johnson (Mentes peligrosas) cuando las cosas se ponen feas, las incalificables Elisabeth Halsey (Badteacher) o Mercedes Tainot (Larry Crowne) o incluso el duro Terence Fletcher (Whiplash) y los mismísimos Miyagi o Indiana Jones fueron Don Gregorio, Don Domingo o Don Jesús Delgado Valhondo en la EGB; Barainca, Tomás Pérez, Manolo Pecellín, Mercedes Santos de Unamuno, Ricardo Puente, María Bourrelier o Teresa Quintanilla, en el Zurbarán; y, ya en la Universidad, Marta Portal, José Julio Perlado, Miguel Ángel García Brera, Martínez Albertos, Villafañe, Jorge Lozano o Emilio Carlos García Fernández, entre tantos que mi memoria conserva. Los del cine siempre inspiran, pero los de la vida real irrumpieron en nuestras existencias y permanecen en el recuerdo por su capacidad de empatía con quienes fuimos sus alumnos y por sus inagotables conocimientos que transformaron en atinadas enseñanzas que aún perduran a pesar del tiempo pasado. Recordarlos ahora es recordar tiempos mejores (aunque, como ya señalé, también los hubiera peores).

Recordarlos ahora, en la vuelta al cole, es un ejercicio de melancolía que alimenta el alma y enseña a las nuevas generaciones que, con el paso del tiempo, aprendemos a relativizarlo todo y acabamos por aceptar que aquellos sí que fueron los mejores años de nuestra vida.