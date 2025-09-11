Marisol Torres, en la Terraza del teatro López de Ayala de Badajoz. / M. T.

Ser Contraportada de La Crónica de Badajoz, periódico que «lee todo el mundo», es un regalo, que como conté en la sección de Opinión la semana pasada, me hizo por mi cumple la directora de este medio. Encontrarse las noches de verano en conciertos, es lo que hace que dos almas inquietas se unan y acabe en esta página.

Una invitación de este tipo no puede desaprovecharse, teniendo en cuenta que mi admiración por Carrie Bradshaw, una de las protagonistas de ‘Sexo en Nueva York ‘, iba a hacer que dijera que sí a la primera. ¿Quién no ha querido alguno de sus modelitos, zapatos, vestidor? Lo sé, todas en algún momento de la serie quisimos ser ella.

En mi ‘Agenda de Sol” intentaré contar historias que ocurren en esta agitada vida social y cultural de la que soy partícipe y que vivo intensamente. Desde que habito en Badajoz, nunca ha habido tantas cosas que hacer y contar.

Pueden dar fe las personas que pertenecen a uno de mis grupos de wassap, Culture Club, casi doscientas almas inquietas forman parte de él. Tened en cuenta que no es como el de los padres y madres de los coles. Afortunadamente, no. En el nuestro no se habla, sólo se informa de los aconteceres culturales, musicales de esta ciudad nuestra … y muchas veces «no les da la vida» para hacer tanta cosa.

Con un poquito de humor y amor, mucho amor, la vida se vive mejor.

Realizada mi presentación pública subo a mi terraza. Terraza de Casco Antiguo desde la que se divisan las Torres de la Catedral y la de la Concepción y contemplo estos cielos nuestros que no valoramos lo suficiente. Amaneceres y anocheceres únicos.

No hay Puesta de Sol más auténtica que la que se divisa desde la Alcazaba, en ese punto exacto en el que si te sitúas y ves todos los puentes sobre nuestro Guadiana. Ahí se contemplan azules, morados, rosas que llegan al gris oscuro casi negro final, que te gustaría atrapar y quedarlos ahí impresos en tu retina para siempre.

Mi Terraza preferida desde pequeña es la del Teatro López de Ayala. Para mí y mis treinta dos primos Martínez, que nos hemos criado en san Francisco, la Terraza era el cielo de nuestro verano.

Mi abuelo Pepe Martínez y sus hijas e hijos gestionaron el kiosko de calamares más popular de la comarca y en torno a él pasábamos los veranos.

Sanfran, o San Paco, como lo llamaban en la época los modernos de aquel entonces, nos servía de paraíso infantil. Puedo recordar jugar a rescatar y los bancos semicirculares de las esquinas nos servían de «Casa». Que hubiera cine en la Terraza, nos convertía en personajes de películas de indios y vaqueros, de luchadores de kung fu, dibujos … En las pelis de mayores no nos dejaban colarnos.

Como ya conté alguna vez, se pagaba en el ascensor, y echábamos a suerte el sobrino o sobrina que no tendría que subir las Escaleras Mágicas. Años después Miguel Murillo, antiguo director del López, me dijo que sabían perfectamente que los pequeños Martínez nos colábamos.

Bendita infancia en la que nuestra mayor fechoría era entrar en un cine y dejar de ser pequeños para ser ficción.

En esas terrazas organizaba mi abuelo conciertos, en la Feria de los años sesenta, setenta. Nos contaba la abuela Leo que vinieron a actuar, entre otros, Antonio Machín, María Dolores Pradera (la gente más joven no debe saber de quienes hablo, claro) y grandes Orquestas para el deleite de la gente bien de esa época.

Somos muy afortunadas porque ahora la cultura está a nuestro alcance y en la Terraza y otros enclaves culturales tenemos eventos de todo tipo y accedemos gente moderna, clásica, mayores y peques, sin problema en la mezcla, que siempre da un jugo más exquisito que un único sabor.

Este viernes, sin ir más lejos, se clausuran las Verbenas de Verano, con Rewinder y alguna sorpresa que nos dejan para ese día.

Lo que le gusta a la gente un Verbeneo. Circulan por las redes frases míticas como «Se deja de ser indie, o rockero hasta que le ponen una canción de los Chunguitos».

Cierra programación con un evento organizado por el ‘Club Conciertos’, del que me enorgullece formar parte. Desde 2017 hasta el momento en el que más de cien personas, queremos ser otro tipo de club. Dato que me da su presidente, José María Morales.

Ser una entidad sin ningún ánimo de lucro, a la que sólo mueve crear una oferta musical y cultural diferente. Dejamos la pasividad y tomamos las riendas con lo que nos gusta y queremos que se vea en nuestra ciudad. De todos los espacios por los que ha pasado mi preferido es el Círculo Pacense. Qué pena que este espacio no esté rehabilitado. En cualquier ciudad del mundo matarían por un teatro-cine-espacio multicultural como este. Ahí lo dejo, para quien quiera tomar la iniciativa, siempre hay tiempo.

El viernes nuestro concierto estrella, Cápsula, será bajo una luna menguante, que este mes con tanto eclipse, está ya cansá, sí, cansá, que no sé quién dice cansada en Badajó.

Vuelvo a mi terraza para despedirme que ella sí que ha recibido a gente.

Le encanta que le digan qué guapa está, que busquen asiento, tomen unas viandas varias y le cuenten historias.

Uno de los últimos, Rodrigo Luxon, artista emergente, al que no le importaría volver a vivir a Badajoz, nos contó su proyecto de BARRIO, instalación de videoarte que junto a Julián Monge, realizaron en la plaza de Santa María.

Y se lo contó a mi terraza, y a todas y todos vosotros.

Gracias por llegar hasta aquí, y os espero el jueves.