La librería de Pepa

Pepa sonríe detrás del mostrador de su librería en Pardaleras. / D. A.

Y por fin llegó un mes que huele a su mes. Septiembre huele a rutina, a tierra mojada, a rebequita por la noche, a colas en los gimnasios, a niños camino de la escuela. Septiembre huele a septiembre, pero la escuela ya no huele a tiza ni a goma de borrar, sino a pizarra digital, a tareas en la tablet, tampoco a libros nuevos, este septiembre huele a textos de segunda mano.

España va bien. La macroeconomía va bien según las noticias, pero la gente corriente, la inmensa mayoría, esos que antes se llamaban clase media están cada vez peor. La clase media entre macroeconomía y gobernantes internacionales que prefieren las armas a la palabra, ha descendido a clase pobre. Los que hace algunos años se llamaban mileuristas y actualmente, después del paso de los años y con todas las subidas que se han producido en los precios siguen siendo mileuristas y muy poco más. Y por si esto no fuera suficiente siguen apretando con impuestos nuevos, este año, el basurazo.

Los padres compran libros de segunda mano o utilizan libros prestados. También ha salido varias veces en las noticias que los hosteleros de los lugares de playa se han quejado de estas últimas vacaciones porque han disminuido los clientes y sus cajas. Los hosteleros han aumentado los precios, pero el sueldo de la mayoría de veraneantes sigue siendo el mismo desde hace tiempo. Dicen los telediarios y periódicos que los españoles que han ido de vacaciones han disminuido los días y han ahorrado en restaurantes, con lo cual la gente ha ido de vacaciones para tomar grandes dosis de sol y poca de pescados y menos de mariscos, ni tampoco han gastado en cócteles vistosos y extravagantes a pie de playa mientras aplauden la puesta de sol. Vacaciones de sol sin gastronomía. Gente sentada en los bancos o en las habitaciones de los hoteles tomando un bocadillo y una lata de cerveza. Los clientes de los restaurantes han sido extranjeros, turistas que teniendo un trabajo similar al nuestro se permiten más días de vacaciones y comer en los chiringuitos de playa. Hasta algunos compran un apartamento para su jubilación.

Septiembre huele a vuelta al cole, a libros de segunda mano, a librerías vacías, algunas librerías, las más pequeñas, han tenido que cerrar. Sin embargo, en la calle Jesús Delgado Valhondo hay una pequeña librería, una librería de barrio que lleva abierta más de 40 años, se sigue llamando Paule, como su primer dueño, aunque su actual propietaria se llama Pepa. Los Paules fueron tres hermanos que cada uno montó una librería. Teodoro fue el primero en la avenida Juan Sebastián Elcano, luego se trasladó a la avenida Villanueva. En Fernando Calzadilla, estuvo hasta su jubilación José Luis, una librería que ahora es un centro de belleza. Jesús abrió la de la calle Jesús Delgado Valhondo. Jesús, después de montar la librería empezó a trabajar en el SES por aquel entonces Insalud, creo que también estudió Derecho. Jesús tenía en la librería una empleada, Pepa. Pepa junto con su marido, ya fallecido, se quedó con el traspaso y dice que va a seguir trabajando a pesar de que las ventas han disminuido, ella va a seguir al pie del cañón, hasta cuando le toque la jubilación dentro de dos años. Pepa está contenta con su trabajo, conoce el barrio, conoce a la gente, algunos se han hecho amigos que vienen a la librería solo para charlar un rato. La librería para ella es un negocio y también un entretenimiento, además no hay nada más satisfactorio como ser tu propio jefe.

Pepa recuerda aquellos años en los que en septiembre no daba abasto. Sin embargo hoy, que parece que la economía está mejor y hemos avanzado en todos los aspectos, son pocos los padres que compran los libros escolares en librerías, ya que tienen una gran competencia en las grandes superficies, en los colegios concertados que venden los libros a sus alumnos, y cada vez se dan más las ventas de segunda mano.

Me gusta está librería, situada en el corazón del barrio de Pardaleras. Si hay algún local mágico, alguna tienda para hacer volar la fantasía, es una librería. Una librería es un espacio donde conviven en sus estanterías historias infantiles de hadas y gnomos, de locos cuerdos que salen con su rocín flaco y su escudero a desfacer entuertos, donde puedes encontrar amores en tiempos del cólera, o buscar el tiempo perdido, o conocer pueblos como Macondos y Comala, estanterías de sabiduría, de historia, de geografía. Una librería de periódicos de papel que cada vez se compran menos y revistas de salseo que cada vez se compran más.

Cuando entras en la librería de Pepa, detrás de mostrador hay un colorido que llama la atención, como una instalación artística formada por bolígrafos azules, negros, verdes, rojos. Lápices de distintos números, tamaños, grosor. Libretas de alambre de todos los colores y tamaños, bolígrafos de punta fina, carpetas de cartón con goma, tampones de tinta, selladores, paquetes de folios … en el mostrador tienen abierto como un abanico con todos los periódicos del día, incluidos los deportivos. En un rincón tienen una fotocopiadora, que es la máquina más demandada, por lo menos durante el tiempo en el que he estado allí y donde no han dejado de entrar clientes.

Un niño de unos ocho años ha comprado folios, una carpeta y luego ha entrado otra vez porque se le habían olvidado los bolígrafos. Pepa le ha preguntado por su madre, si ya estaba mejor. También ha entrado una chica diciendo que había mandado un correo para que se lo imprimiera y un señor para hacer fotocopias del DNI. Una chica le ha pedido permiso para colocar un cartel de publicidad en el cristal de la puerta y hasta un chaval joven ha entrado para hacerle un seguro de robo. El tiempo que he estado en la librería, preguntándole curiosidades para escribir este artículo, no ha dejado de entrar gente. Tendré que quedar con ella otro día para que me hable del barrio, un barrio que me llama la atención porque la mayoría de viviendas son de militares. Hay pisos de la Guardia Civil, pisos de militares de tierra, pisos de militares de aviación. Militares que salían todas las mañanas vestidos de uniforme camino del cuartel de Menacho y Sancha Brava y también a la base Aérea de Talavera. Pepa ha conocido a muchos, incluso tiene amigos entre ellos, el tiempo ha ido pasando y algunos han fallecido, dice que hay más viudas que viudos y, aunque todavía siguen viviendo algunos, también viven otras personas ajenas a la vida militar que han ido comprando los pisos o los han alquilado, sobre todo a estudiantes, que entran algunas veces en su establecimiento a comprar algo o a hacer fotocopias.

La librería-papelería se encuentra en una calle pequeña donde hay varios negocios. La librería ocupa un espacio entre dos peluquerías, en la esquina está la panadería Los Remedios que le da a la calle ese olor tan apetitoso del pan recién hecho, también hay una lavandería, que ahora están proliferando en la ciudad, hay una tienda de informática, tiene enfrente una clínica veterinaria, pero sobre todo me llama la atención una pequeña tienda de confecciones con un señor muy mayor, de unos 80 años, que está detrás de mostrador. Todos estos negocios están alrededor de un parque con plataneros de mucha altura, y que tiene un ciprés, hermoso que sobrepasa la altura de los bloques de pisos. Una zona bonita a la que dan vida cinco bares cercanos y una cafetería, Tiempo de Café, de la que ya escribí el año pasado en estas páginas.

En sus inicios la librería estaba bien situada porque tenía cerca el colegio Virgen de Bótoa, que fue el que derribaron para descubrir la muralla, lo que se llama el Corredor Verde, y del que se queja porque dice que es un hoyo que no tiene ni un árbol que dé sombra, le digo que no tiene árboles para que no impida la visión de la muralla, pero sigue diciendo que se inunda cuando llueve y que se ha convertido en parque para perros que no tiene papelera y los dueños dejan las bolsas con los excrementos en el césped.

Ya por fin ha llegado septiembre con su tonalidad ocre oliendo a septiembre y a frescor.