Plazo variable

La avenida Circunvalación Reina Sofía, donde está previsto un aparcamiento subterráneo. / S. GARCÍA

A los que nos dedicamos a informar de lo que ocurre en nuestro entorno nos encanta que quienes gestionan pongan fecha a sus proyectos. Nos facilita el titular. Nada como un plazo fijo para dar firmeza a una información. Aun así, muchos políticos son reacios a poner límite temporal a las actuaciones que anuncian o están en marcha, porque su incumplimiento los compromete. Tantas veces se incumplen.

En Badajoz, que un proyecto se posponga está siendo lo habitual. Una compañera comenta que solo recuerda que se cumpliesen las previsiones con la colocación de la campana de la torre de Espantaperros. Y eso a pesar de que no fue una tarea fácil, pues implicó a muchas instancias, entre ellas a numerosos ciudadanos que contribuyeron en su financiación, cuyos nombres permanecen inscritos en el monumento.

Repasando otras decisiones que han salido adelante, ninguna ha cumplido la fecha prevista inicialmente. Ninguna. Los motivos han sido variados, pero la consecuencia es la misma: no se cumplen los plazos.

El último que ha sufrido un retraso es el aparcamiento subterráneo anunciado por el Ayuntamiento de Badajoz en la avenida Circunvalación Reina Sofía, entre Puerta de Palmas y la rotonda de los Tres Poetas. La obra se sacó a licitación y ha quedado desierta. No le ha interesado a ninguna empresa por motivos económicos. El ayuntamiento no ha tardado en anunciar que incrementará el presupuesto y en comprometerse a que los plazos no se alargarán demasiado.

Hace poco más de un año, el concejal de Urbanismo y Vías y Obras, Carlos Urueña, anunció que Badajoz contaría en 2026 con dos nuevos aparcamientos subterráneos. 2026 está a la vuelta de la esquina y va a ser que no. El de Puerta Palmas no va a estar terminado. Menos aún el previsto en Valdepasillas, en Godofredo Ortega y Muñoz, para el que existe proyecto y se hicieron las pruebas geotécnicas. A qué mala hora. No tiene plazo: ni fijo ni variable. El ayuntamiento ha descartado construirlo, porque el presupuesto se ha incrementado demasiado debido al encarecimiento de los materiales y porque considera que la demanda de estacionamientos en el entorno está cubierta con las plazas en superficie que ha acondicionado en distintas ubicaciones de la barriada.

¿Alguien se cree que la piscina de la Margen Derecha estará en uso en 2027 como ha dicho el alcalde? Todavía no se han licitado las obras. Es un proyecto de envergadura, pero ni tanto. No habrá otro que haya soportado tantos y tan variados imprevistos. Las obras llevan paradas más de tres años. Por no hablar del despropósito de la Escuela de Artes y Oficios. El curso pasado no pudo celebrarse. Éste aún no tiene fecha de inicio.

En julio deberían haber concluido los trabajos del acceso desde la puerta del Capitel hasta la Biblioteca de Extremadura, en el recinto de la Alcazaba. Tampoco. Por imprevistos se dilató la recuperación del Camino Cubierto de La legión, ya abierto, aunque con retraso. Presupuestado está el parque con auditorio en El Pico, que ahora resulta que está pendiente de los trabajos contra el nenúfar que va a desarrollar la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que deberían empezar en octubre. De octubre a marzo, para no interferir en el ciclo biológico de las especies que habitan el río. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tuvo un lapsus en la inauguración de la Feria de la Caza y dijo que empezarían antes de terminar noviembre. Después se corrigió a sí mismo. ¿Lo traicionó el subconsciente? ¿O es que ni él mismo se cree que una actuación de tal calibre vaya a empezar en un mes?

No solo las obras del ayuntamiento se retrasan. Está ocurriendo con el desdoblamiento de la carretera de Sevilla, que a saber cuándo terminará. De la rotonda en la entrada de Cerro Gordo no se ha vuelto a hablar. Construido debería estar el nuevo colegio de Los Ángeles, que empieza un nuevo curso en sus deterioradas instalaciones. Con tantos aplazamientos, no quedan plazos fijos.