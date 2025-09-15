Bibliotecas (IX)

El 18 de agosto celebramos el Día Internacional de la Arqueología. En España esta ciencia está pasando por una época dorada, no sin problemas académicos y laborales. Éstos, debido a la aparición del arqueólogo como profesión liberal. No adscrito a una institución docente o científica. Está costando trabajo que se le reconozcan los derechos laborales acordes con su titulación y con su papel en los proyectos públicos o privados. Allí donde su presencia sea imprescindible. Ya aludí a esa inferioridad con que se trata a muchos colegas, con títulos académicos sobrados. En ocasiones, superiores a los de sus dirigentes. Debe evitarse que el profesional acabe convertido en un peón serie ‘Premium’, con retribución de obrero manual, sin los derechos de quien, en una obra, posee una responsabilidad civil –y ciudadana-: proteger el Patrimonio Histórico. Con frecuencia es presionado, cuando no obligado, a faltar a su deber legal y ético. A destruir, “por necesidades del proyecto”, sin poder estudiar lo que excava. ¿Para qué está, si no es para investigar? En los países responsables, recibe un trato adecuado, admitiendo la aparición de dificultades no siempre fáciles de solventar.

La necesidad de inaugurar es uno de los mayores peligros con que se enfrenta el técnico como profesional contratado, por una empresa privada, y a cuenta de un organismo oficial. Más de un colega ha sucumbido. Para evitar complicaciones, simplificando los trámites –en el mejor de los casos- se subcontratan los servicios del arqueólogo y al menor impedimento, véase resto inesperado, que frene el calendario previsto, de ejecución y de inauguración, como haya resistencia técnica a soslayar la Ley, ya sabemos quién acaba siendo el pagano. O se le despide o no se le vuelve a contratar, lo que para muchos colegas es trágico. Hay regiones donde no se puede –de modo absurdo- ser titular de dos permisos, sean del tipo que sean, y un despido en determinados momentos significa con toda seguridad paro. Queda todavía mucho desprecio –teórico y fáctico- por nuestro trabajo. Pero no se olvide: el arqueólogo presta un servicio público como el que más, una vez que la protección del Patrimonio es una obligación legal.