«Háblame, Musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo, después de haber destruido la sagrada ciudad de Troya; que vio los pueblos y conoció las costumbres de muchos hombres, y sufrió en su corazón muchas penas, sobre el mar, luchando por su vida y la vuelta de sus compañeros». A no ser que se quedara con algo de la película donde Brad Pitt hacía de Aquiles, haya ido a ver recientemente El regreso de Ulises o esté esperando a lo próximo de Nolan, María Pombo se ha perdido una de las epopeyas más gloriosas y sobrecogedoras de la literatura. Es posible que en alguna ocasión haya utilizado la muletilla de «espectáculo dantesco», por mucho que, como casi todos, no sepa muy bien qué significa, como que «en medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura, porque la recta vía estaba perdida». Da la sensación de que la joven Pombo piensa que «dos almas moran, ¡ay!, en mi pecho, la una quiere apartarse de la otra: la una, con fuerza indomable, se aferra al mundo, la otra se eleva con ímpetu hacia las alturas celestiales”. Jamás pude imaginar que acabaría escribiendo sobre María Pombo que, tal vez, «intentaba descubrir en el amor lo imposible de hallar: una satisfacción continua, una dicha que siempre se renovase» y «se abandonó a aquella atmósfera como quien se entrega al destino». En este septiembre de clima confuso, noticias que nos aplastan y personajes que, como el dinosaurio de Monterroso (y no me refiero al que están pensando, porque en esta España rara los hay por aquí y allá normalizando a pico y pala el surrealismo mágico que nos envuelve) siguen estando ahí, dándonos la matraca, pretendiendo que comulguemos con ruedas de molino y asestándonos el golpe de desgracia a poco que bajemos la guardia. En este mes sublime donde los buenos cumplimos años, cuando el síndrome de Forrest Gump (de Prada dixit), que padecen esos que se inventan historias sobre sí mismos o adornan biografías a modo de chiflos, parece que han sido enterrado por la maquinaria del discurso fatuo y la distracción más chusca y le tendemos la mano a un otoño caliente (¿otro?), va la Pombo y saca los pies del texto, perdón, del tiesto. Una chica («era hija del pueblo, y su instinto la llevaba siempre a decir lo que sentía, con espontaneidad brutal, pero con una sinceridad que contrastaba con el artificio de las gentes de arriba») de 30 años, casada y con dos hijos, buena y guapa, inteligente y simpática, con cerca de cinco millones de seguidores en las redes sociales, influencer, que la llaman, gestiona varias empresas y otras varias le pagan para promocionar sus productos, con una serie de televisión que ya lleva tres temporadas y facturando anualmente millones de euros, o sea, hay que dejarlo claro desde ya: la pareja que cualquier hombre con sentido común querría tener. Por eso, vaya de antemano, que le tengo una profunda, profundísima, envidia, insana, porque las envidias nunca pueden ser sanas, es más, veía su serie como el monje aquel, Silas, se llamaba, con el cilicio puesto, mortificándome por aquella extenuante y sobredimensionada explosión de felicidad familiar. Porque me pone de los nervios ver que «todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz lo es a su manera». Me quiero parecer a ella, a ellos. Con su dinero, sus negocios, sus casas, su faranduleo, su entorno y sus seguidores, que para mí los quisiera yo. En esto, hablo de ella como si hablara del Plex ése o el Unai, el Rubius o toda esa pléyade de nuevos y jóvenes ricos, vivan o no en Andorra (me gustaría tener lo que tienen ellos para poder decidir si quisiera vivir en el Principado o no), algo que casi me da igual, porque tienen dinero para asar una vaca y un día les da por comprar perfumes de seiscientos o mil euros la tirada y otro por llevarse a treinta amigos a una fiesta a Punta Cana (la Pombo, por ejemplo). Bien, la envidia, está ahí. No la niego. Pero hay más: estoy de acuerdo con ella. Hay gente a la que no le gusta leer y muchos de los que leen no son mejores porque lean. El último barómetro sobre los hábitos de la lectura en España señala que el 34’5 por ciento de los españoles confiesa no leer nunca o casi nunca. Un tercio de los españoles, que se dice pronto. O sea, que tampoco dijo ninguna tontería la influencer. Puede que «del mucho leer y del poco dormir, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio», pero dijo verdades. No somos mejores por ser lectores. Ni al contrario: el hecho de que no leas, te lo tomes a chufla o alardees de no haber leído jamás un libro, no te hace una persona guay. El viejo socialista y lector empedernido, Alfonso Guerra, decía a menudo que a muchos en España le faltan lecturas. Sigue diciéndolo. Y Pérez Reverte lo pregona cada vez que puede. Hay que leer más. No sé «sin orden, al azar, lo que se le ponía por delante, novelas, poesía, historia, filosofía. Todo lo absorbía con una avidez insaciable», pero a sabiendas de que «la lectura es ese milagro de la comunicación en soledad, ese diálogo silencioso donde el alma de un extraño conversa con la nuestra en la intimidad». Porque leer nos permite ampliar los horizontes mentales y léxicos que sin lecturas seguirían permaneciendo en esa atrofia intelectual en la que están anclados demasiados en un país cuajado de tolosas (todo lo saben) o todólogos que, en realidad, tienen el cerebro de una nuez y desconocen, incluso por aproximación, que «un libro es el poder de preservar la esencia más pura de un espíritu: mata a un hombre y muere un ser; quema un libro y perece un mundo» y que «cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto». Un libro, un buen libro, nos enseña que «el amor a la verdad debe prevalecer sobre toda otra inclinación, y la duda es el instrumento más eficaz para alcanzarla» y la duda, tengámoslo claro, sale, principalmente, del conocimiento, de la reflexión, de las lecturas. Así evitamos ser categóricos y, sobre todo, de serlo sin saber. Y acabamos, casi sin querer, tras enseñarnos María las lecturas que pastorean en su mesilla, esos hábitos atómicos, esas botas de colores para días de lluvia o esas palabras exactas, en La Odisea, La Divina Comedia, Fausto, Madame Bovary, Fortunata y Jacinta, La montaña mágica, El código da Vinci (por aliviar la carga), Guerra y paz, Don Quijote de la Mancha, La educación sentimental, En busca del tiempo perdido, El paraíso perdido, Ficciones y El nombre de la rosa, a ver si logramos entre todos que la influencer entienda que, como leemos en El retrato de Dorian Gray, «lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos». María Pombo ha dicho una verdad como un templo, aunque incompleta y el vacío existencial al que nos ha conducido seguramente nos reconcilie con todos esos otros influencers que recomiendan lecturas en las redes sociales y con nuestras bibliotecas de estantería, que enseñan y abrigan (Areta/Garci dixit) y no de esas mesas que salen en las casas de la revista Hola con libros enormes y decorativos que agreden y no sanan.