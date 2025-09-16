La primera ermita de la Soledad

Imagen de la antigua ermita de la Virten de la Soledad, a principios del siglo XX. / ARCHIVO JOSÉ ÁNGEL VICENTE.

Ayer se celebró la festividad de nuestra patrona y resulta oportuno hacer una reseña sobre cómo se llegó a construir su primitiva ermita, que estuvo situada en el terreno que hoy ocupa el edificio la Giralda. Su cofradía fue aprobada el 1 de abril de 1664 por el obispo de Badajoz fray Jerónimo Rodríguez de Valderas. Tuvo su primera sede en el desaparecido convento de monjas de San Onofre, que estuvo situado a continuación del convento de las Descalzas. Este convento de San Onofre, también llamado del Santo Nuflo, fue reconstruido casi al completo a mediados del siglo XVII. Fue gracias al duque de San Germán, Francisco Tutavila, caballero de la Orden de Santiago y gobernador de las armas del Ejército de Extremadura, que llegó a Badajoz en 1650. La cofradía fue fundada por catorce personajes de la ciudad, entre ellos Juan Martín Ruano, teniente general de la artillería, del que hablaré en otra ocasión. En esta fundación no figura el duque de San Germán. En sus primeras reglas aparece que se denominaría como Congregación y Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad. Su ermita se construiría en el llamado campo de San Francisco. Se desconoce el lugar exacto, pero nos puede dar una pista un plano anónimo de 1739. En la zona donde luego se construyó el colegio General Navarro aparece un edificio cuadrado que llaman ‘Almazén de la Soledad’. Al parecer fue desechado porque estaba lejos del domicilio del duque de San Germán, que vivía en las casas de Sebastián Montero de Espinosa, terreno del hoy convento de las Descalzas.

La leyenda

La leyenda sobre la historia de la imagen, que data del siglo XVIII, dice que se colocó en su ermita ese primero de abril de 1664. No era cierto, ya lo publiqué en 2009, pero es muy interesante lo que dice: «que en atención a que, por el año pasado de 1660, hallándose en esta ciudad el excelentísimo señor duque de San Germán, capitán general que fue de esta plaza y su provincia, determinó el día 15 de agosto de dicho año, hacer como hizo una consulta o cabildo en su palacio convocando y llamando para ello a todos los caballeros, así militares como políticos, que se hallaban en aquel tiempo en esta ciudad. Y entre otras cosas que se determinaron, fue una en la que convinieron todos, y es el que se mandase a la ciudad de Barcelona a por una imagen de bulto con la advocación de Nuestra Señora de la Soledad para traerla a esta plaza (lo que se ejecutó por el dicho señor duque), quien era muy devoto de la Virgen. Y habiendo mandado [a] por dicha Señora, y sucedido al mismo tiempo no hallarse en esta ciudad de Barcelona el maestro que la había de hacer, fue preciso mandarla a Nápoles, que era donde a la sazón se hallaba. Y allí se hizo dicha imagen, la que, acabada, se mandó a dicha ciudad de Barcelona, desde a donde se condujo a esta ciudad de Badajoz por orden del virrey, que era el que corría con la referida imagen, por encargo que le tenía hecho para ello dicho señor duque. Y habiendo traído dicha imagen, se determinó por todos los señores de la junta se depositase en el convento de religiosas de señor San Onofre de esta ciudad, y que se le hacía una ermita en el campo de San Francisco. Y atendiendo dicho señor duque se quería hacer dicha ermita en el referido sitio, y este estar muy distante de su palacio, dispuso comprar a su costa unas casas libres de censo inmediatas a dicho palacio, lo que ejecutó, haciendo en ellas dicha ermita. Y acabada que fue, la bendijo el ilustrísimo señor don fray Jerónimo de Valderas, obispo que fue de esta ciudad, y se colocó dicha imagen en su ermita en primero de abril de 1664 años. Y acabado que fue esto, determinó dicho señor duque, hacer en esta ermita una congregación o cofradía de hermanos con el título de la imagen». Las casas no las compró el duque ni estaban libres de censo, como veremos después. Me temo que alguien «adornó» la historia pensando que no se descubriría nunca.

La sesión municipal del 2 de noviembre de 1663 cita: «Acordó esta ciudad, que respecto se ha pedido licencia por algunos vecinos para fabricar una ermita en la plazuela de las casas del capitán Sebastián Montero y se dio licencia habiendo interesado. Y de presente, se ha dado noticia a esta ciudad que el solar es de dicho Sebastián Montero». Esta plazuela debía ser la hoy llamada López de Ayala. Después aparece un texto tachado que dice: «Que atento esta ciudad dio licencia para fabricar una ermita de Nuestra Señora de la Soledad en una tierra y cima que está cerca de las casas del capitán Sebastián Montero para que se fabrique y se prosiga».

Obras paralizadas

Las obras quedaron paralizadas, quizá por la marcha del duque de San Germán que, en noviembre de 1663, había sido nombrado virrey de Navarra. Se elige un nuevo emplazamiento para construirla, en el terreno de una casa que hacía esquina a la calle de la Estafeta, hoy Francisco Pizarro, y a la actual plaza de la Soledad, antes llamada de Don Pedro de Fonseca. Esta casa era propiedad de María Sánchez Dantés, viuda de Manuel González Suárez, que acabaría siendo propiedad de la cofradía tras terminarse el último arrendamiento al mercader de mercería Antonio González de Estrada en 1663. En este arrendamiento se citan «unas casas de morada que dicha María Sánchez tiene en esta ciudad, en la plazuela de Don Pedro de Fonseca, linda con casas de Luis Pérez, herrador, difunto, y hacen esquina a la calle donde de presente está la Estafeta, que va a la calle de San Onofre, por tiempo de ocho años». La calle de San Onofre, también llamada del Pozo, es la actual Menacho.

La escritura de compra de la casa para hacer la ermita se hizo ante notario el 16 de septiembre de 1664, es decir, cinco meses después de la supuesta inauguración que hizo de ella el obispo Jerónimo Rodríguez de Valderas que cita la leyenda. Esta escritura dice lo siguiente: «Venta. En la ciudad de Badajoz, a 16 días del mes de septiembre de 1664, ante mí, el escribano y testigos, comparecieron María Sánchez, viuda de Manuel González Suárez y Francisco Suárez, su hijo, y de dicho su marido, dijeron que, por sí y en nombre de sus herederos y sucesores, venden por juro de heredad, desde hoy, día de la fecha de esta, para siempre jamás, a la Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, sita en el convento de monjas de San Onofre de esta ciudad, unas casas de morada que los dichos otorgantes tienen y quedaron por fin y muerte de sus padres y abuelos en esta ciudad, en la plazuela que dicen de Don Pedro de Fonseca, a la acera de la calle que sube del convento de monjas de Santa Ana para la calle de Gonzalo de Hoces y Pedro Calderón, que linda con la esquina de la calle que va a la plazuela que dicen de Bravo, con carga de 39 reales de censo en pensión perpetua que se pagan en cada un año al cabildo y fábrica de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad y, asimismo, 3 reales perpetuos al hospital de la Piedad de esta ciudad». El precio fue de 7.415 reales de vellón. Esa plazuela de Bravo, o de Juan Bravo de Jerez, es la actual López de Ayala. La calle Gonzalo de Hoces y Pedro Calderón era la actual de la Soledad.

Donaciones de los devotos

Las obras de la ermita se prolongarían por problemas económicos, pero no cesaron las donaciones de sus devotos, como la del sargento general de batalla y barón de Carondelet. De origen flamenco, estaba al servicio del capitán general de Extremadura y marqués de Caracena contra el reino de Portugal. El 12 de junio de 1665 otorgaba testamento en Villaviciosa (Portugal): «Y porque soy abogado de Nuestra Señora de la Soledad, es mi voluntad, se digan en la ermita que se hace nuevamente en la dicha ciudad de Badajoz, una misa rezada perpetuamente cada día, y otra cantada por mi alma otro tal día de que yo muriere en cada un año. Y para ello dejo 1.000 reales de a ocho en plata, los cuales darán don Guillermo Cascal, sargento general de batalla, el marqués de Leyda 600 y el capitán Francisco Larago, que han de ser mis testamentarios de mis bienes». El 19 de agosto de 1665 el mercader de mercería Antonio López, tesorero de la cofradía, y el mayordomo, Alonso Hernández Vinagre, se comprometían a devolver un préstamo de 200 ducados que le prestó a la cofradía María Ibáñez, monja del convento de Santa Catalina «para la fábrica de la iglesia de dicha imagen». El citado mercader y tesorero de la cofradía, Antonio López, era hermano de María Sánchez Dantés, la que vendió la casa a la cofradía en 1664 para hacer la ermita. Continuará…