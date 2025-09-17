Historias de familias

Sumergirse en las historias marginadas de nuestras respectivas familias acaba siendo, casi siempre, un ejercicio complicado en el que esas aguas procelosas nos pueden transportar a escenarios impredecibles. En todas las familias, estoy convencido, asoman personajes desconocidos y pasajes sobre los que nuestras abuelas o madres pasaron de puntillas, casi confundiendo la realidad con la ficción.

En esos rompecabezas familiares, que en muchos casos se empiezan a componer a base de preguntas de niños y adolescentes ávidos de conocer sus ancestros, aparecen esos nubarrones en forma de hombres represaliados por sus ideas políticas durante la guerra civil y el franquismo, mujeres que se pusieron el mundo por montera y rompieron moldes, hombres y mujeres que ocultaron su orientación sexual o jóvenes que vivieron a tope, aunque tuvieran que pagar un alto precio por ello. Es en ese último conjunto en el que quiero detenerme, en el de los integrantes de esas generaciones de los setenta y ochenta, en España, que deseaban escapar de los rígidos patrones, católicos y conservadores, de la dictadura franquista y que, con la Transición y sus aires de liberación absoluta, se entregaron a un frenesí, aunque con una cara b: el de la heroína que entró en tantas casas.

Este capítulo de nuestra historia más reciente sigue sin desvelarse, pues el tabú y el dolor que esta sustancia generó ha hecho que las memorias familiares lo sepultaran de algún modo, incluso hasta el tiempo presente. Tener un hijo toxicómano en esos años era motivo de vergüenza y señalamiento, ya fuera entre familias obreras o miembros de una clase social más adinerada, cuando, en realidad, eran solo víctimas de la adicción a la droga. Creo que es importante destapar esas memorias ocultas y reivindicar a esa gente tan estigmatizada que rompió con todo, se atrevió a experimentar al máximo a pesar de que muchos se quedaron en el camino, víctimas del sida. Ya es hora de entender esas historias, a menudo trágicas, desde otros puntos de vista.

Una de las realizadoras españolas con mayor proyección, Carla Simón, ha estrenado recientemente su tercer largometraje. Se trata de ‘Romería’, una película que está actualmente en cartelera y que merece la pena ir a verla. ¿Por qué? Porque nos invita a contemplar un retrato personal, emotivo, cercano e intimista con una historia muy bien colocada que le ha ayudado a enfrentarse a sus propios demonios.

Carla Simón es capaz de reconstruir su historia familiar y, con ella, la de toda una generación perdida. Tras ‘Verano 1993’ y ‘Alcarràs’, esta directora de cine catalana cierra un círculo cinematográfico conformado a través de sus recuerdos, a menudo traumáticos. Ha sabido reconducir esa frustración por desconocer la historia de sus padres biológicos hacia una creación artística excelsa. Y es que crear desde el desconcierto, cuando las heridas están abiertas, ha de resultar muy difícil. Un psicólogo es más barato que hacer una película, está claro, aunque el arrojo de Simón ha permitido que podamos disfrutar de una de las grandes películas españolas de este 2025.

La protagonista de ‘Romería’ es Marina, una joven de 18 años que se traslada desde Barcelona a Vigo en el verano de 2004 para estrechar lazos con la familia paterna, que nunca conoció, guiada por el diario de su madre, auténtico hilo conductor. El contacto con sus abuelos, tíos y primos le hace descubrir la historia oculta de sus padres: unos jóvenes despreocupados que, en los ochenta, se engancharon con la heroína, murieron de sida y la familia optó por camuflar esta tragedia. Esa heroína que arrasó con todo terminó llevándose por delante también la memoria de esos individuos.

Tampoco es justo que, con los ojos de hoy, condenemos a esas familias a las que les costó digerir ese drama y lo tapa ron todo, avergonzadas.

Hablar en voz alta y sin temores, rescatar de los cajones del olvido semblanzas arrinconadas, entender esas confesiones en toda su complexidad y, sobre todo, no juzgar ni romantizar pueden ser buenas fórmulas para proseguir en una necesaria reflexión sobre cada una de nuestras familias, con sus miserias y venturas. Siempre es mucho mejor hablar de todas estas cosas, dejarlas bien colocadas en nuestra memoria para que no sigan doliendo y acaben así sanando. Estoy seguro de que ‘Romería’ les ayudará en tal misión.