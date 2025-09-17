Un viaje por los sabores de Extremadura y su frontera

Una mesa preparada para que lleguen los comensales, en la plaza Alta de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Extremadura es tierra de horizontes abiertos y sabores intensos. Una región que guarda, en cada rincón, un pedazo de historia, de cultura y de memoria colectiva. Aquí, donde los ríos marcan el paso del tiempo y la dehesa dibuja el paisaje, la gastronomía se convierte en un relato vivo que une generaciones. ‘A mesa puesta nace con la vocación de contar ese relato, de invitar a los lectores a recorrer, semana a semana, los productos, los fogones y las gentes que hacen de esta tierra un verdadero festín para los sentidos.

Este espacio quiere ser mucho más que una guía gastronómica. Nuestra propuesta es mirar de cerca la vida que late detrás de cada plato: la labor callada del ganadero que cuida a sus ovejas merinas, la paciencia del olivarero que espera el fruto dorado, la destreza del viticultor que poda las viñas, la pasión del cocinero que rescata recetas de siempre y las sirve con orgullo en su restaurante. Son ellos quienes sostienen la identidad de Extremadura y quienes merecen ocupar el lugar de honor en nuestra mesa.

Dividida en dos provincias que se complementan, Cáceres y Badajoz, Extremadura ofrece una diversidad gastronómica que sorprende a propios y extraños. Cáceres, con su sierra y su tradición quesera, nos regala joyas como la Torta del Casar o el Queso Ibores, auténticas embajadoras de nuestra despensa. Badajoz, con su inmensa dehesa, su Tierra de Barros y su Ribera del Guadiana, se erige como motor de productos tan emblemáticos como el jamón ibérico, el cava o los vinos con denominación de origen. Esta contraposición entre la montaña y la llanura, entre la sierra y la vega, explica la riqueza de una cocina que nunca se agota.

La Raya con Portugal añade otra capa a nuestra historia gastronómica. No se trata solo de una frontera geográfica, sino de un espacio de encuentro donde las recetas, los ingredientes y las costumbres se han mezclado durante siglos. En Olivenza, Valencia de Alcántara o Zarza la Mayor, un bacalao dorado puede compartir mesa con unas migas extremeñas, y una cataplana portuguesa encuentra eco en una caldereta de cordero. Esta fusión nos recuerda que la cocina es, sobre todo, diálogo.

Los productos son protagonistas indiscutibles: el aceite de oliva virgen extra, considerado nuestro ‘oro líquido’, que ilumina guisos y desayunos; las carnes de retinto, ternera y cordero, que resumen la nobleza de nuestra ganadería; el cerdo ibérico, rey indiscutible de la dehesa y orgullo compartido; los pescados de río como la tenca o la anguila; las frutas y hortalizas de las vegas del Guadiana; los vinos y cavas que ganan premios internacionales; y los dulces conventuales que guardan siglos de tradición. Cada uno de ellos será parte del recorrido que proponemos en estas páginas, porque todos cuentan una historia que merece ser compartida.

Pero ‘A mesa puesta’ no quiere hablar solo de lo que se come, sino también de quién lo hace posible. Queremos acercarnos a las cocinas, a los bares de barrio donde una tapa resume la esencia de la ciudad, y a los restaurantes que innovan sin perder la raíz. Queremos poner nombre y rostro a los hombres y mujeres que encienden los fogones y que, con cada plato, construyen el futuro de la gastronomía extremeña.

Consumir productos de nuestra tierra no es únicamente un acto de gusto; es también una forma de apoyar la economía local, de mantener vivo el campo y de reforzar nuestra identidad. Cada vez que elegimos un vino de la Ribera del Guadiana, un queso de La Serena o un aceite de Monterrubio, estamos apostando por que nuestras tradiciones perduren. Es un gesto sencillo, pero con un enorme valor.

En estas páginas de contraportada, semana tras semana, recorreremos las comarcas extremeñas, sus mercados y ferias, sus bares y restaurantes. Descubriremos que detrás de cada producto hay un paisaje y una comunidad. Que la gastronomía no es solo alimentación, sino cultura, memoria y futuro. Y que, en definitiva, sentarse a la mesa en Extremadura es abrir un libro que nunca termina de contarse.

A mesa puesta es, por tanto, una invitación. Una invitación a mirar con otros ojos lo que tenemos tan cerca, a saborear despacio y con orgullo, a celebrar que nuestra tierra está viva en cada plato. Desde la dehesa hasta la sierra, desde el río hasta la frontera, desde la cocina de casa hasta los restaurantes más innovadores, este viaje promete emocionarnos y recordarnos lo que somos.

Abrimos, pues, las puertas de este espacio. Que cada semana, al leerlo, sintamos que la mesa está lista, que los sabores nos esperan y que Extremadura, generosa como siempre, nos ofrece lo mejor de sí misma. Porque aquí, en nuestra tierra, la gastronomía no es solo alimento: es identidad, es encuentro y es una forma de querernos un poco más.