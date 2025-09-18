La música nos salvará

Concierto en los jardines del Meiac. / M. T.

Me pongo a escribir mi borrador de contraportada el domingo por la tarde, con uno de mis bolis preferidos, siempre a mano, las primeras impresiones siempre tienen que ser en morado.

Escucho músicas inspiradoras y mientras comienzo a recordar me van llegando wasaps de amigas que viven en Madrid y están manifestándose en contra de la participación del equipo de Israel en la vuelta ciclista a España. Voy haciendo el recorrido con ellas, y me siento orgullosa de tenerlas en mi equipo.

Mis amigas no son terroristas, son Madres, fotógrafas, amas de casa, funcionarias, músicas, actrices, que se pronuncian en contra del horror del genocidio que un estado sionista está cometiendo contra un pueblo, el Palestino, en el que ya no quedan madres para abrazar a sus niños y niñas. No han muerto, los han asesinado. Y a estas alturas de la semana, quizás ya no exista ni siquiera Gaza.

Posicionarse en estos momentos no tiene colores de partidos, es pertenecer a la humanidad, a esa parte de la humanidad que nos va a salvar.

Aunque me cuesta salir del Casco Antiguo el pasado 10 de septiembre, Día Mundial contra la prevención del Suicidio, asistí a unas jornadas que se desarrollaron en la Universidad de Extremadura, campus de Badajoz, en las que se dieron a conocer muchas de las acciones que desarrollan para nuestra Salud Mental en Extremadura.

El suicidio es un tsunami que se lleva la vida de la persona que decide dejar de sufrir, pero arrastra con ella a las personas que estamos cerca. Debemos como sociedad concienciarnos y educar a generaciones venideras de la importancia de «querernos por dentro para estarlo por fuera». Créanme.

Finalizar con un concierto casi privado de Chloé Bird fue la guinda dulce, delicada y llena de amor que nos abrazaba después de fuertes emociones.

La música siempre salva. Esa que te hace respirar, llorar, bailar o caminar junto al río. Repara corazones rotos este Guadiana nuestro ¿Hasta cuándo la Dama Blanca tendrá que sortear camalote para seducir nuevas víctimas?

Música como la que cada jueves, la propuesta multidisciplinar más alternativa, a mi juicio, de Badajoz, MICRO ABIERTO, sin afán lucrativo se reúne para mostrar sus creaciones, canciones propias, poesías y prosas que demuestran que tenemos una ciudad llena de arte, del convencional y del que quiere darse a conocer. Si te interesa puedes pasar por su redes sociales , inscribirte y participar. A quienes conozco, Wichard, Tato Climent, Pepe Peña, les encanta recibir nuevas almas en busca de experiencias artísticas. En la Sala Atenea de la plaza de España los encontrarás. San Juan, de toda la vida.

Mucha Música y Pintura se darán cita en el Meiac, mañana viernes 19. Sus jardines se han convertido este verano en un recinto de conciertos en el que grupos emergentes y otros más veteranos, cuidadosamente seleccionados en el panorama extremeño y nacional desplegaron sus trabajos: Julen Elsie, Tulsa. Salvar Doñana y Pablo Wison.

Sobre el césped, algunas mantitas con las meriendas, peques jugando, jóvenes y no tanto, disfrutaron de un lugar que visitaban por primera vez y les hacía felices.

El Museo ocupa un espacio que fue cárcel. A mucha gente no le gusta recordarlo, pero si no conocemos nuestro pasado continuaremos repitiendo los errores de entonces.

Hubo leyes en la época de dictadura en la que los vagos y maleantes estaban clasificados en el mismo grupo que los homosexuales. Gente peligrosa a la que había que rehabilitar. En una de las actividades de Palom@s 2018, Joaquín Pascual nos contó en primera persona cómo fue la época y lo terrible de las condiciones que presos, como él sufrieron en esta no cárcel ya.

Afortunadamente, hemos recorrido un camino, duro, pero con un final multicolor, en el que ya podemos amar a quien queramos.

Este viernes, tres propuestas ... Bolsa de Moscas. Lluvia, y Mi Vida en el Campo. Casas de Don Pedro, Badajoz y Madrid. Afortunadamente, mujeres, muchas mujeres sobre en el escenario os harán disfrutar del último de sus conciertos.

El sábado si os gusta la pintura podéis dar una vuelta por la Plaza Alta, que estará llena de pintores y pintoras en torno a los Premios de Pintura al Aire Libre.

¿Nos vemos el próximo jueves?