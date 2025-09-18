En la esquina de la calle San Juan con la de Bravo Murillo hay unas pintadas en un edificio sin uso desde hace varios años. Nada raro en un entorno urbano. Ni siquiera las pintadas son especialmente interesantes en sí mismas ni muestran originalidad alguna. Son pintadas sobre pintadas de dos grupos antagónicos, antifas y anti-antifas. No me he parado demasiado a desentrañar la secuencia, pero primero uno de estos grupos plasmó su pintura, vino el otro y lo repintó aprovechando lo original y añadiendo algún elemento que reconvirtiera el significado (por ejemplo, transformando antifas en anti-antifas). Y así sucesivamente. En el fondo, muy aburrido y tan interesante como las meadas de los perros en la esquina que marcan perrunamente su territorio.

No entraré en consideraciones sobre vandalismo, respeto y civismo. Los grafiti son consustanciales al espacio urbano. En Pompeya los hubo, millares, con sesudísimos estudios arqueológicos y filológicos sobre la materia. En prácticamente en cualquier ciudad pasada y presente con un mínimo de población alfabetizada pasa lo mismo.

Los autores de estas pintadas corresponden sin duda a los extremos del espectro político, o así se autoproclaman. Parecen defender modelos opuestos, incompatibles entre sí, y que cada uno de ellos consideraría el ideal que se debiera implantar. Claro que, con tales formulaciones en términos negativos, anti- esto o lo otro, es imposible saber de qué van realmente estos emborronadores de paredes. Es más, desde la perspectiva del setentón que soy, me apetece recordarles que no existe, ni puede existir, una sociedad ideal, perfecta. A lo largo de la historia se ha intentado implantar estos estados (o Estados) perfectos e idílicos desde posicionamientos políticos muy diversos: comunas, comunidades cerradas, falansterios, dictaduras, teocracias, monarquías absolutas, democracias asamblearias, y muchas fórmulas más. El único rasgo común a todos estos intentos ha sido que han terminado fracasando.

Lo que verdaderamente me choca de la pasión de estos jóvenes pintores de mensajes «anti-», porque indudablemente jóvenes son, aunque sólo sea de espíritu, es que su actitud ya no se limita a los extremos del espectro político, donde tiene un mínimo de sentido. A estas alturas, el discurso político general en el planeta está contaminado, hay demasiadas personas que defienden que su opción política, religiosa, identitaria, cultural, es la ideal, la perfecta, lo que automáticamente excluye a todas las demás (y termina condenando a las personas que piensan de otra manera). Mal rollo, pues lleva a que sea imposible el verdadero objetivo de cualquier sociedad cual es la de facilitar la convivencia de todas las personas realmente existentes. Nos gusten o no.

Vuelvo, en este tema, la mirada a los clásicos. Platón en su La República, una enorme obra en todos los sentidos, planteó justamente cuál sería la forma ideal de organizar la política y la sociedad. Intentó ponerlo en la práctica en Siracusa (Sicilia, Italia). Tuvo que salir huyendo, pues fracasó estrepitosamente y su vida llegó a correr peligro. Su discípulo Aristóteles, en su menos esplendorosa prosa de La Política, se limitó simplemente a estudiar los distintos sistemas políticos realmente existentes (monarquía, aristocracia, democracia), a considerar sus pros y contras y a tipificar las desviaciones negativas, perversiones, propias de cada uno de ellos (tiranía, oligarquía y populismo). Aunque deja claro sus preferencias personales, termina diciendo que cada sociedad elige la forma o el sistema que más le conviene para organizarse en beneficio de la ciudadanía y el bien común. Tema aparte es a quién consideraba Aristóteles ciudadano, pero esa es otra historia.

Aplíquese lo dicho a los actuales debates políticos, sustanciales muchos de ellos aunque en exceso subidos de tono, y dejemos los posicionamientos irredentos para pintadas en la esquina de San Juan con Bravo Murillo.