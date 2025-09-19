El mercadillo como terapia al basurazo

La torre Badajoz Siglo XXI preside la imagen del mercadillo de los martes. / D. A.

Suena el timbre de la puerta de casa, qué raro, ya nadie llama a la puerta de forma espontánea, solo vienen visitas programadas, pregunto ¿quién es?, contesta: «cartero», me asomo a la mirilla, es una mujer, lleva puesta una gorra con visera que le tapa la cara, dudo si abrir o no, pero al final abro. «Buenas tardes, es usted Diego Algaba, le traigo una notificación del ayuntamiento». Le pregunto, «¿es el basurazo?», contesta que sí de forma contenida, prudente, seria, muy profesional. Una profesional que sabe dar malas noticias, a casi todo el mundo le gusta dar buenas noticias, para dar las malas hay que tener una preparación. A esta señora supongo que le habrán increpado en más de una vivienda, aunque ella solo sea la que pone la cara, ella es la cara visible del zarpazo, que es la que menos culpa tiene de una nueva carga extra en las enflaquecidas economías de mucha gente en estas fechas del año. Ella seguramente también tendrá que pagar el impuesto y está igual de indignada que todos nosotros. Firmo el documento de recibido y se va escaleras abajo en busca de otro vecino, de otra víctima.

¿A quién se le habrá ocurrido, aunque todas las fechas sean malas para pagar, a quién se le habrá ocurrido enviar un recibo tan impopular, un impuesto de nueva creación a mitad de septiembre, después del final de las vacaciones de verano, recién empezado el curso escolar, con todos los gastos que conlleva? Esto solo se le puede ocurrir a alguien que esté sobrado económicamente, alguien que tenga un sueldo superior a la media y que el sueldo le dé para todo, alguien que cobre el doble o triple que los demás por tomar decisiones tan sabias, decisiones, como dicen una y otra vez y no se cansan de repetir en las campañas electorales, en beneficio de la gente. En lugar de esta trabajadora podría ir llamando puerta por puerta quien pensó en la genial idea de enviar un impuesto impopular y nuevo a mediados de septiembre y así conocer de primera mano cómo vive y cómo piensa la población y no permanecer tan ajeno al mundo real.

Está claro que hoy en día la situación ideal si quieres vivir es hacerlo en pareja, tener una pareja que también tenga un sueldo como el tuyo y dedicar uno de los sueldos exclusivamente a pagar y otro a vivir. Los que vivimos solos lo tenemos mal y con hijos estudiando, peor.

Le he dicho a un sobrino que me incluya en una aplicación de esas de buscar pareja por internet, aunque me dice que él no sabe de eso, que no lo necesita, que eso es para carrozas como yo. Dice que vaya a los bailes de las asociaciones de vecinos los viernes o me apunte a los viajes del Imserso que soy mayor para andar con tonterías. A los muy jóvenes, nosotros los menos jóvenes, siempre les parecemos viejos. Con lo bonito que era el amor, la idealización del amor, el romanticismo generoso, esas escenas tiernas que proyectaban en las pantallas de los cines, por ejemplo cuando Robert Redford lavaba el pelo a Meryl Streep, qué bonito cuando te quedabas alelao por la sonrisa de una muchacha que te miraba de reojo, cuando todo te parecía bien, cuando leías a Bécquer «Volverán las oscuras golondrinas …», a Pablo Neruda «puedo escribir los versos más tristes esta noche…» y eras capaz de memorizar el madrigal de Gutierre de Cetina, «Ojos claros serenos …». Entonces no sabías que lo importante del amor para toda la vida era el emparejamiento para poder pagar la hipoteca, la letra del coche, el ibi, el iva, la declaración de la renta, el rodaje del coche, el irpf de la nómina, y ahora también el basurazo.

A quien se le ocurrió repartir casa por casa el nuevo impuesto del basurazo no pensó que ahora la gente que paga de forma tan directa, sin el enmascaramiento de la domiciliación bancaria, o las quitas de las nóminas, va a prestar más atención a las cosas que están mal cuando salga a la calle, si pagas exiges. La gente tiene razón cuando me para y me dice, “oiga usted que escribe en el periódico podría escribir de cómo están las calles de sucias, podrían mencionar los baldosines que suenan como si fuera el teclado de un piano gigante o cuando llueve puedes pisar una baldosa y salpicarte todo el pantalón de agua y barro”, aunque esto sea cierto, incluso me ha pasado a mí alguna vez, siempre les contesto que no me gusta escribir de estas cosas, el enfado es autodestructivo, así que nunca escribo de política, aunque en esta ocasión un basurazo a mitad de septiembre duela como un puñal por la espalda y, a uno se le envenena el lápiz y más que por la cantidad es por el hecho, por la fecha, que te das cuenta de la poca consideración que tienen con la gente. Hoy he oído en el telediario de la uno que la economía de España es la que más ha avanzado de la Unión Europea, será la de España y quizás la de algunos españoles, porque nosotros, la gente corriente, cada vez estamos peor. Corren malos tiempos para los singles, estar soltero es un lujo de ricos.

Así que después de ir al cajero y pagar mi basurazo con toda la indignación en lo alto, me pongo los pantalones cortos y voy a hacer deporte, es martes, mi último día de vacaciones. Pisando por aceras sucias, algunas pegajosas de la resina que sueltan los árboles, voy hacia el paseo fluvial y me encuentro con el mercadillo del martes. Muchos puestos, mucha gente, un vendedor subido en una caja grita, “vestidos a tres euros”, hay un grupo de mujeres enredando en la ropa que está colocada encima de un mostrador, más adelante un puesto con calcetines de vestir y de deportes, el vendedor dice a gritos que los tiene todas las marcas, veo puestos de bisutería, de colonias, hay un puesto de fruta, más ropa. Vendedores con barbas tupidas y vestidos de negro llaman la atención de compradores con frases ingeniosas. Me encuentro con gente en chándal que va a mirar, Otros llevan un perro pequeñito, como si esto fuera El Corte Inglés, o El Faro, hay hombres que compran productos baratos para que le llegue el sueldo, hay hasta una cafetería que es una caravana donde han puesto veladores. Veo una vendedora de la ONCE que tiene cola en su puesto, a esta vendedora la he visto en otros lugares, me llama la atención porque tiene unos ojos azules muy bonitos, siempre he pensado en ella para escribir un artículo, porque siempre he asociado a los vendedores de la ONCE como una organización de personas ciegas y ella tiene unos ojos preciosos. Me encuentro con un antiguo compañero de trabajo que está jubilado, dice estar contento, que ahora tiene tiempo para todo, yo lo veo hasta más joven. Hay señoras mayores visitando puestos de ropa, una chica compra por pocos euros unas gafas de sol, su acompañante una gorra. Una fila de puestos con distintos productos y mucho colorido adornan un terreno de tierra en el que hace años montaban la feria de San Juan. Un mercadillo de productos baratos con la imagen gigantesca en el fondo de la torre Siglo XXl que fue el símbolo del poder de Caja de Badajoz y que parece que va a abalanzarse sobre la gente. Sigo mi camino por el paseo fluvial. Los compradores continúan buscando gangas, cosas baratas, una imagen sin lujos, gente intentando ahorrar unos euros para hacer frente a los pagos, vigilados de cerca por la presencia de la torre más alta de la ciudad.

Sigo caminando a orillas del río, pensando en un mercadillo que no frecuento y tengo que frecuentar más, un paseo relajado que me hace olvidar el basurazo a mediados de septiembre.

¿Qué será lo próximo?