Ni oficio ni beneficio

La Escuela de Artes y Oficios en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara, aún cerrada. / S. GARCÍA

Cuando se dice de alguien que no tiene oficio ni beneficio significa que no se dedica a nada y carece de actividad productiva. De actividad productiva careció todo el curso pasado la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz, que se vio obligada a interrumpir su trayectoria docente debido a un supuesto error de cálculo en el traslado a su nueva sede, un edificio histórico que se ha sometido a una importante obra de rehabilitación gracias a fondos europeos a través de la estrategia Dusi, además de los aportados por el ayuntamiento y la diputación. Un curso entero baldío para los 250 alumnos matriculados en un centro de formación que cuando reabra será pionero.

Así lo describió su directora, Ángela Cortés, en agosto de 2024, cuando claustro y alumnado aún confiaban en que el nuevo curso comenzaría en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara totalmente reformado. La directora reconocía en verano que estaban ilusionados. Cómo no. Van a disponer de 2.000 metros cuadrados en lugar de los 750 que tenían en el Palacio de Godoy, inmueble que compartían constreñidos con la Escuela Oficial de Idiomas (que constreñida sigue y sin planes certeros de trasladarse al Hospital Provincial).

Los aprendices de artes y de oficios por fin van a contar con nuevo mobiliario y maquinaria actualizada con últimas tecnologías. Hasta un flamante horno para modelado en barro van a utilizar. Todo redundará en una enseñanza de mayor calidad. Como para no estar ilusionados.

No se planteaban otro supuesto que comenzar el curso 2024/2025 en su escuela pionera. La mudanza había comenzado en julio y todo les llevaba a prever que estrenarían instalaciones en octubre. Nada de nada. Llegó octubre, pasó noviembre, terminó Navidad, comenzó el nuevo año y la Escuela de Artes y Oficios no reabrió. Tanto se retrasó la planificación que los alumnos tuvieron que dar el curso por perdido. Lo perdieron. Aun así, hasta el último momento, cuando las vacaciones eran inminentes, el ayuntamiento seguía dejando la puerta abierta a celebrar alguna jornada de puertas abiertas, o tal vez una exposición, para dar a conocer el resultado de la ingente obra de adecuación. Nada de nada.

Los alumnos son conscientes de que las condiciones que van a disfrutar en las nuevas instalaciones serán mucho mejores que en las anteriores. Nada que ver. Hasta el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, decía que cuando empiecen en la nueva sede, se les olvidará la incertidumbre sufrida el curso del traslado, que no llegó a celebrarse. Los alumnos saben que así será. Reconocen que van a estar mucho mejor de lo que estaban antes. Lo que lamentan es continuar sumidos desde hace meses en la misma incertidumbre Entienden que los responsables de la gestión de la escuela no quieren pillarse los dedos avanzando una fecha de comienzo de curso, por los avatares que han ido retrasando todos los plazos anunciados. Es normal que se nieguen a hacer cábalas, cuando además la apertura depende de cuestiones ajenas a su capacidad de decisión. Casablanca volvió a asegurar el viernes que las clases comenzarán en octubre, sin fijar fecha. Insistió en que la escuela está lista para funcionar y explicó que lo único que falta es cerrar algunas contrataciones de servicios, entre ellos la climatización y la seguridad, que en estos momentos se encuentran «en proceso».

Octubre está a la vuelta de la esquina y el alumnado no ha recibido información por los canales oficiales de qué está pasando. El desasosiego pesa demasiado. No pueden evitar evocar lo que han sufrido meses antes, sumidos en la incerteza, por el incumplimiento sucesivo de anuncios de inicio de curso. No pueden confiar ni hacer planes. Menos cuando no existe transparencia por parte del centro de formación o de las administraciones que lo respaldan. El último anuncio que aparece en la web de la escuela es de mayo, relativo a la apertura del plazo de matrícula. Meses en silencio. Nada de nada. Temen quedarse otra vez sin oficio ni beneficio.