Bibliotecas (y X)

He de poner el estrambote a esta serie. El último aspecto que relaciona a arqueólogos y bibliotecas se refiere a la investigación. Por muy rica que sea una región en restos arqueológicos de diversas épocas –pongamos por caso la actual de Extremadura; que lo es, y mucho- su auténtico valor arqueológico –turismo aparte- se manifiesta en la calidad de la investigación que se elabora y, especialmente, en la publicada. No basta con hacer descripciones, por muy técnicas que sean –o que se hagan pasar por tales-. Hay que llegar al fondo, comparar, repasar la bibliografía dedicada a un tipo de vestigios. Y no solo a la que se escribe en español y en nuestro país –o en nuestra zona-, sino en todas las partes donde se haya tratado el mismo asunto. Se escribe en el idioma que se escribe. Ahora hay métodos capaces de facilitar esta penosa labor. Así podemos estar seguros de que la conclusión en cuanto al valor, alcance y singularidad de lo descubierto deban destacarse. Siempre sin exagerar. En Arqueología no hay verdades absolutas y lo excepcional hoy, mañana ya no lo es; como en todo lo relacionado con el ser humano.

Ahora pueden ustedes comprender la estrecha relación entre esta parte de la Historia y la posibilidad de consultar buenas bibliotecas. Siempre que hablamos de investigación, en sentido amplio, y no de mera excavación.

Es ahí donde corremos el peligro, en algunos lugares y en ciertas circunstancias, de caer en las manos propagandísticas de quienes nos financian. Y, de paso, buscan manipularnos, si los dejamos. Porque un descubrimiento que eclipse al anterior –en cualquier sitio- se inscribe en el débito del arqueólogo. Un error científico, posible, se convierte en una disminución de aprecio profesional en manos de quien antes hizo lo contrario. Total: cuidado con el abrazo del oso. El valor del profesional se mide por el de su formación técnica, por sus medios lingüísticos, por el de las bibliotecas visitadas y por el de la bibliografía consultada. Eso fundamenta sus conclusiones. Lo otro puede ser humo. Y recuerden: sólo hay arqueólogos profesionales; los aficionados a la Arqueología no lo son, aunque lo parezcan. Y en muchas ocasiones pretendan dar lecciones.