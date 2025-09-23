La feliz idea que nació en la mente de Juan José Monroy y que asumió la, entonces, jovencísima Asociación Amigos de Badajoz, se celebró, por primera vez, los días 18 y 19 de septiembre de 1998, con alrededor de mil intervinientes y un presupuesto de doce millones de pesetas (echen cuentas). Al Mossassa Batalyaws pretendía conmemorar la fundación de Badajoz en el año 875 y recrear aquellos momentos cuando el emir de Córdoba permite a Ibn Marwan instalarse en el cerro de la muela y fundar nuestra ciudad (para profundizar en el tema recomiendo los textos de Fernando Valdés, Guillermo Kurtz, Manuel Terrón Albarrán y Alberto González, aunque aquellos textos teatralizados para el evento fueron de Miguel Murillo, de la mano de la compañía de teatro Guirigai).

Aquel primer año hubo desfiles gracias a la participación de miembros de murgas y comparsas, que integraron los campamentos y banderías de omeyas y los Banú Marwan, además de una elección de la favorita del sultán (en 1999 fue elegida Mercedes Campos; en 2001, lo fue Rocío Chaves. Otra mujer, Blanca García de Tinoco, que era Miss Badajoz, prestó su imagen en 2005 para el cartel que su hermano y un amigo diseñaron en el primer certamen de carteles de la fiesta), acto que se celebraba en la terraza del Teatro López de Ayala.

A la edición de 1999, se sumaron las conferencias, el recital de poesía, la recepción al emir en el balcón del Palacio Municipal, una web propia de la fiesta y la lluvia, congregando a miles de personas en la Alcazaba. Ya por entonces se disfrazaba la gente, aunque los acontecimientos se dispersaban un pelín por la distancia que había entre las ubicaciones de los mismos. En el 2000, el enfrentamiento final de las dos banderías se cambió por una representación teatral escrita por Murillo (un parecido a Romeo y Julieta en Almossassa) y dirigida por Francisco Carrillo, añadiéndose un concierto de música andalusí que ofreció el grupo Al Baraka, manteniéndose, más ordenados (desde Castelar o Puerta Pilar hasta confluir en la Alcazaba), los dos desfiles con todos sus detalles de vestuario y escenografía.

En 2001, mientras la fiesta se iba consolidando con la participación y asistencia de más gente de la esperada, incluso teniendo que aplazar uno de los desfiles al domingo por culpa, de nuevo, de la lluvia, y las conferencias nos introducían en ‘Badajoz, un reino evanescente»’(Fernando Díaz Esteban), ‘La literatura de Badajoz’ (Ingrid Bejarano) o el fotógrafo Jesús Gutiérrez exponía una muestra de fotos de los ciudadanos y su fiesta, empezaron los primeros escarceos político-institucionales por aquello de los dineros y la organización de la fiesta, conflicto que derivaría en la suspensión (no del ciclo de conferencias: ‘La naturaleza y el paisaje en la poesía de Al Andalus’, de Ingrid Bejarano; ‘En torno a la Catedral de Badajoz’, de Guillermo Kurtz; ‘El paisaje de Badajoz en mi infancia’, de Fernando Díaz Esteban; y ‘Lo que no sabemos del Badajoz islámico’, de Fernando Valdés; ni del concierto final de Al Baraka) de la misma para su edición de 2002.

La normalidad volvió a las dos siguientes ediciones, ya con el ayuntamiento asumiendo más responsabilidad organizativa y recalando en 2005, considerado como el primer año donde se pudo llevar a cabo la fiesta con la que todos soñaron desde el principio: concentración en la Alcazaba, mercado de las tres culturas (60 puestos), pasacalles, conferencias, ambientación musical y la compañía Arán Dramática y otros grupos realizando diversas representaciones teatrales sobre leyendas del Badajoz pretérito, que encandilaron al público. En 2006 se incorporó a los fastos la localidad portuguesa de Marvao, también fundada por Ibn Marwan y el zoco se trasladó a la Plaza Alta que compartió espacio con otras actividades.

Desde 2007, la Plaza Alta es por entera el domicilio del mercado árabe, a la que se le unieron las plazas de San José y Santa María. Los artesanos, la gastronomía, la danza del vientre, los espectáculos de la más diversa índole (cetrería o paseos en burro, todo hay que decirlo, fueron de los más solicitados) y, por cierto, las visitas guiadas a diversos enclaves (esencialmente la Torre de Espantaperros) prácticamente surgieron con los inicios de esta fiesta que ponía en valor la historia de Badajoz y su patrimonio monumental. Puede considerarse que, diez años más tarde de su nacimiento, alcanzó todo su esplendor. Entonces, los hosteleros dijeron que había sido la mejor edición.

En 2008, sería el escenógrafo Isidro Leyva el encargado de llevar a El Campillo una representación de más de 200 actores para un público que congregaría a dos mil personas y el zoco llegaría a los 80 puestos. Desde luego, diez años más tarde, Almossassa era una fiesta encarrilada. Una fiesta que arraigó en el corazón de los badajocenses y que en 2017 fue declarada de interés turístico regional. 27 años después, a pesar de la suspensión de lo festivo en 2002 y aunque no hubiera mercado en 2020 por la pandemia, pero si otras actividades, Almossassa sigue viva y vigente.

Es posible que sea la hermana pequeña y, a veces, más olvidada, porque Badajoz es una ciudad llena de acontecimientos, pero, tal vez por eso, por esa costumbre que tenemos en Badajoz de estar siempre en primer tiempo de revista para celebrar un evento, una fiesta o impulsar una tradición, tenemos ante sí la fiesta que más sentido tiene Badajoz. Porque conmemora el inicio de todo, la fundación de la ciudad donde nacieron, vivieron y murieron los nuestros, los que nos precedieron, donde continuamos con su legado, aportando matices y desarrollando actividades que den gloria a esta ciudad rayana que nada tiene que envidiar a nadie y que cada vez ofrece más tesoros a los que vienen de fuera y sorprende a los que convivimos en ella.