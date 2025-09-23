La primera ermita de la Soledad (II)

En la portada primitiva figura la fecha. / Pedro Castellanos

Como vimos en el artículo del martes pasado, tras llegar a Badajoz, la imagen de la Virgen de la Soledad fue depositada en la iglesia del convento de San Onofre, antes ermita de San Onofre. Nuestro paisano Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, fue patrono del convento a principios del siglo XIX, pero lo sería por poco tiempo, pues fue desamortizado. En 1856 se convirtió en la sede del Gobierno Civil, aunque hoy no queda ni rastro, pues se derribó para hacer la avenida Juan Carlos I. Allí hubiera seguido la imagen hasta ese momento si no fuera por la gran devoción que ya despertaba entre los pacenses desde sus inicios. Los catorce fundadores de la cofradía le harían la ermita «movidos como católicos y fieles cristianos del celo y amor que tenemos a la Virgen Santísima, Nuestra Señora, su invocación de la Soledad. Y para ello dispuso el colocar su santísima hechura de bulto [=de talla] por el presente en el convento de religiosas de señor San Onofre en el inter que se pueda conseguir la fábrica y obra de una santa casa y ermita en que ha de estar, con su ermitaño y capellán, intramuros de esta dicha ciudad».

El herrador Luis Pérez Suárez citaba detalles muy curiosos en una escritura del 18 de enero de 1665: «por herencia de Luis Pérez, su padre, difunto, tiene y posee unas casas de morada en esta ciudad, en la plazuela de Don Pedro de Fonseca, bajando de la calle de Gonzalo de León, que al presente lindan con casas que hacen esquina. Y fueron de María Fernández y de Juan Vázquez, su hermano, en que de presente se está fabricando una iglesia para colocar la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad. Que esta casa y la del dicho otorgante, antiguamente fueron ambas inclusas una en otra y una misma morada. Y por la otra parte linda con casas de María Pérez Caballero, por cabeza de Rodrigo Sánchez, pantuflero, su padre». Luis pagaba de ellas 64 reales de censo perpetuo al año a la fábrica de la catedral. A veces, las escrituras son confusas y difíciles de interpretar, en este caso describe dos casas contiguas (segunda y tercera) hacía la calle Santa Ana, que lindaban con la que fue derribada para hacer la ermita (primera). Esta última fue la que ya vimos de María Sánchez Dantés el 16 de septiembre de 1664, que «linda con casas de Luis Pérez, herrador, difunto», que era el padre del también herrador Luis Pérez Suárez. A continuación, hacia Santa Ana, estaban las de María Pérez Caballero (cuarta). Conviene aclarar también que en 1665 la mencionada calle Gonzalo de León era la actual Bravo Murillo desde 1890; el notario debió confundirla con la de Gonzalo de Hoces, que es la de la Soledad, también llamada de Pedro Calderón.

El 16 de marzo de 1665 el cabildo catedralicio acordaba dar una limosna de 20 ducados a la cofradía: «se volvió a ver la petición de los esclavos de Ntra. Sra. de la Soledad en que piden limosna para ayuda de la fábrica de su ermita, que ha cesado por falta de medios». María Durana, esposa de Francisco María Riva, en su testamento del 18 de septiembre de 1665, decía lo siguiente: «dejo y nombro por universal heredera a la Cofradía y Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad de esta ciudad, para que lo que procediere del remanente de mis bienes, sirva y se aplique a la obra y fábrica que se está haciendo en la iglesia donde se ha de colocar la dicha imagen de Ntra. Sra. de la Soledad de esta ciudad». La inauguración de la ermita debió de ser en noviembre de 1667. No se conoce la fecha exacta, pero nos dan una pista las actas de la catedral del 9 de noviembre de 1667: «Leyóse una petición de Juan Leal, medio racionero, pidiendo licencia para cantar una misa en Ntra. Sra. de la Soledad, y su señoría se la concedió». Esta misa sería, probablemente, la primera que se celebrase para la inauguración de la ermita. El mismo día se citaba: «Leyóse una petición de Salvador Martín, albañil, pidiendo se le pague el trabajo de entapizar la iglesia para la traslación de Ntra. Sra. de la Soledad, y su señoría acordó se le den doce reales».

Ya podemos confirmar que la imagen estaba en su ermita el 29 de diciembre de 1698. Este día, el mayordomo y ermitaño de la cofradía, Juan de los Santos, le hacía una donación de un censo de una casa: «posee por suyo propio la propiedad de seis ducados de censo en cada un año al redimir y quitar que se le pagan por Pedro González Durán, maestro de zapatero, vecino de esta ciudad, de unas casas que están en ella, en la calle que llaman de Contreras, que tiene tres piezas bajas, una alta y un corral y linda por una parte con casas de Juan de Rejas Escudero, maestro de sastre, y por la otra, con la dicha ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, que fueron propias del otorgante, y las hubo de María de Ledesma, viuda de Juan Rodríguez Fanguero. Y porque el otorgante siempre ha tenido y tiene mucha devoción a Ntra. Sra. de la Soledad, que está en la dicha ermita, para ayuda a los menesteres de su santa casa».

Esta primitiva ermita fue ampliada por la parte de la calle llamada desde 1890 como Francisco Pizarro, antes de Contreras, de la Estafeta Vieja o de la puerta falsa de la ermita. En esa zona se construiría un nuevo camarín entre 1701 y 1702. El ahora mayordomo Juan de Guzmán y otros regidores, declaraban que el 14 de noviembre de 1701 pidieron al obispo Juan Marín de Rodezno dar a censo esta casa. Salió a pregón y cayó en poder del chapinero Sebastián de Zafra, por 10 ducados anuales. El ermitaño Juan de los Santos se ausentó de Badajoz y se las repasó a Pedro Madera, y al no poder hacerse cargo del pago de estos censos, cedió todos sus derechos a la cofradía. Después se citaba que «se hayan fabricando en dicha iglesia un camarín para la mayor decencia de dicha santa imagen, en el cual se ha incorporado y embebido un cuarto de los más esenciales de dichas casas». Posteriormente, se mencionaba que la casa había quedado muy pequeña «por haberle quitado el mejor cuarto, que se haya embebido en el camarín que de nuevo se está fabricando para Nuestra Señora».

El primer retablo que tuvo la Virgen de la Soledad se construyó en 1666, con los restos del túmulo efímero de las honras de Felipe IV, que se construyó en la catedral en octubre de 1665, tras la muerte del rey el 17 de septiembre. El 19 de febrero de 1666 se acordaba dar lo que quedase de este túmulo: «Su señoría ilustrísima, el señor obispo, acordó en orden se le dé lo que fuere necesario para formar un retablo para poner a Nuestra Señora». Lo que quedó después del túmulo se encargó de repartirlo el famoso canónigo Juan Solano de Figueroa entre la Cofradía de las Benditas Ánimas del convento de San Agustín y el convento de Madre de Dios, porque lo habían pedido de limosna. La ermita no se terminó hasta finales del siglo XVIII. Así lo podemos ver en la primitiva portada de mármol portugués, ya muy clasicista, que se conserva hoy en el parque Infantil, entre los baluartes de San José y San Vicente. Desde 1954, hasta ahora, ha pasado desapercibido el año en que fue realizada esta portada. La fecha aparece bajo el símbolo del Ave María con el texto en portugués ANO 1799, que vemos en la foto.

Los mismos canteros portugueses de la iglesia de Nossa Senhora da Lapa de Villaviciosa (Portugal) debieron realizar la de la Soledad. / Pedro Castellanos / Archivo JOSÉ ÁNGEL VICENTE

En la parte inferior del monumento a la Soledad figura una lápida con una inscripción que dice lo siguiente: «Estas piedras fueron la portada de la primitiva ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Se pudo erigir este monumento merced a la generosidad de doña Teresa Thomas, viuda de Ramallo, que donó las piedras de la portada, y a la hermandad de Nuestra Señora, que donó la imagen en honor de nuestra celestial patrona. En el año de 1954, siendo alcalde de la ciudad el ilustrísimo señor D. Antonio Masa Campos». Esta señora que donó las piedras, antes de morir, fue Teresa Thomas Sainz de Baranda, fallecida el 26 de mayo de 1953. Fue la esposa del empresario pacense Luis Ramallo Figueredo, fallecido en 1941, quien fuera propietario del famoso edificio Las Tres Campanas de la plaza de la Soledad. El monumento de la Soledad fue inaugurado el 22 de julio de 1954, con la presencia del gobernador civil, Pedro Bellón Uriarte, el alcalde Antonio Masa Campos y del jefe de parques y jardines, el pintor Antonio Juez Nieto. Creo que la portada (foto 3) debió ser hecha por los mismos canteros portugueses que realizaron la de la iglesia de Nossa Senhora da Lapa de Villaviciosa, Portugal, que data de 1756-64. Son prácticamente idénticas, salvo por algunos detalles.